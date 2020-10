Me Naiset

Kulmien meikkaaminen voi olla myös ihanan helppoa! Kulmageelitestissä löytyi monta tuotetta, joilla kulmiin saa väriä ja tuuheutta vaivattomasti ja nopeasti.

Jos omia kulmakarvoja ei ole lähes ollenkaan tai ne vaativat täyttämistä, aivan ensimmäisenä kulmien meikkaamisessa kannattaa tarttua tuotteeseen, jolla kulmat voi piirtää paikoilleen – esimerkiksi kulmakynään tai voidemaiseen pomade-kulmaväriin.

Sen jälkeen omat karvat saa paikoilleen kulmageelillä harjaamalla. Valmistajasta riippuen usein joko kulmageeliksi tai kulmamaskaraksi nimitetty kulmatuote kiinnittää karvat aloilleen ja antaa niille ryhtiä, sävyä ja tuuheutta.

Kulmavärien joukosta löytyy nyt kiinteiden kynien, pomade-voiteiden ja geelien lisäksi nestemäisiä tuotteita. Otimme neljä perinteistä geelimaskaraa, yhden kynän ja maskaran yhdistelmän, kaksi nestemäistä kulmaväriä ja kaksi harjan sijaan applikaattorilla levitettävää geeliväriä kokeiluun.

Näin ne toimivat.

Anastasia Dipbrow Gel, 26,50 € / 4,4 g

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Runsaspigmenttinen, peittävä, pitkäkestoinen ja vedenkestävä kulmageeli, jolla luot tuuheat ja viimeistellyt kulmat. Koostumus kiinnittyy kulmakarvoihin ja kuivuu mattapintaiseksi antaen kulmille runsautta. Tuotetta voi pomaden tavoin levittää kulmiin myös siveltimellä.

Kokemus: Vau, tällä saa todella lisää tuuheutta kulmiin! Vaha levittyy hauskan kuivan tuntuisena kulmakarvoihin ja tekee niistä tavallista runsaamman näköiset. Väri on luvatunlaisesti hyvin pigmenttinen, ja kulmat pysyvät kuosissa takuulla koko päivän. Tätä uskallan suositella kaikille. Vaatii kaverikseen kylläkin kynän tai muun meikkituotteen, jolla kulmat saa ensin täytettyä – ellei sitten levitä geeliä vinkin mukaisesti myös kulmasiveltimellä iholle.

Max Factor Brow Revival Densifying Brow Mascara, 13,90 € / 4,5 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Pitkäkestoinen koostumus sisältää pieniä kuituja, jotka tekevät kulmakarvoista luonnollisen runsaat ja tuuheat. Tahraamaton ja vedenkestävä koostumus sisältää neljää hoitavaa öljyä. Levittyy kauniisti yksityiskohtaiseen muotoiluun sopivalla kulmaharjalla.

Kokemus: Todella hyvä perusgeeli. Sävy on intensiivinen ja kaunis, tuote levittyy hyvin ja pitää karvat ojennuksessa. Taattua laatua hieman edullisemmin! Vaatii kaverikseen kynän tai muun meikkituotteen, jolla kulmat saa ensin täytettyä.

Benefit Gimme Brow+ Eyebrow Gel, 28,50 € / 3 g

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kulmia tuuheuttava sävytetty geeli sisältää mikrokuituja, jotka kiinnittyvät ihoon ja kulmakarvoihin ja antavat luonnollista tuuheutta. Pikkuruinen harja auttaa levittämään tuotetta siististi. Sen avulla on helppo kesyttää, värittää ja tuuheuttaa kulmakarvoja. Kerroksittain levitettävä tuote on vedenkestävä ja pitkäkestoinen.

Kokemus: Tällä kulmageelillä ei mene pieleen. Saan kulmistani heti kehuja ja kyselyn, millä tuotteella olen ne meikannut. Kulmista tulee todellisuutta runsaamman näköiset, tasaiset ja siistit. Tämä jää käyttöön! Vaatii tosin kaverikseen kynän tai muun meikkituotteen, jolla kulmat saa ensin täytettyä tai siveltimen, jolla geeliä levittäisi myös iholle.

Elizabeth Arden Statement Brow Brow Gel, 26 € / 4 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hoitaa, tuuheuttaa ja korostaa kulmia jopa 12 tunnin ajan. Ainutlaatuisen tarkka harja ja täyteläinen koostumus tekevät tuotteen levittämisestä ja kulmien muotoilusta helppoa.

Kokemus: Tämä kulmageeli on yksi luottotuotteistani, jota olen käyttänyt pitkään. Vaikka testin muilla kulmamaskaroilla saa intensiivisemmän värin ja kunnolla paikoilleen jähmettyneet karvat, tähän geeliin tartun, kun haluan kulmiin pehmeän luonnollisen ilmeen. Geeli harjaa karvat kauniisti aloilleen ja tuo kevyen sävyn. Tätä suosittelen, jos haussa on arkisempi tai aikuisempi kevyt kulmameikki. Vaatii kaverikseen kynän tai muun meikkituotteen, jolla kulmat saa ensin täytettyä.

Bronx Colors Eyebrow Pen & Brow Mascara, 10,90 € / 0,25 g + 1,35 g

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Monikäyttöinen, vedenkestävä kulmakynä, jonka toisessa päässä on litteä, viistokärkinen kulmakynä ja toisessa päässä väriä antava kulmamaskara. Pehmeän, vahamaisen kulmakynän avulla harvojen kulmakarvojen sekaan on helppo piirtää ohuita lisäkarvoja. Värillisen kulmamaskaran avulla kulmakarvat on helppo kiinnittää paikalleen ja antaa vaaleille kulmakarvoille lisää väriä. Kulmamaskaran väri levitetään kevyesti ainoastaan kulmakarvoihin, ei ihoon.

Kokemus: Yllättäjätuote. En odota edulliselta kynän ja maskaran kombolta suuria, mutta saankin aikaan ihan kivat arkikulmat. Kynä ei missään nimessä ole verrattavissa parhaimpiin kulmakyniin, mutta toimii perusmeikissä. Maskara harjaa kulmat aloilleen ja antaa lupauksensa mukaan kevyen värin. Tämä voisi olla budjetti- tai reissumeikkaajan tuote. Huomaa kuitenkin, että tuotetta on muihin verrattuna vähän.

Nyx Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Longwear Brow Kit, 15,80 € / 8 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kulmavärissä on tarkka sivellin, jolla voi täyttää ja muotoilla kulmakarvat pitkäkestoisesti. Kaksipuolinen harja/kampa häivytykseen ja lisäämään tekstuuria. Vedenkestävät kulmat, jotka eivät tahriinnu ja kestävät koko päivän. Saatavana sekä luonnollisissa sävyissä vaaleasta ruskeaan ja espressosta mustaan että kirkkaina pinkkinä, minttuna, liilana ja sinisenä.

Kokemus: Tuote neuvoo ensin harjaamaan kulmakarvat kammalla, levittämään sitten kulmaväriä siveltimellä ja viimeisenä häivyttämään ja lisäämään tekstuuria harjalla. Tuote on testin nestemäisintä, hyvin vetistä. Pyörittelen ensin ylimääräisen geelin pois ja alan sutia väriä iholle ja kulmiin. Saan kulmat kyllä meikattua, mutta ilme on kaukana luonnollisesta. Tällä saa tarkkarajaista jälkeä ja näyttävät kulmat, mutta pehmeyttä, tuuheutta ja luonnollisuutta ei. Testattu ruskean sävy on myös niin punainen, että se sopii todella harvalle. Saattaa kaivata erikseen karvat paikallaan pitävää kulmageeliä.

IsaDora Active All Day Wear Brow Gel, 16,90 € / 4,2 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Erittäin hyvin pysyvä, vettähylkivä kulmageeli, joka ei tahraa eikä karkaile päivän aikana. Kulmakarvojen täyttäminen ja rajaaminen onnistuu helppokäyttöisellä applikaattorilla.

Kokemus: Tässä on testin toinen hyvin nestemäinen kulmaväri. ”Sivellin” on hyvin ohut ja kärkeen asti kova: tällä saa levitettyä juoksevaa geeliä kuin kynällä. Kunhan väriä ottaa tarpeeksi vähän applikaattoriin, sillä saa vedettyä ohuita ja tarkkoja viivoja. Vaatii harjoittelua, mutten löydä tuotteesta muuten pahaa sanottavaa. Vaatii kaverikseen tosin vahan tai geelin, jolla kulmat saa harjattua paikoilleen.

Maybelline New York Tattoo Brow Waterproof Gel, 15,90 € / 5 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Vedenkestävällä kulmageelillä saa pitkäkestoiset ja tuuheat kulmat nopeasti. Levitä väri helppokäyttöisellä applikaattorilla ja siisti kulmat mukana tulevalla harjalla. Väri pysyy kulmilla jopa kaksi päivää.

Kokemus: Jo tuotteen applikaattorista näkee, että tuotteella saa aikaan pehmeän ja luonnollisen lopputuloksen. Väri levittyy helposti sekä karvoihin että kolokohtiin iholle, ja viimeistään harjalla harjatessa ja häivyttäessä lopputulos on tasaisen nätti, siisti ja luonnollinen. Tämä toimii yksinään ilman muita tuotteita sekä kulmavärinä että karvojen paikoilleen asettajana! Tykkään.

L’Oréal Paris Unbelieva Brow Brow Gel, 17,90 € / 7 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Antaa välittömästi täydellisen lopputuloksen, joka kestää pitkään. Vedenkestävä, hikeä hylkivä sekä paakkuuntumaton.

Kokemus: Tätä tuotetta olen kokeillut ennenkin, ja edelleen se saa ihastumaan. Lupaus pitää paikkansa: välittömästi täydellistä. Tuote liukuu sekä karvoille että iholle huulikiilloista tutulla applikaattorilla tasaisesti, luonnollisesti ja siististi ja värjää niin karvat kuin kolokohdat nätillä sävyllä ja sopivalla pigmentillä. Kun värin on saanut paikoilleen (testin kenties nopeimmalla levityksellä), kulmat voi vain harjata mukana tulevalla harjalla, ja meikki on valmis. Toimii siis yksinään ilman muita tuotteita sekä kulmavärinä että karvojen paikoilleen asettajana! Täydellinen tuote.

