Yläasteella Sade Viitasen keskiarvo oli niin kehno, ettei hänellä ollut muiden mielestä asiaa lukioon. Unelmiinsa tiukasti uskonut Sade todisti epäilykset vääräksi. Nyt hän opiskelee yliopistossa unelma-alaansa oikeustiedettä.

”Oikikseen pääseminen vaatii sitä, että on todella fiksu. Mutta älä huoli, sinusta tulisi varmasti hyvä sairaanhoitaja.”

Sade Viitanen, 22, muistaa yhä muutaman vuoden takaiset lohdun sanat, joita hän sai kuulla läheisiltään. Hän oli juuri saanut tietää, ettei päässyt sisään oikeustieteelliseen tiedekuntaan ensimmäisellä hakukerralla.

Pettymyksestä huolimatta Sade päätti pitää kiinni jo varhaisteini-iässä heränneestä haaveestaan.

Oli kuitenkin selvää, ettei tie unelma-alan pariin avautuisi pelkkien kouluarvosanojen turvin. Kun Sade valmistui ylioppilaaksi keväällä 2019, hänen todistuksessaan komeili vain muutama E. Niiden seurana lepäsi pitkä rivi B-arvosanoja, eli alimmasta hyväksytystä arvosanasta seuraavia lubenter approbatureita. Yhden aineen hän reputti kokonaan.

Kolme vuotta lukiosta valmistumisensa jälkeen Sade onnistui kuitenkin tekemään jotakin sellaista, mitä harva hänen koulutaivaltaan seurannut olisi voinut uskoa: koulussa lähinnä vitosia saanut työläisperheen tytär pääsi opiskelemaan oikeustiedettä Lapin yliopistoon.

Opon lannistavat sanat

Saden haasteet koulunkäynnissä alkoivat, kun hän siirtyi yläasteelle.

– Olen aina ollut mielestäni keskiverto-oppilas, mutta yläasteella koulu alkoi mennä heikosti. Liikuntaa, yhteiskuntaoppia ja muutamaa muuta satunnaista ainetta lukuun ottamatta arvosanani olivat pääsääntöisesti vitosia ja kutosia, Sade kertoo nyt Me Naisille.

– Matikasta sain niin usein nelosia, että epäiltiin, pääsisinkö aineesta lainkaan läpi.

Kun jatko-opintojen pohtiminen tuli ajankohtaiseksi, opinto-ohjaaja kertoi 15-vuotiaalle Sadelle lannistavat uutiset: nykyisillä arvosanoilla hänellä olisi lukioon tuskin menemistä.

” Minuun iski valtava näyttämisen halu.

Tuohon aikaan Turun seudun lukioissa alin keskiarvo oli 7,4, ja Saden lukuaineiden keskiarvo oli kahdeksannella luokalla 5,8.

– Minulle suositeltiin matkailualan tai kokin ammatin opiskelua ammattikoulussa. Opon sanat ottivat koville, sillä haaveilin kovasti asianajajan ammatista.

Kyseisissä ammateissa ei ollut Saden mielestä mitään vikaa, mutta ne eivät kiinnostaneet häntä.

– Haaveilin urasta lain parissa, sillä vahva oikeudentunto ja auttamisenhalu ovat kyteneet sisälläni jo pienestä saakka.

Sade sisuuntui. Yhdeksännellä luokalla hän ryhtyi valtavaan loppukiriin.

– Minuun iski valtava näyttämisen halu. Vaikka olin jo aiemmin tehnyt aina läksyt ja kuunnellut tunneilla, aloin panostaa kouluun tuplateholla.

Lopulta Sade sai nostettua numeroitaan kahdella tai jopa kolmella arvosanalla niin, että hänen peruskoulun päättötodistuksensa keskiarvo vastasi tismalleen alinta mahdollista keskiarvoa, jolla saattoi päästä lukioon.

Ennalta kirjoitettu tulevaisuus

Syksyllä 2016 Sade aloitti lukio-opinnot. Vaikka hän pärjäsikin osassa aineista paremmin kuin aiemmin, ei koulunkäynti vieläkään sujunut leikiten. Pahimmiksi kompastuskiviksi muodostuneet englanti ja matematiikka sujuivat aivan yhtä heikosti kuin yläasteella.

” Tuntui, että tulevaisuuteni oli jo päätetty puolestani.

Sade kertoo saaneensa kuulla ihmettelyä siitä, miten hän oli edes päätynyt lukion penkille. Lähipiiri ja koulun henkilökunta suhtautuivat epäilevästi Saden suurimpaan haaveeseen oikeustieteen opiskelusta. Osa jopa varoitteli Saden tähtäävän liian korkealle kykyihinsä nähden.

– Musertavinta oli kuulla, ettei alalle voisi päästä ilman, että vanhemmat olivat opiskelleet lakia. Tuntui, että tulevaisuuteni oli jo päätetty puolestani, kun matikka ei sujunut eikä kumpikaan vanhemmistani ole valmistunut korkeakoulusta.

Kun jatko-opintojen pohtiminen tuli yläasteella ajankohtaiseksi, Sadelle suositeltiin ammattikoulua. Sade piti silti päänsä ja haki yhteishaussa ammattikoulun lisäksi lukioon – ja myös pääsi sinne.

Muiden epäilykset eivät kuitenkaan onnistuneet horjuttamaan Saden kunnianhimoa ja uskoa itseensä.

– Epäilevät kommentit olivat vain bensaa liekkeihin. Halusin näyttää entistä kovemmin sekä muille että itselleni, että pystyn saavuttamaan haaveeni ja ylittämään tietynlaiset yhteiskunnan luokkarajat.

Keväällä 2019 Sade valmistui lukiosta keskinkertaisin paperein. Hän kirjoitti yhteensä kahdeksan ainetta. Koska aineita oli niin monta, Sade sai ylioppilaskokeista kompensaatiopisteitä, joilla hän pystyi korvaamaan yhden reputtamansa kokeen.

Unelmien jahtaaminen kannatti

Lukion jälkeen Sade pyrki oikeustieteelliseen. Ovet eivät auenneet ensimmäisellä, eivätkä vielä toisellakaan yrittämällä.

Oli hilkulla, että opiskelupaikan saaminen olisi mennyt sivu suun vielä kolmannellakin hakukerralla. Silloin Sade jäi juuri sisäänpääsyn rajalle kokeessa tapahtuneen arviointivirheen vuoksi. Sade päätti tehdä valintakokeesta oikaisuvaatimuksen.

Elokuussa 2022, kesken festari-illan, Sade sai kuulla uutiset:

– Olin saanut sisäänpääsyyn tarvittavan yhden pisteen, ja minut oli hyväksytty opiskelemaan Rovaniemelle Lapin yliopistoon. Itkuhan siinä tuli.

Tällä hetkellä Sade suorittaa viimeisiä oikeustieteen tenttejään tältä keväältä. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat sujuneet hyvin. Edes englanninkielinen lakisanasto ja finanssi- ja kauppaoikeuteen liittyvä matematiikka eivät ole tuottaneet järisyttävän suuria vaikeuksia nyt, kun motivaatio opiskeltavaan aiheeseen on kohdillaan.

Sade suunnitteleekin suorittavansa tutkinnon tavanomaista nopeammalla tahdilla.

Myös opiskelijaelämään kiinni pääseminen on tuntunut Sadesta hyvältä monen vuoden odotuksen jälkeen.

– Viimeiset kolme kevättä menivät kirjastossa pääsykokeisiin lukien. Tämä on ensimmäinen kevät, kun minun ei tarvinnutkaan hakea kouluun. Olen viimein voinut nauttia kaikista vuodenajan kohokohdista, kuten vapusta ja Euroviisuista, jotka ovat menneet aiempina vuosina ohi, Sade kertoo hymyillen.

Sade sai kuulla paljon varoittelua siitä, ettei oikeustiedettä pääsisi opiskelemaan ilman lakimiesvanhempia tai huippuarvosanoja. ”Muiden sanomisten ei pitäisi koskaan määrittää sitä, miltä oma tulevaisuus näyttää.”

Koulumenestys herättää nuorissa paineita

Hyppy vitosen keskiarvosta akateemisten opintojen pariin herättää Sadessa ylpeyttä. Pitkäaikaisen haaveen saavuttaminen on vaatinut paljon työtä ja vaivannäköä – sekä ripauksen kovapäisyyttä, jonka turvin hän sivuutti varoittelevat ja epäileväiset kommentit.

– Jos olisin luovuttanut ensimmäisen hakukerran jälkeen ja hakenut muiden kannustamana sairaanhoitajaksi, tekisin nyt työtä, joka ei tuntuisi omalta. Se kaduttaisi.

Sade haluaakin valaa myös muihin nuoriin uskoa siitä, että omien unelmien ja intohimojen jahtaaminen kannattaa.

– Haluaisin ajatella, että jos on valmis tekemään töitä, voi saavuttaa mitä vain. On myös hyvä muistaa, että opintojen pariin on monia väyliä.

” On hurjaa, miten moni nuori pelkää, ettei korkeakouluihin ole menemistä ilman huippuarvosanoja.

Varsinkin viime vuosina moni lukiolainen on voinut kokea painetta arvosanoista, sillä vuodesta 2020 alkaen yli puolet uusista korkeakouluopiskelijoista on valittu todistusvalinnalla pääsykokeiden sijaan. Muun muassa tekniikan aloilla todistusvalinnan osuutta on nostettu peräti 80 prosenttiin.

Saden mielestä koulumenestyksen ei tulisi sanella kenenkään tulevaisuutta.

– On hurjaa, miten moni nuori kokee paineita L:n papereista ja pelkää, ettei korkeakouluihin ole menemistä ilman huippuarvosanoja. Nuorena tehtyjen valintojen ei pidä määrittää sitä, miltä tulevaisuus näyttää, Sade pohtii.

Eri oppiaineita pisteyttävän todistusvalinnan onkin määrä uudistua vuonna 2026. Uudistuksen tavoitteena on paitsi keventää nykyisen pisteytysmallin aiheuttamia paineita lukiolaisten keskuudessa, myös varmistaa, etteivät lukiossa tehdyt ainevalinnat rajaa mahdollisuuksia hakeutua eri aloille tulevaisuudessa.

Lue lisää: Pitkän matematiikan ylikorostaminen on älyttömyyden huippu, toteaa arvostettu matematiikan opettaja – ja kertoo, miksi

Lue lisää: 6,8:n keskiarvolla luokanopettajaksi – suomalaiset kertovat päättötodistuksensa keskiarvon ja mitä heistä tuli