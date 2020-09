Me Naiset

Useimpien meistä ei tarvitse pestä ihoaan aamuisin pesuaineella, sanovat ihonhoidon asiantuntijat.

Omaa kosmetiikkamyymälää ja kauneushoitolaa, ihonhoidon verkkovalmennuksia ja Kaikki ihonhoidosta -podcastia pitävät Veera Brückler ja Kati Partanen kertoivat aiemmin, mikä suomalaisasiakkaiden yleisin ongelma on ihonhoidossa. Liian voimakas ja pesevä puhdistustuote tekee hallaa monen iholle:

Toinen yleisimmistä virheistä, jota ihonhoidossa tehdään, on naisten mukaan kasvojen peseminen puhdistusaineella heti aamulla.

– Aamuisin vesipuhdistus on oikein riittävä. Jos kasvot pesee aamulla jollakin tuotteella, horjuttaa ihon omaa toimintaa juuri, kun se on yön aikana saanut rakentaa tasapainoa ja tuottaa talia rauhassa.

Illalla – meikin, ilmansaasteiden ja käsillä koskettelun jäljiltä – kasvot tulee puhdistaa huolellisesti, käytti meikkiä tai ei. Meikittömille kasvoille toimii esimerkiksi puhdistusmaito, meikin kanssa puolestaan puhdistusöljyn ja hellävaraisen puhdistustuotteen yhdistelmä kaksoispuhdistus.

– Ellei ole aivan märkiviä näppyjä, kasvoja ei aamuisin tarvitse puhdistaa, Brückler sanoo.

Mutta miksi?

Aamupuhdistus voi horjuttaa ihon omaa toimintaa

Kehon puhdistus- ja korjaustoiminnot tapahtuvat levon aikana eli yöllä. Päivällä iho on luonnostaan suojaavassa puolustustilassa, yöllä se uudistuu ja korjaa itseään.

– Yöllä iho saa toimia rauhassa, jolloin sille muodostuu esimerkiksi hyviä bakteereita. Se on iholle tärkeä hetki vuorokaudesta, mahdollisuus elää normaalisti. Jos heti tämän jälkeen menet ja peset ihon voimakkaasti, siltä lähtevät hyvät rasvat ja sen toiminta häiriintyy.

Brücklerin ja Partasen mukaan iholla menee noin 18 tuntia korjata häiritty rasvatasapaino. Jos kasvot pesee voimakkaasti kahdesti vuorokaudessa, iholla ei ole mahdollisuuksia toipua pesusta.

– Hyvä vertauskuva, jolla ihoa voi kuvata, on tiiliseinä. Tiilet kuvaavat ihosoluja ja niiden välissä oleva, seinän kasassa pitävä laasti ihon omaa rakennusainetta, joka sisältää muun muassa talia. Jos tämän aineen pesee liian voimakkaasti pois, tiilet eli ihosolut ovat vähän hujan hajan. Yö on sitten se aika, kun iho rakentaa itseään uudelleen. Kun aamulla heräät, iho on valmis vastaanottamaan päivän aikana vastaan tulevat haasteet. Siksi aamupuhdistus voi olla niin katastrofaalista.

Rasvoittuuko ihosi iltapäivällä?

Jotkut ihonhoidon koulukunnat ovatkin sitä mieltä, ettei iholle kannata tehdä aamulla yhtään mitään. Brückler ja Partanen suosivat kuitenkin ihon suojaamista ja kosteuttamista.

– Lähtökohtaisesti ihosta haihtuu kosteutta päivän aikana. Tämän takia monen iho alkaa helposti rasvoittua iltapäivällä, kun iho yrittää kompensoida menetettyä kosteutta, Partanen sanoo.

Mitä paremmat lähtökohdat iholle antaa aamulla – eli ei horjuta sen luontaista tasapainoa pesemällä ja antaa kosteutusta ja suojaa – sitä paremmin iho voi läpi päivän, hän sanoo.

– Huuhtele kasvot aamulla vedellä ja taputtele kuivemmaksi kevyesti pyyhkeellä. Lisää kosteuttava hoitovesi ja levitä ihotyypillesi sopiva kasvovoide.

Mitä kasvoille kannattaa aamuisin tehdä?

Vuodenaika, olinpaikka, meikkaaminen ja oman ihon tarpeet asettavat vaatimuksia sille, mitä iholle kannattaa aamuisin tehdä.

– Antioksidantit, kuten A-, C- ja E-vitamiini, joita löytyy kosmetiikasta sellaisenaan ja esimerkiksi marjauutteiden ja kasviöljyjen osana, suojaavat ihoa ilmansaasteilta. Ja tietysti ihoa täytyy suojata tarpeen mukaan esimerkiksi pakkaselta tai auringolta. Myös meikkaaminen asettaa vaatimuksia ihonhoidolle. Mutta jos olet vaikka mökillä, jossa mitään erityistarpeita ei sillä hetkellä ole, iholle ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään.

Märkivät finnit tekevät rutiiniin poikkeuksen.

– Silloin voi olla aivan paikallaan puhdistaa iho myös aamulla ja levittää päälle talintuotantoa tasapainottavia ja ihoa puhdistavia raaka-aineita sisältävät hoitovesi, seerumi ja voide. Hyviä raaka-aineita epäpuhtaalle iholle ovat esimerkiksi teepuuöljy, taikapähkinä ja BHA-hapot, Partanen luettelee.