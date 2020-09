Me Naiset

Oletko huomannut ruksin takkisi helmassa? No, sen ei pitäisi olla siinä.

Ihmettelin hiljattain työpaikalla ääneen erästä arkista epäkohtaa: miksi ihmeessä niin moni jättää ratkomatta takkien takaliepeissä olevat tikit?

Monien päällystakkien ja bleisereiden takahalkio on uutena harsittu takaa parilla, usein ruksin muodostavalla pistolla. Toisinaan kiinnitysommel on piilossa liepeiden välissä eikä näy ulospäin, kun vaate on paikallaan.

Mutta! Jos tarkkoja ollaan, takin tuoreen omistajan olisi tarkoitus ratkoa kyseiset tikit palttoon kotiuduttua. Sitä ei kuulu jättää paikoilleen.

Kun ompeleet poistaa, takki istuu paremmin päälle ja laskeutuu kauniimmin. Samalla käyttömukavuuskin kasvaa, kun kangas ei pingota niin helposti vastaan liikkeessäkään.

Stylisti Milla Muurimäki vahvistaa asian olevan todella näin.

– Silloin vaate liikkuu paremmin. Pitkät takit eivät usein antaisi askeltaessa periksi ollenkaan, jos ne olisivat umpinaisia, Muurimäki kertoo.

– Varmaankin puolet ihmisistä jättää ompeleen, ja sen seurauksena takki myös näyttää todella hassulta, koska se ei liiku päällä kauniisti.

Mistä tikkimania johtuu?

Mistä kiintymyssuhde takinhelmojen X-ompeleeseen sitten kumpuaa? Työkaverini arvelivat, että ehkä kyse on puhtaasta tietämättömyydestä. Ilmoille heitettiin myös mahdollisuus, ettei kyseinen yksityiskohta yksinkertaisesti kiinnosta.

Osa kollegoista ihmetteli, mistä ylipäänsä oli puhe.

Muurimäellä onkin oma arvauksensa siitä, miksi purettaviksi tarkoitetut tikit istuvat tiiviisti paikallaan niin monessa vanhassakin palttoossa.

– Ihmiset kuvittelevat, että takki pysyy paremmassa kuosissa, mutta se ei pidä paikkaansa. Takin koko funktio ja kankaanliike hävitetään, jos ommelta ei avata.

Tikkien perimmäinen tarkoitus

Nyt saatat ihmetellä, miksi vaatteisiin sitten jätetään moiset ompeleet, jos ne kerran on tarkoitus purkaa.

Milla Muurimäellä on vastaus tähänkin.

– Halkiot laitetaan yleensä muutamalla ompeleella kiinni, jotta vaatteet pysyvät paremmassa kunnossa, kun niitä kuljetetaan. Jos halkiot pääsisivät pakatessa vääntymään ja taittumaan, vaatteet vaatisivat tehtaalta liikkeeseen tuonnin jälkeen kunnon höyrytykset tai prässäykset, jotta ne saataisiin takaisin omaan muottiinsa – varsinkin, kun kyseessä ovat villakankaat tai vastaavat. Kuljetusten lisäksi ompeleet ovat sitä varten, että kangas pysyisi hyvässä kunnossa myös, kun ihmiset sovittavat vaatteita ja kun niitä liikutellaan liikkeessä.

Uuden takin ostettuaan kannattaa siis hintalappuja irroittellessa kurkistaa samalla selkäpuolelle ja tarvittaessa operoida ompeleet vaikka keittiösaksilla. Harsitut tikit ovat lähtökohtaisestikin sen verran löyhät, ettei varsinainen ratkoja ole tarpeen.

Sama koskee muuten myös joidenkin hameiden takahalkioita.