Tiesitkö? Suomalaista kauraa käytetään nyt ihonhoitotuotteissa ympäri maailmaa

Lumenen Lähde Prebiootti -tehohoidossa on mukana sekä kauraa että Fazerin innovaatiota, kauraksylitolia, joka on valmistettu elintarviketeollisuuden sivutuotteena. Syväkosteuttava tuote on veden ja öljyn sekoitus, eli koostumus on kivan kevyt. 29,90 € / 30 ml.­