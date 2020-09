Me Naiset

Retinoli kiinnostaa suomalaisia naisia nyt paljon – kosmetologi kertoo, mitä aloittelijan on hyvä tietää ihonhoidon todellisesta tehoaineesta

A-vitamiinista johdettu retinoli on todistetusti tehokas anti-age-aine. Kuulutko joukkoon, joka on jo kokeillut?

Ikääntyessä iholle ilmaantuu juonteita ja ryppyjä. Eletty elämä saa ilman muuta näkyä kasvoilla. Jos kasvoja olisi kuitenkin kiva hieman silottaa ja kääntää kelloa muutama vuosi taaksepäin, on retinoli oikeasti toimiva ainesosa.

A-vitamiinijohdannainen retinoli uudistaa ihoa tehokkaasti ja saa ikääntyneet ihosolut ikään kuin käyttäytymään kuin ne olisivat jälleen nuorempia. Kollageenin tuotanto iholla lisääntyy, ihosolut uudistuvat nopeammin ja pigmenttiläiskät hälvenevät.

Retinoli on anti-age-tehoaineista varmastikin yksi tutkituimpia: sillä on taustallaan vuosikymmenten tutkimusten tulokset, joiden perusteella retinolilla on todellakin lukuisia hyviä vaikutuksia ihoon.

Koska retinoli on hyvin tehokas ja aktiivinen raaka-aine, pitää ihon antaa tottua siihen ja hankkia rauhassa toleranssia.

– Iho saattaa tuntua käytön aloittamisen jälkeen hetkellisesti kuivalta tai sille voi ilmaantua epäpuhtauksia. Iholle pitääkin antaa aikaa. Yleensä iho tottuu retinoliin kahdesta kahdeksaan viikon aikana, neuvoo Skincityn kosmetologi Riina Leinimaa.

Aiempaa kuivemmalta tuntuvalle iholle voi lisätä hoitorutiiniin kosteuttavan seerumin tai käyttää tavallista useammin kosteuttavaa kasvonaamiota.

Näin aloitat retinolin käytön

Leinimaa suosittelee, että retinolin käyttö aloitetaan miedommasta, 0,1–0,5 prosenttia retinolia sisältävistä tuotteista. Kun iho on tottunut retinoliin eikä sille ole ilmaantunut haittavaikutuksia, voi Leinimaan mukaan siirtyä käyttämään yhden prosentin vahvuista tuotetta.

Retinolia suositellaan käytettäväksi nimenomaan yötä vasten, sillä se herkistää ihoa UV-säteilylle. Päiväsaikaan on hyvä muistaa käyttää vähintään aurinkosuojaa 30.

– Retinolin käyttö on parasta aloittaa niin, että tuotetta käytetään ensimmäiset kaksi viikkoa joka kolmas ilta kasvoille, seuraavat kaksi viikkoa joka toinen ilta ja kuukauden totuttelun jälkeen, jos iho tuntuu kestävän retinolia hyvin, voi siirtyä käyttämään sitä sisältävää tuotetta joka ilta.

Retinolia löytyy niin seerumeista, kasvovoiteista kuin silmänympärysvoiteista. Vaikka pitoisuus olisi kaikissa sama, kannattaa Leinimaan mukaan kiinnittää erityistä huomiota tuotteen koostumukseen tehojen takaamiseksi.

– Seerumeissa on kasvovoiteita kevyempi koostumus, jolloin ne pääsevät toimimaan syvemmällä ihossa, Leinimaa vinkkaa.

Retinolin käytön aloittamiselle ei ole varsinaista ikärajaa, sillä tehoaine on todella monivaikutteinen. Ihon silottamisen ja värin tasoittamisen lisäksi retinoli voi auttaa aknearpien häivyttämiseen sekä vähentää ihon talin eritystä, jolloin siitä voi olla iso apu aknesta kärsivälle iholle. Jos käytössä on akne- tai rosacea-lääkitys tai olet raskaana tai imetät, ei retinolia pidä ottaa käyttöön ilman lääkärin lupaa, Leinimaa tosin muistuttaa.

Tutustu retinoliin esimerkiksi näiden tuotteiden avulla:

The Ordinaryn Granactive Retinoid 2% -emulsiossa on mukana retinoli-perheeseen kuuluvia retinoideja, 18,90 € / 30 ml.­

Skincityn Skincare Total Repair Retinoate Treatment -yövoide sopii erityisesti pigmenttihäiriöstä kärsivälle aikuiselle iholle, 47 € / 50 ml.­

Paula’s Choice 1% Retinol Booster -tippoja voi levittää iholle sellaisenaan tai sekoittaa oman seerumin tai kasvovoiteen joukkoon, jolloin sekoitus on hellävaraisempi iholle. Tuote sopii myös silmänympärysiholle voiteeseen sekoitettuna, 57 € / 15 ml.­

Exuviance Professionalin Retinol Eye Cream -silmänympärysvoide sisältää 0,5 prosenttia retinolia ja oikein hulahtaa ohueen silmänalusihoon, 74 € / 15 ml.­