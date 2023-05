19-vuotias Emilia on ajanut työkseen öisin taksia jo lukioikäisestä asti. Nyt hän kertoo, millaista yötyö taksin ratissa on – ja mitkä yöllisten asiakkaiden kommentit turhauttavat eniten.

Kun muut saman ikäiset nuoret käyvät yöpuulle, Emilia Siekkeli, 19, hyppää taksin rattiin ja ryhtyy kuskaamaan öisiä matkustajia.

Emilia on työskennellyt taksikuskina Kymenlaakson seudulla noin puolitoista vuotta. Kiinnostus alaan heräsi kaksi vuotta sitten kesällä, kun Emilia norkoili taksitolpalla taksikuskina työskentelevän lukiokaverinsa seurana.

– Vietin monta yötä ystäväni seurana pelaten korttia, kun asiakkaita ei ollut. En vielä silloin ajatellut, että musta tulisi taksikuski, koska tein tuolloin muita töitä. Olin kuitenkin kiinnostunut siitä, miten taksamittarit toimivat ja miten kyytejä ajetaan.

” Kaverini vakuutti, että työ on kuin tehty minulle.

Syksyllä Emilian ystävä ehdotti hänelle taksikuskin töitä. Alkuun idea ei herättänyt Emiliassa innostusta, mutta melko nopeasti ystävä sai ylipuhuttua hänet.

– Kaverini vakuutti, että työ on kuin tehty minulle, sillä pidin sekä autolla ajelusta että ihmisten kanssa rupattelusta. Ilmoittauduin taksikurssille, ja kuukauden kuluttua marraskuussa sain taksiluvat ja pääsin hyppäämään taksin rattiin.

Ensimmäisen kuukauden Emilia ajoi taksia lukio-opintojensa ohessa. Valmistuttuaan lukiosta joulukuussa 2021 Emilia alkoi ajaa taksia päätoimisena työnään.

Iltakuudesta aamukuuteen

Emilia tiesi heti alusta alkaen haluavansa työskennellä öisin, sillä myöhäiset työvuorot sopivat hyvin hänen iltavirkun luonteelleen.

– Minulle yötyö ei tunnu raskaalta. Toki työssä on se haaste, että päivärytmini on erilainen kun valtaosalla päivätöitä tekevistä kavereistani. Yhteisten suunnitelmien luominen voi olla välillä hankalaa, mutta onneksi vapaapäivät mahdollistavat yhteisen ajanvieton.

Yövuoro ajetaan iltakuuden ja aamukuuden välillä. Työaika on joustava, eli Emilia saa itse määrittää, mihin aikaan aloittaa ja lopettaa työt. Pisimmillään hän on työskennellyt noin 13 tuntia.

” Joustavien työaikojen ansiosta työ ei tunnu pakkopullalta.

– Jos ei kiinnosta mennä heti iltakuudelta töihin, voi mennä vaikka keskiyöllä – ellei ole erikseen sovittu jotakin kyytiä. Joustavien työaikojen ansiosta työ ei tunnu pakkopullalta.

Myös työpäivien määrä viikossa vaihtelee oman jaksamisen mukaan. Oma työpanos vaikuttaa aina palkkaan, sillä Emilian provisiopalkka koostuu ajojen määrästä. Tarkkaa palkkaansa Emilia ei halua paljastaa, mutta kertoo olevansa summaan tyytyväinen ja tienaavansa taksikuskina enemmän kuin aiemmissa töissään siivoojana tai pizzeriassa.

Emilia pitääkin mahdollisena, että taksikuskin työstä voisi tulla hänelle pitempiaikainen ammatti. Taksiyrittäjäksi ryhtyminenkään ei ole poissuljettu vaihtoehto. Päiväsaikaan hän ei kuitenkaan aio ajaa.

– Viime vuoden lopussa kokeilin ajaa päivävuoroa, mutta se ei ollut yhtään mun juttu. Suoraan sanoen se oli ihan kamalaa.

Yötöissä voi sattua ja tapahtua kaikenlaista – niin hyvässä kuin pahassakin. Kysyimme Emilialta, millaisia kohtaamisia hänellä on öisin ja millaisia kommentteja hän saa kuulla nuorena naisena taksin ratissa.

1. Ovatko tietyt yöt vilkkaampia kuin toiset?

”Viikonloppuöisin on yleensä vilkasta, kun taas arkiöisin on huomattavasti rauhallisempaa. Kun liikennettä ei ole kauheasti, töissä on kiireetön olo. Jos asiakkaita ei ole, keksimme kyllä työkavereiden kanssa ajanvietettä. Välillä katsomme telkkaria tai käymme pelaamassa biljardia.”

2. Millaisia asiakkaita öisin liikkuu?

”Asiakaskunta vaihtelee nuorisosta ikäihmisiin. Yleensä alkuillasta kyytiin hyppää töistä palaavia asiakkaita juna-asemilta, ja yöllä kyydissä puolestaan on humaltuneita ihmisiä. Joka ikinen yö kuskaan vähintään yhtä humaltunutta. Joskus asiakkaat saattavat pahoitella humalaansa minulle, vaikka ei se minua yleensä haittaa.

Öisin liikkuu myös Kela-asiakkaita esimerkiksi sairaalasta kotiin tai toisinpäin. Olen oppinut tuntemaan vakioasiakkaat hyvin. Kun tulee tilaus tiettyyn aikaan ja tietystä paikasta, tiedän usein jo heti, ketä pääsen seuraavaksi kuskaamaan.”

” Ihmetellään, onko minulla edes ajokorttia.

3. Millaisia kommentteja olet kuullut asiakkailta sen vuoksi, että olet nuori nainen taksin ratissa?

”Nuorena naiskuskina kuulen ehdottomasti eniten ihmettelyä nuoresta iästäni: ihmetellään, onko minulla edes ajokorttia ja uskaltaako kyytiini tulla. Vastaavia kommentteja kuulen lähes viikoittain. Tosi usein on myös kysytty, että ajanko isäni taksia. Myös ”luontovisaa” on tarjottu maksun sijasta. Lähes kaikki kommentit ovat tulleet itseäni reilusti vanhemmilta, usein miehiltä.

” Usein on myös kysytty, ajanko isäni taksia.

Olen opetellut suhtautumaan kaikkiin kommentteihin huumorilla, mutta välillä etenkin nuoren ikäni ihmettely ja ajokortista kysely käy hermoille. Muistan myös kommentin, jonka sain viime kesänä iäkkäältä naisasiakkaalta. Hänen mielestään naiset eivät kuulu ratin taakse, ja taksikuski on miehen ammatti. Se sai miettimään, onko tosiaan vielä noin kapeakatseisia näkemyksiä olemassa.”

4. Kuinka usein yötyössä joutuu kohtaamaan ahdistelua tai kuulemaan rivouksia?

”Silloin tällöin vanhemmilta miesasiakkailta kuulen esimerkiksi sellaista, paljonko pitäisi maksaa, että lähtisin hänen kanssaan hotelliin. Minua on myös pyydetty treffeille, kahville, jatkoille baarin jälkeen ja hotelliin.

Näin 1,5 vuoden jälkeen en enää oikeastaan ylläty, jos asiakkailta tulee treffipyyntöjä tai muita ehdotuksia, vaan suhtaudun lirkutteluun ja muihin kommentteihin huumorilla. Vastaukseksi saatan usein hymähtää, että olen kehusta imarreltu, mutta ehkäpä löydät vielä oman ikäistä seuraa. Muutamat asiakkaat ovat jopa suuttuneet, kun en ole lähtenyt heidän mukaansa.

” Minua on pyydetty treffeille, kahville, jatkoille baarin jälkeen ja hotelliin.

Joskus on ollut niitäkin tilanteita, jolloin asiakas on tarrannut reidestä tai kädestä kiinni. Jos omaa koskemattomuutta rikotaan, taksikuskeilla on oikeus heittää asiakas ulos autosta. Harvoin kuitenkin joudun koskettelua kokemaan, vaan yleensä kyse on sanallisista heitoista. Onneksi hyviä hetkiä on paljon enemmän kuin huonoja.”

5. Mikä taksikuskin työssä on sinusta raskainta?

”Raskainta työssä ovat asiakkaat, joilla on ollut huono päivä ja jotka purkavat pahan olonsa taksikuskiin. Haluaisin kaikkien asiakkaiden muistavan, että myös me taksikuskit olemme kaikki ihmisiä eikä meitä voi kohdella kuin roskaa. Rakentavaa palautetta saa toki antaa, mutta kuraa meidän ei pidä kestää, vaikka asiakaspalvelijoita olemmekin.”

6. Mikä taksikuskin työssä on sinusta parasta?

”Työssä ehdottomasti parasta on joustavat työajat, ihanat työkaverit ja työn monipuolisuus. Asiakaskunta vaihtelee joka ikisessä vuorossa, ja kun haen asiakkaan, en juuri koskaan tiedä, minne olemme tällä kertaa menossa. Joskus mennään parin kilometrin päähän kotiin tai sitten suunta käykin Helsinkiin. Ja niinä hetkinä, kun töissä on hiljaista, työkaverit ovat parasta juttuseuraa.”

