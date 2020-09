Harry Styles pukeutui kotikutoiseen neuletakkiin ja miljoonat villiintyivät somessa – neuleen suunnittelija Janni Vepsäläinen kertoo, miten pusakan voi tehdä itse

Janni Vepsäläinen on valmistunut muotisuunnittelun kandidaatiksi Lahden muotoiluinstituutista ja maisteriksi Lontoon Royal College of Artista. Töitä hän on tehnyt muun muassa huippumuotimerkeillä Givenchylla ja The Row’lla. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut JW Andersonin Senior Knitwear Designerina.­