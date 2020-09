Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Hyvästi kakkuuntunut meikkipohja ja kuivat läikät kasvoilla!

Täydellisen meikkipohjan levityksessä on tärkeää muistaa hyvä pohjatyö: ihotyypin mukaisesti alle levitetyt seerumit, kasvovoiteet ja -öljyt ovat kullanarvoisessa roolissa, sillä hyvin kosteutetulle iholle meikkivoide levittyy helpommin ja tasaisemmin ja meikki pysyy pidempään siistinä.

Sitten meikkivoiteen kimppuun! Jos välineenä on...

Sormenpäät

Jos suti tai sieni ei tunnu omalta, on sormilla meikkivoiteen levittäminen täysin hyväksyttävä tyyli meikkaamiseen. Sormilla levittäessä saa myös kaikkein luonnollisimman lopputuloksen, kun voide tulee hierottua tarkasti ihohuokosiin.

Sormia on ensin hyvä hetki lämmitellä, jotta voide levittyy niiltä notkeasti kasvoille. Voiteen levittäminen on hyvä aloittaa kasvojen keskeltä edeten kohti ulkoreunoja taputellen, painellen ja hieroen meikkivoidetta iholle. Ohuemmille ihoalueille, kuten silmänalusille, kannattaa levittämiseen käyttää nimettömän sormenpäätä. Nimettömällä työskennellessä iholle kohdistuu vähemmän painetta ja voide levittyy hennolle iholle tasaisemmin.

Meikkivoidesuti

Suti on työvälineenä jotakin sienen ja sormien väliltä. Sudilla levittäminen on nopeaa, mutta sillä saa tehtyä peittävämpää jälkeä kuin sormilla. Sudilla levittyy parhaiten täysin nestemäinen meikkivoide: kermaiset koostumukset voivat jättää kasvoille levitysjälkiä.

Annostele meikkivoidetta ensin sopiva määrä otsalle, poskille, leukaan ja nenänpäähän. Saattaisi kuulostaa loogiselta, että sutia olisi hyvä vedellä tarkasti tiettyyn suuntaan, mutta luonnollisin lopputulos syntyy, kun sutia pyörittelee kasvoilla melko summittaisesti joka suuntaan. Maalaa siis kasvoja sudilla ylös ja alas sekä sivuille ja häivytä meikkivoide kasvojen reunoja kohti mentäessä.

MAC:in 188 Small Duo Fibre Face Brush -siveltimessä on kahta erilaista harjasta, ja se toimii erityisesti kevyiden meikkivoiteiden kanssa, 45,50 €.­

The Body Shopin tasaharjainen Buffing Brush -sivellin sopii tarkkaan työskentelyyn, 19 €.­

Meikkisieni

Perinteiset, niin sanotut kertakäyttöiset vaahtomuovisienet kannattaa unohtaa suosiolla: ne imevät itseensä hurjasti meikkivoidetta eivätkä ole kovinkaan ekologisia. Sen sijaan pyöreät ja pestävät munameikkisienet ovat oiva väline meikkivoiteen levittämiseen.

Meikkisienessä on oleellista, että se on aavistuksen kostea ennen käyttöä. Kastele siis sieni juuri ennen meikkivoiteen levittämistä, mutta puristele vesi siitä huolellisesti pois, jotta voide levittyy tasaisesti ja lopputuloksesta tulee halutun peittävä.

Sienen tarkoitus on häivyttää voide ihoon, joten sienellä taputtelu ja pieni pyörittely saavat meikkivoiteen sulautumaan kauniisti ihoon. Munameikkisienissä on yleensä muutama tasaisempi laita tai se on pisaranmallinen. Näitä eri kokoisia ja -muotoisia kohtia kannattaa käyttää rohkeasti! Terävämpi kärki sopii esimerkiksi silmänalusille ja nenänpieliin, kun taas isompi pää pisarasta toimii poskille ja otsaan.

Beautyblender-meikkisieni aloitti kosteana käytettävien sienten buumin. Laadukas sieni kestää käytössä pitkään, ja sillä saa meikattua kätevästi kasvojen eri alueet, 19,90 €.­

Real Techniquesin Miracle Complexion Sponge -meikkisienen litteä sivu sopii nimenomaan silmänalusille ja nenänpielten meikkaamiseen, 9,90 €.­

Osittaiset lähteet: Allure, Elle