Kokosimme 14 tutumpaa ja vieraampaa, kiinnostavaa suomalaista korubrändiä yhteen.

Suomalaista muotia haluaa suosia yhä useampi, mutta oletko siirtynyt jo koruissa kotimaiseen suunnitteluun ja valmistukseen?

Listasimme 14 suomalaista korumerkkiä, joiden luomukset sopivat eri tyyleihin ja eri kukkaroille.

Kalevala Koru

Aloitetaan olennaisimmalla: Kalevala on mitä luultavimmin maamme tunnetuin korubrändi. Se uudistui aivan äskettäin syyskuun alussa, kun Lapponia ja Kalevala Jewelry yhdistyivät ja uudistuivat Kalevala Koruksi. Vuonna 1937 perustetun korutalon Kalevala-korut valmistetaan käsityönä yrityksen omalla tehtaalla Helsingin Konalassa yli 80 työntekijän voimin.

Kaaria-kaulakoru 110 € ja Lumikukka-riipus 60 €, Kalevala Koru.­

Aarikka

Muistuvatko Aarikasta mieleen vain pyöreät puukorut vuosien takaa? Päivitä tietosi: Merkiltä löytyy nykyisin täysin vallitseviin trendeihin istuvia hopeakoruja. Vuonna 1954 puunapeista ja heti perään koruista alkanut tarina on päivittynyt tähän päivään esimerkiksi artisti Jenni Vartiaisen kanssa toteutuneen malliston myötä.

Laulaja-lauluntekijä Jenni Vartiaisen suunnittelema Aisti-hopeakorumallisto on valmistettu Espanjassa. Hinnat 69–219 €.­

Karaat Jewelry

Uudempaa suomalaista korusuunnittelua edustaa muun muassa Karaat Jewelry. Vasta viime vuonna alkunsa saaneen yrityksen perustajapariskunta Julia Hakanpää ja Jani Leirimaa kertovat tekevänsä moderneja vaihtoehtoja perinteisille timanttikoruille. Korut suunnitellaan Suomessa ja valmistetaan Italiassa 18 karaatin kullasta ja laboratoriotimanteista.

Kultainen timanttikaulakoru 580 €, Karaat Jewelry.­

Luv North

Suhteellisen tuore tuttavuus on myös helsinkiläinen Luv North, jonka kulta- ja hopeakorut syntyvät suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista isän ja tyttären käsissä Suomessa. Toinen yrityksen perustajista, Laura Paananen, on myös merkin suunnittelija. Vuodesta 2015 toiminut brändi on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi stylisti Maryam Razavin kanssa.

Kultainen kaulakoru on tehty yhdessä Maryam Razavin kanssa, 185 €.­

Sirokoru

Sirokoru on puolestaan jo reilu kuusikymppinen kotimainen perheyritys, joka valmistaa hopeakoruja neljännessä polvessa. Suunnittelijana toimii korutaiteilija Matti Hyvärinen, joka kuuluu maamme palkituimpiin korusuunnittelijoihin. Sirokorun brändejä ovat Finndeer, Itämerikorut ja Fauna & Flora. Kaikki korut valmistetaan Suomessa Kaarinassa.

Simpukat ovat näkyneet korumuodissa maailmalla. Itämerikorujen Kierrekotilo-korvakorut sopivat trendiin täydellisesti, 44 €, Sirokoru.­

Ingacecilia

Kaipaatko jotain värikkäämpää? Ingacecilia tekee näyttäviä ja trendikkäitä korviksia kierrätysmateriaaleista. Merkin takana on vaatetusompelija ja muotoilija Inga Lahdesta. Kevyiksi luvatut korut syntyvät käsityönä Suomessa kierrätyskankaista, muovipinnoitteesta ja ruostumattomasta teräksestä, ja niitä valmistetaan pienissä, rajatuissa erissä, joita julkaistaan kuukausittain.

Korvakorut 34 €, Ingacecilia / Weecos.­

ButoniDesign

Moderneja ja muodikkaita statement-korviksia löytyy esimerkiksi ButoniDesignilta. Se on helsinkiläisnaisen Marian yritys, joka valmistaa koruja suomalaisesta koivuvanerista, peiliakryylista ja kirurginteräksestä.

ButoniDesignin Kuplat-korvakorut 35 €, thefinlandshop.fi.­

Aida Impact

Aida tunnetaan etenkin suloisista hapsukorvakoruistaan, mutta korvakorumerkillä on muitakin malleja. Toinen merkin erityispiirteistä liittyy valmistustapaan: Aidan korvakorut valmistetaan käsityönä Helsingissä. Elina Siiran äitiyslomallaan vuonna 2018 perustama brändi tarjoaa maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanaisille töitä, verkoston uudessa kotimaassa ja reitin työelämään.

Aida Impactin helmikorvakoruissa on makean veden helmet ja kullattua hopeaa, 49 €.­

Naku

Alunperin Mikaela & Gillan Design -nimellä vuonna 2018 perustettu korumerkki on nykyisin nimeltään Naku. Helsinkiläisbrändi tekee erilaisia koruja second hand -materiaaleista. Korut valmistuvat merkin perustajien Mikaela Lindforsin ja Gillan Suvisaaren käsissä.

Kaulakorun makean veden helmet ja kivet ovat second handia, 59 €, Naku.­

Guardian of the Ocean

Perheyrityksen korumyynnillä tuetaan Itämerta ja nyt myös maailman valtameriä. Alkuperäisellä Guardian of the Baltic Sea - ja sen jälkeen lanseeratulla Guardian of the Ocean -korusarjoilla kerätään varoja merien suojeluun. Baltic Sea Action Groupille kerättiin parissa vuodessa 100 000 euroa, ja nyt Ocean Unitelle yritetään kerätä 500 000 dollaria. Guardianin korut valmistetaan käsityönä Helsingissä kierrätetyistä metalleista.

Jokaisesta Guardianin myydystä korusta lahjoitetaan 20 euroa omalle hyväntekeväisyysjärjestölleen. Paksu kullattu pronssikaulaketju istuu hetken kaulakorutrendeihin täydellisesti, 215 €.­

Natalina Jewellery

Natalina Jewellery on kahden ystävyksen, Linan ja Natashan, perustama kulta- ja jalokivikoruja valmistava yritys. Natasha on koulutukseltaan gemmologi (jalokivien tutkija), Lina estenomi. Koruissa käytetään aitoja luonnon jalokiviä ja korukiviä sekä 14 tai 18 karaatin kultaa. Tuotteita valmistavat suomalaiset kultasepät ja Bangkokissa toimiva toisen sukupolven perheyritys.

Malli Vilma Bergenheim on suunnitellut Natalina Jewellerylle korumalliston, jonka myynneistä luovutetaan 10 prosenttia Hope ry:lle. Natalina Jewellery by Vilma ear cuff -korvakorua voi käyttää kummassakin korvassa eri kohdissa, 325 €.­

Anna’s Darling

Anna’s Darling on suomalainen, vuonna 2012 perustettu korubrändi, jonka korut valmistetaan kierrätetystä hopeasta Sonkajärvellä. Valikoimasta löytyy erilaisia herkkiä ja kauniita sarjoja ja koruja niin korviin, kaulalle, ranteisiin kuin sormiinkin.

Hortensia-hopeasormus, 109 €.­

Liia Jewellery

Jotain hillittyä ja eleettömämpää? Liia Jewelleryn yksinkertaiset korukaunottaret valmistuvat käsityönä Tammisaaressa pääasiassa kierrätyshopeasta.

Kuulas-korvakorut, 69 €.­

Lumoava

Lumoava-tuotteiden valmistajalla Saurum Oy:llä on pitkä historia jalometallialalla: vuonna 1942 perustettu korutehdas on yksi Suomen vanhimpia. Saurumin suunnittelijoiden Mikko Pessin, Heikki Hartikaisen ja Eelis Aleksi Väisäsen vuonna 2008 perustama Lumoava on muotoilijavetoinen korubrändi, joka haluaa korostaa korumuotoilun ja -muotoilijoiden merkitystä.

Love on esimerkiksi Linnan juhlien pukusuunnittelijana tunnetun muotisuunnittelija Katri Niskasen suunnittelema korusarja. Hopeakorut valmistuvat Kuopiossa kierrätetyistä jalometalleista. Isot korvakorut 289 €.­

Muista myös nämä

Omia koruja, etenkin korvakoruja, löytyy myös monelta kotimaiselta muotibrändiltä. Esimerkiksi laukkumerkki Lovialla on omat korviksensa, ja pääministerin puvustostakin tuttu Uhana suunnittelee suosittuja, näyttäviä korvakoruja.

Jatka listaa alla – kerro kommenteissa kaikille muillekin omista kotimaisista lempikoruistasi!