Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kosteuttava ja kestävä huulipuna täyteläisissä väreissä.

Kokemus: Punan tuoksu on ihana! Tuotetta levittää huulille mielellään myös pehmeän koostumuksen ansiosta. Punassa on kivasti pigmenttiä, mutta parhaan värin saa vasta kahden kerroksen levitystekniikalla. Huulten jäljet jäävät helposti lasin reunaan, ja ruokailu saattaa sutata punaa. Puna kuitenkin tuntuu huulilla ihanalta.

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Mattahuulipuna antaa samettisen mattaisen lopputuloksen ja jättää huulille miellyttävän tunteen.

Kokemus: Punassa on kivasti pigmenttiä. Mattaisesta koostumuksesta huolimatta tuote ei tunnu huulilla lainkaan kiristävältä. Puna myös pysyy kauniisti juodessa ja syödessä, vaikkei koko päivää kestäkään. Punan lisäys vaatii tarkkuutta, jotta väri ei paakkuunnu, mutta kaiken kaikkiaan kyse on luottotuotteesta.

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Runsas ja pitkäkestoinen huulipuna, joka liukuu kauniisti huulille. Kosteuttaa ja antaa intensiivisen sävyn.

Kokemus: Sävy on herkullinen ja puna liukuu paikalleen vaivattomasti. Tuote tuntuu kosteuttavalta ja jättää huulille pehmeän tunteen. Valitettavasti puna kuluu melko nopeasti erityisesti huulten keskiosista, jolloin reunoille jää ikävät punarannut.

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Erittäin voidemainen ja muotoileva huulipuna, joka antaa täyteläisen ja pehmeän lopputuloksen. Kestää 8 tuntia.

Kokemus: Puna levittyy niin liukuvasti, että se tuntuu huulivoiteelta. Jo ensimmäinen kerros antaa intensiivisen sävyn. Puna pysyy ällistyttävän hyvin myös ruokaillessa, ja väri haalistuu huomaamattoman pehmeästi. Hylsy on ylellinen, ja sen magneettikiinnitys varmistaa, että korkki ei aukea vahingossa.

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Voimakaspigmenttinen, satiininen koostumus antaa huulille intensiivisen värin ja kosteuttaa huulia jopa neljän tunnin ajan.

Kokemus: Pigmenttiä tästä punasta ainakin löytyy! Toista kerrosta ei kaipaa, sillä puna näyttää kyntensä heti, kun sen levittää. Puna kuivuu melko nopeasti, mutta ei muutu yhtä kiristäväksi kuin mattapunat. Satiinisesta punasta jää juomalasin reunaan pienet jäljet, mutta pysyvyys on silti yllättävän hyvä.

