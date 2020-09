Tämän takia luksuskosmetiikka maksaa

Luksustuotteissa hintaa nostavat tehoaineiden lisäksi myös pakkaus ja koostumus. Esimerkiksi ilmatiiviit pumput ovat kalliita, ja tuotteiden kehitys huippuunsa vaatii paljon resursseja.

Suuret kosmetiikkatalot käyttävät paljon resursseja tutkimus- ja kehitystyöhön. Sen tuloksena moni luksusbrändi voi sisällyttää uutuustuotteisiinsa tehoaineita, joista muut eivät ole vielä kuulleetkaan. Usein kyse on anti-age-tuotteista, joille on valtava kysyntä.

Isoissa kosmetiikkataloissa tutkimus- ja kehitystyötä tehdään ensin luksuspuolella, ja sieltä se vuosien saatossa usein valuu myös lompakkoystävällisempiin sarjoihin.

Jos ihonhoidossa haluaa satsata yhteen hintavaan tuotteeseen, kannattaa rahojensa kohteeksi valita seerumi, joka sisältää tehoaineita tiivistetyssä muodossa. Toinen satsaamisen arvoinen kohde on kasvonaamio, jota tulee käytettyä harvemmin kuin esimerkiksi kasvovoidetta.

Näin luet inci-listaa eli sisällysluetteloa

Inci-listaa luettaessa olennaista on katsoa, missä järjestyksessä aineet on listattu. Ensimmäisenä mainitaan aine, jota tuotteessa on eniten. Listan häntäpäässä mainittuja aineita tuotteessa on siis vain vähän.

Kosteuttajana esimerkiksi glyseriini on tutkitusti tehokas, mutta hinnaltaan se on hyvin edullista. Jos hintavan kosteusvoiteen inci-listan kärkipäästä ei löydy glyseriinin lisäksi muita tehokosteuttajia, kannattaa kyseenalaistaa, mikä hintaa nostaa.

Netistä löytyy sivustoja, jonne voi ladata kuvan inci-listasta, ja sivusto kertoo, mitä ainesosien nimet tarkoittavat ja mitä virkaa ne tuotteessa toimittavat. Yksi tällainen sivusto on incidecoder.com.