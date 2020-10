Mutsifarkut ja hulmulahkeet saavat väistyä – muodikkaiden suosikkifarkut ovat nyt yllättävän tavalliset

Ajankohtaisimmat farkut juuri nyt? Pitkä-, suora- ja väljälahkeiset.

Vaikka muotiviikot järjestetään koronan vuoksi paljon tavallista pienimuotoisempina ja pitkälti virtuaalisina, nähdään maailman muotipääkaupungeissa myös katutyyliä. New Yorkin muotiviikoilla tietty farkkumalli tuli vastaan useammalla.­

Farkkumuotia hallitsivat pitkään pillit, kauttaaltaan tiukat ja joustavat farkut. Kaavaa rikkoi muutamia vuosia sitten boyfriend-malli, joka oli löysyydessään ja rentoudessaan kuin poikakaverilta laitettu. Perässä seurasi vintage- ja ysärimutsihenkisten mom jeansien hittikausi, ja levenevien flare-lahkeidenkin paluu on nähty.

Jos muotiviikoilla nähtyjä katutyylejä on uskominen, juuri nyt parasta on taas hiukan erilainen malli: vyötäröltä suhteellisen istuvat mutta maata kohden täysin suorana ja väljälahkeisina laskeutuvat, pitkälahkeiset farkut. Suosikkivärinä on vaalea sininen.

Suositussa farkkumallissa on nyt pitkät, täysin suorat ja väljät lahkeet.­

Kun suositussa mom jeans -mallissa on yleensä vajaamittaiset ja hieman kapenevat lahkeet, muotiväen suosikissa lahkeet ovat nyt pitkät ja suorat.­

Myös huippumalli Bella Hadid on nähty farkkutyylissä.­

Tyylin saa luotua astelemalla lähes mihin tahansa ketjuliikkeeseen. Moni tuttu brändi on tuonut trendifarkun valikoimiinsa.

29,99 €, H&M.­

34,99 €, H&M.­

39,95 €, Zara.­

40 €, Monki.­

104,95 €, Wrangler / Carlings.­

69 €, & Other Stories.­

39,95 €, Zara.­