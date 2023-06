Me Naiset selvitti, mitä 16–29-vuotiaat suomalaisnuoret toivovat tulevaisuuden työelämältä. Nyt lääketieteen opiskelija Veera Rasi kertoo, millaista on opiskella alalla, jonne pääsystä moni nuori unelmoi.

Nuorten suurin unelma-ammatti on lääkäri – niin myös helsinkiläisen Veera Rasin. Kun Veera valmistuu lääketieteellisestä neljän vuoden päästä, lapsuuden haaveesta tulee viimein totta.

Helsinkiläinen Veera Rasi, 21, tekee parhaillaan jotakin sellaista, mistä moni suomalaisnuori haaveilee: hän opiskelee lääkäriksi.

Lääkäri on tällä hetkellä nuorten unelma-ammatti numero yksi.

Tämä käy ilmi Me Naisten hiljattain toteuttamasta kyselystä, jossa selvitimme, mitä nuoret ajattelevat tulevaisuuden työelämästä – ja millä perusteilla he valitsevat tulevaisuuden ammattinsa tai alansa. Sanoman Suomitutka -tutkimuspaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 285 16–29-vuotiasta nuorta.

Vastaajista yhteensä 11 prosenttia nimesi unelma-ammatikseen lääkärin työn. Toiseksi eniten nuoret unelmoivat työstä taidealalla, esimerkiksi muusikon, näyttelijän ja kuvataiteilijan ammatista sekä muista musiikki- ja elokuva-alan töistä.

Kolmanneksi eniten nuoret haaveilivat työstä lasten ja nuorten kanssa, eritoten opettajan ammatista. Muita kohtuullista suosiota herättäneitä ammatteja olivat yrittäjänä työskentely, psykologi ja psykoterapeutti sekä työt myynnissä tai markkinoinnissa.

Hieman yli puolet uskoi, että tulee työskentelemään unelma-ammatissaan. 42 prosenttia vastaajista sen sijaan ei uskonut päätyvänsä työskentelemään unelma-ammatissaan.

Nuoret kokivat, että heidän urahaaveensa esteenä on muun muassa kova kilpailu ja tiukat valintakriteerit alalle, vaikeus työllistyä unelma-alalla sekä se, että unelma-ammatissa työskentely ei olisi taloudellisesti kannattavaa tai työllä tienaisi turhan vähän.

Unelma heräsi jo pikkutyttönä

Veera Rasin mielenkiinto lääkärin ammattia kohtaan heräsi jo lapsena. Veera muistelee, että kokeili pikkutyttönä erilaisia reaktioyhtälöitä pienellä kemian kotisetillään. Lapsuuden kodissa telkkarista pyöri usein Veeran lempipiirretty, ihmiskehon toimintaa käsittelevä Olipa kerran elämä.

Samaan aikaan Veera koki kuitenkin myös vahvaa paloa kuvataideharrastustaan kohtaan.

– Vaikka olin kiinnostunut luonnontieteistä, en vielä lapsena ajatellut, että haluaisin olla juuri lääkäri. Taideharrastukseni ohjaamana haaveilin arkkitehdin ammatista tai muusta luovasta työstä.

Yläasteen Veera suoritti kuvataidepainotteisessa koulussa. Siellä hänen suosikkiaineikseen nousivat luonnontieteet. Näihin aineisiin Veera myös panosti – ja pärjäsi oppiaineissa hyvin.

” Minulle oli sydämen asia, että voisin työlläni auttaa muita.

Se sai 13-vuotiaan Veeran pohtimaan tulevaisuuden suuntaansa uudelleen.

– Aloin haaveilla sellaisesta työstä, jossa pääsisin hyödyntämään tiedepuolen osaamistani ja jossa voisin oppia jatkuvasti uutta. Minulle oli myös sydämen asia, että voisin työlläni auttaa muita.

Samalla Veera halusi pitää kiinni kuvataideharrastuksen myötä heränneestä toiveestaan: siitä, että saisi tehdä töitä käsillään.

Veera Rasi päätti lukioikäisenä, että haluaa lääkäriksi. Siksi hän valitsi pitkän matematiikan ja täytti lukujärjestyksensä luonnontieteillä.

Kun Veera pohti, millä alalla omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet olisi mahdollista yhdistää, hänen mieleensä juolahti kirurgin ammatti.

” Seiskaluokalla aloin opiskella ruumiinavauksien kulkua.

– Seiskaluokalla rupesin katsomaan lääketieteellisiä videoita Youtubesta ja opiskelemaan esimerkiksi ruumiinavauksien kulkua. Lukiossa olin jo pomminvarma siitä, että hakisin opiskelemaan lääketiedettä, ja täytin lukujärjestykseni luonnontieteillä ja pitkän matikan kursseilla.

Kohti lääkärin ammattia

Valmistuttuaan ylioppilaaksi keväällä 2020 Veera piti välivuoden. Sen aikana hän korotti muutamia aineita laudatureiksi sekä kirjoitti vielä fysiikan.

Lopulta Veeran ylioppilastodistuksessa oli kuuden laudaturin suora englannista, äidinkielestä, biologiasta, kemiasta, fysiikasta ja pitkästä matematiikasta.

Huippupaperien ansiosta hän pääsi todistusvalinnassa sisään lääketieteelliseen Helsingin yliopistoon heti ensiyrittämällä vuonna 2021.

Nyt Veera on opiskellut lääketiedettä kaksi vuotta. Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat koostuneet pitkälti teorian opiskelusta. Pänttääminen on ollut työlästä, mutta opinnot eivät silti tunnu Veerasta kuormittavilta. Päällimmäisenä Veeran mielessä on se, että hän päässyt viimein tekemään sitä, mistä haaveili usean vuoden ajan.

– Kannesta kanteen kirjojen sisältöä ei onneksi pidä osata. Mukavaa vastapainoa raskaille teoriakokonaisuuksille on tuonut potilaskohtaamisten harjoittelu yhdessä ammattinäyttelijöiden kanssa.

”Tavoittelen sitä, ettei työnteko tunnu varsinaisesti työltä. Silloin tietää olevansa oikeassa paikassa ja tekevänsä itselleen mielekkäitä asioita”, Veera Rasi sanoo.

Tulevana syksynä Veera aloittaa opinnoissaan käytännönläheisemmän vaiheen eli niin kutsutun klinikkavaiheen, jossa opiskelijat siirtyvät luentosaleista sairaalaan seuraamaan lääkärien työtä ja tutkimaan itse potilaita.

Katso videolta Veeran esimerkkipäivä lääketieteen opinnoissa.

Ratkaiseeko raha?

Veeralle lääkärin ammattiin hakeutuminen oli pitkälti intohimovalinta. Työstä saatavaa palkkaa hän ei urapolkua valitessaan pohtinut lainkaan.

– Yläasteiässä en edes tiennyt, paljonko lääkäri tienaa, vaan ajattelin alaa ennen kaikkea omien mielenkiinnon kohteideni, kuten ihmisten auttamisen ja sairauksien tutkimisen, kannalta.

– Näin jälkikäteen ajateltuna hyvä palkka, työllisyysnäkymät ja etenemismahdollisuudet ovat toki ilahduttava bonus.

Myös muut nuoret vaikuttavat olevan Veeran kanssa samoilla linjoilla siitä, mikä ammatinvalinnassa on tärkeintä. Me Naisten kyselyssä yhteensä 69 prosenttia vastaajista piti omaa kiinnostusta alaa kohtaan erittäin tai hyvin tärkeänä kriteerinä tulevaisuuden ammatin valinnassa.

Kakkossijalle ammatinvalinnassa nousi raha. Yhteensä 39 prosenttia vastaajista piti palkkaa erittäin tai hyvin tärkeänä kriteerinä. Viidesosalle palkka oli jopa tärkeämpi kriteeri kuin oma kiinnostus alaa tai työtä kohtaan.

Eniten painoarvoa palkalle antoivat joko päätoimisesti tai opintojen ohella työskentelevät nuoret sekä ne nuoret, jotka eivät vielä tienneet, mille alalle haluaisivat tulevaisuudessa suuntautua.

Kysyimme, mikä on nuorten palkkatoive Kyselyssä nuorten palkkatoiveiden mediaani oli 3 500 euroa bruttotuloja kuukaudessa.

Palkkatoiveiden keskiarvo oli 4 679 euroa kuussa bruttona.

Nuorten palkkatoiveet olivat jonkin verran suurempia kuin suomalaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ja mediaani. Tilastokeskuksen katsauksen mukaan vuonna 2021 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 314 euroa kuussa, ja keskiarvo 3 734 euroa kuussa. Lähde: Me Naisten työelämäkysely / Sanoman Suomitutka -tutkimuspaneeli

Kolmanneksi tärkeintä nuorille ammatinvalinnassa on työn merkityksellisyys. Nuoret pitivät tärkeänä myös sitä, että he voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan alalla sekä sitä, että työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Vain harvalle edellä mainitut kriteerit olivat kuitenkaan ensisijaisia.

Vähiten painoarvoa nuoret antoivat vanhempien näkemyksille sekä alaan kohdistuvalle yhteiskunnalliselle arvostukselle.

Työ on vain työtä

Vaikka työstä saatavia tienestejä pidettiin tärkeänä, harva nuori piti työtä pelkkänä keinona tuoda leipä pöytään. Tärkeämpänä työssä pidettiin työn mielekkyyttä, hyvää työilmapiiriä, kivoja työkavereita sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Kyselyssä nuoret suhtautuvat työhön rennosti: työ on vain työtä, ei elämän keskeisin sisältö. Vastaajista valtaosa koki tärkeänä voida toteuttaa itseään myös työn ulkopuolella esimerkiksi harrastusten, järjestötoiminnan tai opintojen kautta.

Työelämää koskevissa asenteissa korostui myös se, ettei töitä haluta tehdä oman hyvinvoinnin tai vapaa-ajan kustannuksella. Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että oma hyvinvointi menee aina työn edelle. Vapaa-aikaa työtä tärkeämpänä piti 35 prosenttia vastaajista.

Erityisesti yli 25-vuotiaat sekä päätoimisesti työssäkäyvät nuoret pitivät omaa hyvinvointia ja vapaa-aikaa työtä tärkeämpinä.

Haasteita kaihtamatta, mutta jaksaminen edellä

Myös Veera haluaa pitää kiinni siitä, että oma jaksaminen, terveys ja mielen hyvinvointi menevät aina työn edelle.

– Kaikki jaksaminen ei voi palaa töihin, vaan voimavaroja pitää riittää myös muuhun elämään. Väsyneenä ja uupuneena kirurgin veitseen tarttuminen on hirvittävän suuri riski, kun pelissä on potilaan henki.

” Olisi upeaa voida ajatella työpäivän päätteeksi, että työni ansiosta maailma on hitusen parempi paikka.

Toistaiseksi Veera ei kuitenkaan ole huolissaan siitä, että kirurgin työ kävisi liian kuormittavaksi. Hän odottaa työelämää innolla. Tulevaisuuden työltä Veera toivoo paitsi avointa ja kannustavaa työilmapiiriä myös sitä, että työ tarjoaa tarpeeksi haastetta sekä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä.

”Taideharrastus on yhä iso osa minua. Työn ohella haluan toteuttaa itseäni myös sillä saralla”, Veera sanoo.

– On kiehtova ajatus, että kirurgina et ole koskaan valmis, vaan työssä voi aina olla parempi ja oppia uutta haastavampien tapausten myötä.

Veera myös toivoo, että voisi saada työllään aikaan hyvää.

– Olisi upeaa voida ajatella työpäivän päätteeksi, että työni ansiosta maailma on hitusen parempi paikka, ja olen tehnyt jotakin auttaakseni muita.

Tulevaisuudelle selkeät sävelet

Me Naisten kyselyn perusteella vaikuttaisi siltä, että vain harvalla nuorella tulevaisuuden suunta on totaalisen hukassa.

Peräti 65 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi opiskelevansa tai työskentelevänsä parhaillaan sellaisella alalla, joka vastaa omia intressejä. Viidesosa vastaajista puolestaan kertoi tietävänsä tarkalleen, mille alalle haluaisi suuntautua, mutta ei vain vielä toistaiseksi opiskellut tai työskennellyt kyseisellä alalla.

” Jokainen ajautuu joskus epäilemään itseään.

Vain niukka 14 prosenttia vastaajista ei vielä tiennyt, mille alalle haluaisi hakeutua. Kaikkein epävarmimpia tulevaisuuden urapolustaan olivat 25–29-vuotiaat sekä nuoret, jotka eivät käy töissä tai opiskele.

Muille tulevaisuuden suuntaansa pohtiville tai urahaaveitaan epäileville nuorille Veeralla on ytimekäs viesti.

– Uskokaa itseenne. Jokainen meistä ajautuu joskus epäilemään itseään ja unelmiaan, mutta kun tietää mitä haluaa ja jaksaa tehdä sen eteen töitä, mikä tahansa on mahdollista, Veera sanoo.

Me Naisten työelämäkysely Kysely toteutettiin Suomitutka -paneelissa, joka on Sanoman luoma tutkimuspaneeli kuluttajille. Kysely toteutettiin aikavälillä 26.4.–9.5.2023.

Kyselyyn vastasi yhteensä 285 16–29-vuotiasta nuorta.

Vastaajista noin 62 prosenttia oli naisia, 36 prosenttia miehiä ja reilu 2 prosenttia muunsukupuolisia.

Vastaajista hieman yli puolet oli opiskelijoita (54,1%). Reilu kolmasosa (34%) vastaajista oli työssäkäyviä nuoria. Loput 12 prosenttia vastaajista ei opiskellut tai käynyt töissä.

Tällä viikolla Me Naiset pureutuu nuorten asioihin verkossa, somessa ja lehdessä. Nuoret eli 15–29-vuotiaat pääsevät itse ääneen, ja julkaisemme heihin liittyviä juttuja joka päivä 12.–18.6.2023.

Lue lisää: Leila, 24, oli kasin oppilas, mutta kirjoitti ylioppilaaksi vain 16-vuotiaana – yleinen ongelma varjosti koko koulutaivalta

Lue lisää: Vitosen oppilas Sade sai kuulla yläasteella lannistavan ennusteen tulevaisuudestaan – silloin hän päätti tehdä jotakin sellaista, mihin kukaan ei olisi uskonut