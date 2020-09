Me Naiset

”Sellaisessa kampaamossa olisikin liikeideaa, että taustalla soisi rauhoittavaa musiikkia”, ehdottaa eräs lukija.

Kerroimme viime viikolla keskustelusta, jossa pohdittiin, onko parturi-kampaajan tuolissa pakko käydä keskustelua kampaajan kanssa.

Kysyimme jutun lopuksi, haluatko jutella parturin tai kampaajan kanssa. Äänestykseen vastasi yli 7000 lukijaa. Vain reilu neljännes, 28 prosenttia, ilmoitti haluavansa jutella kampaamokäynnin aikana, kun vastaavasti 72 prosenttia istuisi mieluummin puhumatta.

Artikkeli keräsi myös runsaasti kommentteja.

Niiden mukaan suomalaisten parturi-kampaamojen asiakaskunta näyttää jakautuvan kahtia – heihin, jotka arvostavat juttuseuraa ja heihin, jotka arvostavat hiljaisuutta.

”Hiusten käsittely olisi hiljaista rentoutumista”

Moni nosti esiin puhumattomuuden tuoman rentoutumisen.

– Haluan istua rauhassa ja rentoutua kampaajalla. Monesti kampaaja rupattelee joutavia asioita, ja se ärsyttää minua.

– Sellaisessa kampaamossa olisikin liikeideaa, että taustalla soisi rauhoittavaa musiikkia ja hiusten käsittely olisi hiljaista rentoutumista tyyliin pian nukahdan tähän tuoliin.

Moni ei myöskään pidä henkilökohtaisista asioista puhumisesta.

– Henkilökohtaisista asioista ei tulisi udella, vaikka kuinka kiinnostaisi. En halua setviä parisuhdettani ynnä muuta, koska kampaaja on minulle hyvän päivän tuttu. Joskus ei edes huvittaisi suuremmin jutella. Kohteliaisuus ja pieni small talk kuitenkin kuuluvat asiaan.

Monelle puhuminen tulee jo omassa työssä niin tutuksi, ettei sitä jaksa jatkaa enää vapaa-ajalla.

– Kun saa työkseen olla ihan riittämiin ihmisten kanssa tekemisissä, niin ei jaksaisi maksavana asiakkaana pitää vielä seuraakin. Asiakas on lepohetkensä ansainnut.

– En jaksa jutella vapaa-aikanani kenenkään kanssa. Suulasta kampaajaa pahempi on omia asioitaan höpöttävä hieroja. Viime kerralla olin niin kuormittunut, että itketti.

Jutteluun voi väsyä myös kampaaja.

– Itse olen kampaaja. Kampaamossani ei koskaan pauhaa musiikki ja huomaan kyllä, jos asiakas haluaa omaa rauhaa varsinkin työpäivän jälkeen. Annan hänelle oman hetken ja rauhan. Olisi kiva jos asiakaskin ymmärtäisi, että kampaaja ei ole psykologi, psykiatri tai parisuhdeneuvoja. T: väsynyt kampaaja.

”Kampaajan kanssa juttelu on suuri ilon aihe”

Toisille kampaamossa rupattelu on puolestaan virkistävää.

– Minun kampaajani ja jalkaterapeuttini ovat erittäin miellyttäviä ja huomaavaisia ihmisiä, ja heidän kanssaan on ihan mukavaa ja virkistävää keskustella. Asun yksin, joten juttuseuraa on joskus hyväkin olla olemassa. Jos taas haluaisin olla puhumatta, voisin lukea lehteä ihan kaikessa rauhassa.

Kauneusalan ammattilaiselta voi saada samalla myös kauneudenhoitoon liittyviä neuvoja.

– Minulle kampaajan kanssa juttelu on suuri ilon aihe. Saan myös hyviä iho-, hius-, yms. vinkkejä.

Monet kertovat myös henkilökohtaisesta suhteestaan luottokampaajan kanssa.

– Aina kun menen kampaajalle, tunnen, että menen tapaamaan ystävää. Olen ollut hänen asiakkaanaan yli kymmenen vuotta. Kampaajani on paitsi huippukampaaja myös huipputyyppi, luotan häneen täysin. Minun ei tarvitse valita itse väriä tai sanoa, että leikkaat nyt vain kolme senttiä. Tiedän, että hän osaa hommansa paremmin kuin minä. Ihmisinä tunnemme jo toisemme ihan mukavasti, voimme jakaa iloja ja suruja, palata juttuihin joista olemme puhuneet aikaisemmin. Olemme Facebook-ystäviä ja seuraamme toinen toistamme myös Instassa. Olen iloinen, että minulla on kampaaja, jonka luona on ihana käydä.

Parturin tai kampaajan kanssa voi myös vaihtaa vain kevyet kuulumiset – tai olla yhdessä vähän hiljempaa.

– On tosi kiva vaihtaa kuulumisia aina kun käyn kampaajalla. Ajankohtaisistakin asioista on mukava jutella.

– Onneksi ollaan molemmat hiljaista sorttia. Saa molemmat olla kuten haluaa. Puhutaan vähän. Koirista. Molemmilla koira. Hyvin vaistoaa, että olen juro.