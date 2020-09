Kysyimme kahdelta suomalaiselta eturivin stylistilta, mitkä ovat halutuimpia muotituotteita tänä syksynä. Tärkeimmät hittiainekset ovat kotimaisuus, käyttömukavuus ja ajattomuus.

Kukapa tuntisi paremmin suomalaisten trendsetterien vaatekaapit ja mieliteot kuin muodin ammattilaiset. Vesa Silver on stailannut lukuisia artisteja ja musiikkivideoita. Nina Nuorivaara on stailannut muotijuttuja esimerkiksi Me Naisiin. Kysyimme heiltä, mitkä ovat tämän vuoden havitelluimmat muotituotteet.

Suomalaiset himoitsevat tällä hetkellä erityisesti mukavia, monikäyttöisiä ja kotimaisia tuotteita, jotka eivät jää käyttämättä tulevinakaan vuosina.

Vimma Companyn merinovillainen Tintti-neule, jossa Love-kuviointi

Punavalkoisessa merinovillaisessa Tintti-neuleessa on useita hittiaineksia: kotimaisuus sekä ajaton yhdenkoon unisex-malli. Neuleessa on raikkaat värit ja ajankohtainen mutta samalla ajaton slogan. Paidan on suunnitellut Maija Louekari.

Bottega Venetan Cassette-laukku

Mikäli tililtä löytyy muutama tonni ylimääräistä, nahasta punottu, tiilen muotoinen Cassette-laukku on vuoden ehdoton luksusostos. Vuonna 1966 perustettu italialainen Bottega Veneta on viime vuosina nostanut profiiliaan. Vesa Silver arvioi metallihihnaisen laukun nousevan ajan kuluessa kulttilaukun asemaan Diorin Saddle bag:in rinnalle.

Marimekon Unikko-farkkutakki

Vuonna 1964 syntyneen Unikko-kuosin värejä on päivitetty lukuisia kertoja. Unikkokuosi näyttää raikkaalta jälleen kaikissa väreissä, mutta halutuin on musta-beessi-valkoinen versio. Farkkutakin linja on vaihdellut muotien mukana. Vintage-rotseissa on usein kapeampi malli, tämän vuoden takki on linjaltaan rennompi. Alkusyksyn malliston vaaleansininen Ranta Unikko -takki näyttää raikkaalta ja ajankohtaiselta yhdistettynä samaa kuosia oleviin housuihin.

Sleek Super 72 Beyoncé Ivy Park -tennarit

Tammikuussa Adidas lanseerasi popstara Beyoncén kanssa yhteistyömalliston nimeltä Ivy park. Influenssereiden suosikiksi nousivat erityisesti Sleek Super 72 Beyoncé Ivy Park -tennarit. Niiden viehätys piilee käyttömukavuudessa, klassisessa mallissa ja ripauksessa tähtipölyä. Mallisto on kokonaisuudessaan myyty loppuun.

Dr. Martens maiharit

Erityisesti korkeavartiset, pohkeen yli nousevat mallit tai paksupohjaiset platform-versiot kiinnostavat. Maiharit puetaan liehuvan kukkamekon kanssa tai yhdistetään jättibleiseriin. Musta väri on klassikko, mutta myös värilliset ja kuvioidut saappaat ovat suosiossa.

Marimekon Karla-laukku, metallivärit

Karkkipaperista inspiraationsa saanut Karla-laukku on saavuttanut viidessä vuodessa klassikkoaseman tyylitietoisten lempparilaukkuna. Pehmeästä nahasta valmistettua pitkulaista laukkua on valmistettu useissa väreissä mustavalko-raidoista violettiin. Tänä vuonna nettikirppiksillä ja huutokaupassa huhuillaan erityisesti loppuunmyytyjen metallisävyjen perään. Laukun on suunnitellut Anna Werner.

Hálon Kajo-neule

Pimenevät illat vaativat seurakseen väriä. Kotimaisen Hálon murretuissa revontulenväreissä koreileva Kajo-liukuvärineule istuu päällä väljästi. Se sopii erinomaisesti satiinisen spagettiolkainmekon kaveriksi tai leveiden farkkujen yläosaksi.