Suomalaisia vaatemerkkejä on nykyisin runsaasti, mutta kotimaisia alusvaatebrändejä on haastavampi löytää. Kokosimme uuden tulokkaan ja vanhat tutut yhteen.

Lovanna Lingerie on eilen tiistaina ensimallistonsa lanseerannut suomalainen alusvaatebrändi. Se on maassamme harvinaisuus – alusvaatteita suunnittelevia tai varsinkaan niitä valmistavia merkkejä on Suomessa vain kourallinen.

Idea Lovannalle syntyi seitsemän vuotta sitten, kun suunnittelija Maria Kinnunen koki vaikeaksi löytää istuvia ja kauniita alusasuja sopivassa koossa. Sama ongelma tuntui toistuvan muillakin nuorilla naisilla.

– Kuppikoot loppuivat kesken tai kapeaa ympärysmittaa oli harvoin saatavilla. Jos sopiva koko sattui löytymään, kyseessä oli usein perusmalli arkikäyttöön, eikä niinkään alusasu, joka päällä tuntisi itsensä erityisen kauniiksi, tiedotteessa kerrotaan.

Lovannan kokovalikoima on B-kupista G-kuppiin alkaen rinnanympäryksestä 65.

Lovannan tuotteita myy merkin oma verkkokauppa sekä alusasuketju Funky Lady. Hintahaarukka on alaosissa 25–35 euroa ja yläosissa 40–80 euroa.­

Suomessa merkin tuotteet eivät valmistu, vaan ne tehdään monen muun kotimaisen vaatemerkin tapaan Latviassa. Materiaalit tulevat pääosin Euroopasta. Ensimmäisessä mallistossa on käytetty sertifioituja kierrätyskuituja sisältäviä kankaita.

Miltä muu suomalainen alusvaatetarjonta tällä hetkellä näyttää? Teimme katsauksen suomalaiseen alusvaatesuunnitteluun. Tällaisia alusvaatteita löysimme.

Tam-Silk

95-vuotias Tam-Silk on yksityisessä omistuksessa toimiva yritys, joka työllistää yli 25 henkilöä Kangasalla. Vaatevalmistajan kotimaisuusaste on kaikkien työvaiheiden osalta 100-prosenttinen. Tehtaan yhteydessä on oma neulomo, jossa kymmenkunta pyöröneulekonetta valmistaa neulokset. Tam-Silkiltä saa kuitenkin vain alushousuja.

Tam-Silkin pitsiset string-alushousut on valmistettu Kangasalla, 12,90 €.­

Finnwear

Alkujaan vientivaatemerkiksi perustettu Finnwear lanseerattiin Suomessa vuonna 1978, jolloin tuotemerkki kohosi omistajan, Suomen Trikoon, kaikkien trikoovaatteiden merkiksi kaikilla markkina-alueilla. Suomen Trikoon jälkeen merkin ovat omistaneet vuosien varrella Finlayson ja Nanso. Vuonna 2016 suomalainen merkki siirtyi norjalaisen Pierre Robert Groupin omistukseen.

Vaikka omistus tai valmistus ei enää olekaan Suomessa, Finnwearia ei voi ohittaa suomalaisista alusvaatteista puhuttaessa. Merkkiä saa tavarataloista ja marketeista.­

Svala of Finland

Suomalainen Svala of Finland on perustettu vuonna 1955. 70- ja 80-luvuilla perusalusasuista tuli määrittävä osa tehtaan toimintaa. Vuosituhannen vaihteessa Svala kasvoi nykyiseen muotoonsa: paikallisesti toimiva yritys valmistaa alus- ja välikerroksia. Yrityksen uusi tehdas valmistui Kärsämäelle vuonna 2018.

Svala Merino Silk -alushousut hengittävät ja sopivat arkikäyttöön ja kevyeen liikuntaan ympäri vuoden, 29,90 €.­

Patricia

Liivimerkkinä ja -liikkeenä tunnettu Patricia sai alkunsa jo 1912 Oy Sjöblom Ab:na. Alusvaatevalmistajasta tuli Patricia vuonna 1958. 50-luvulla merkin tehdas sijaitsi Helsingin Arabiassa, ja 90-luvulla merkki kertoo sivuillaan olleensa maamme tunnetuin alusasubrändi. Vielä 2000-luvulla se avasi useamman myymälän Suomessa.

Koronakeväänä merkin viimeinenkin myymälä Helsingissä suljettiin, ja vain verkkokauppa on jatkanut toimintaansa, Patrician suunnittelija Evelin Kiirend kertoo puhelimessa. Nykyisin osittain suomalaisessa ja osittain norjalaisessa omistuksessa olevan merkin tuotteet on valmistettu viime vuosina Romaniassa ja Tallinnassa.

Aphrodite plunge -liivit kohottavat rintaa kevyesti ilman lisätäytettä, 52 €.­

Suomen Liivineulomo

Yrittäjät ja aviopari Markku Mäkelä ja Hanna Lindberg omistavat Suomen ainoan rintaliivineulomon, Suomen Liivineulomon. Nykyinen kahden käsityöläisen mittatilausompelimo on alun perin lähes 100-vuotias yritys Liivineulomo, joka työllisti aikanaan 50 ompelijaa. Mäkelä ja Lindberg jatkoivat sen omistajina vuonna 2017.

He valmistavat Hämeenlinnassa mittatilaustyönä rintaliivejä ja alushousuja, mutta valikoimaan kuuluu myös erikoistuotteita korseteista proteesikuppeihin ja trans- ja muunsukupuolisten vartaloa muokkaavista alusasuista uimapukuihin – oikeastaan mitä vain asiakas toivoo.

Markettien omat merkit

Suomalaista suunnittelua löytyy myös marketeista. Muun muassa kotimaisin voimin suunniteltuun K-Citymarketin mywear-vaatemallistoon kuuluu myös alusvaatteita. Tuotteet valmistetaan Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Kambodzassa.

Mywearin alusvaatteet ovat simppeleitä käyttövaatteita. Alushousut 14,99 € / 2 kpl, liivit 19,99 €.­

2 x miesten bokserit

Myös muutamia miesten alushousuja saa hankittua suomalaisilta brändeiltä. Tam-Silkin tuotemerkki Kalsarit myy perusboksereita, jotka on valmistettu Kangasalla. The Other Danish Guy on puolestaan suomalainen bokserimerkki, jonka tuotteet tehdään kierrätysmuovista Italiassa ja Portugalissa.

Kalsarit-merkin Uko-bokserit ovat bambua ja elastaania ja Suomessa valmistetut, 24,90 €.­