Jimi, 21, on töissä laivalla – paljastaa palkkansa ja asian, jota ei moni risteilyaluksen matkustaja tiedä

Millaista työ on laivalla, kun työputki saattaa jatkua jopa kahdeksan päivää? Videolta näet, miltä näyttää laivatyöntekijä-Jimin työpäivä.

Viikko töitä ja viikko vapaata. Ilmaista ruokaa työntekijöille ympäri vuorokauden. Mukavia työkavereita, kauniita auringonlaskuja laivan kannella sekä Tukholmassa vietettyjä päiviä.

Nämä ovat kaikki Jimi Saarenpään, 21, työn hyviä puolia. Jimi työskentelee Silja Serenade ja Baltic Princess -laivoilla baari- ja ravintolatyöntekijänä. Työtehtäviin kuuluu tarjoilla ja tehdä juomia asiakkaille, blokata pöytiä sekä myydä juotavaa joko laivan buffet-ravintolassa tai cocktailbaarissa.

Kalajoelta kotoisin oleva Jimi päätti hakea laivatyöhön, kun 30 vuotta alalla ollut tuttu kehotti häntä kokeilemaan.

– Laivat ovat aina kiinnostaneet minua, joten ajattelin, että mä nyt kokeilen, Jimi kertoo.

Kokemusta ravintola-alalta ja tarjoilemisesta oli jo rutkasti. Jimin ensimmäinen työpaikka oli 13-vuotiaana ravintolan tiskarina, ja sen jälkeen hän on työskennellyt niin karaokebaarissa, lounasravintolassa kuin yökerhossakin. Hän on opiskellut ammattikoulussa matkailualan tutkinnon.

Nyt Jimi on työskennellyt laivoilla neljä kuukautta, eikä hän suunnittele paluuta maissa sijaitsevaan työpaikkaan.

Erilaiset työajat

Laivatyössä työajat buffetissa ja baarissa ovat erilaiset kuin useissa muissa ravintola-alan hommissa.

” Viikon työputken jälkeen on viikko vapaata.

– Teen laivalla töitä 2–8 päivää putkeen. Esimerkiksi viikon työputken jälkeen on viikko vapaata. Tienaan ikään kuin kahden viikon palkan siinä ensimmäisellä viikolla, kun olen laivalla vuorokauden ympäri, Jimi kertoo.

– Monet työntekijät käyvät vapaillaan esimerkiksi ulkomailla. Näillä työajoilla on mahdollista ottaa vaikkapa viikon äkkilähtö lämpimään.

Tyypillinen työpäivä laivan ravintolassa tai baarissa alkaa kello 17.00 ja loppuu 3.30. Joskus työpäivät ovat jopa 11-tuntisia. Vapaa-ajalla laivassa Jimi käy työntekijöiden omalla salilla, nauttii auringosta laivan kannella, katsoo Netflixiä laivan työntekijöiden päivähuoneessa tai käväisee Tukholmassa.

– Työssä ei sinänsä ole aamu- tai iltavuoroja. Jokaisella on oma aikataulunsa. Kun toiset lähtevät nukkumaan, toiset heräävät töihin.

Katso videolta, miltä näyttää Jimin tyypillinen työpäivä.

Kuukausipalkka vaihtelee

Kuinka paljon laivan baarissa ja buffetissa pitkiä pätkiä työskennellessä oikein tienaa?

Jimin palkkaan vaikuttaa työajat sekä asiakkaille pöytään myydyt tuotteet, joten palkka vaihtelee paljon.

– Esimerkiksi kahden päivän työputkesta saan palkkaa noin 400–500 euroa lisämyynneistä riippuen. Mutta tämä on vain suuntaa antava, sillä palkka voi vaihdella todella paljon.

Jimin kuukauden tienestit bruttona vaihtelevat 2500 euron ja 4000 euron välillä.

– Riippuu siitä, paljonko olen tehnyt töitä ja saanut lisämyyntiä pöytiin. Suurin osa palkasta koostuu kuitenkin ihan niin sanotusta normipalkasta, ja lisämyynti- ja tarjoilupalkkiot ovat vain hyvä lisä palkan päälle.

Lisäksi laivan työntekijöillä on säännöllisin väliajoin turvallisuusharjoituksia ja -koulutuksia, joista palkka maksetaan erikseen.

– Jos esimerkiksi olen päässyt nukkumaan työpäivän jälkeen kello viisi aamulla ja joudun herätä turvallisuusharjoituksia varten yhdeltätoista, harjoitukset katsotaan ylitöiksi ja palkka koulutuksen ajalta on sen mukainen, Jimi kertoo.

Tarkat turvallisuusasiat

Työssä Jimin yllättikin juuri se, että jokainen pienen pieni turvallisuusasia on laivalla tarkasti mietitty.

” Me ollaan käytännössä koko ajan töissä – jopa silloin kun nukumme.

– Usein matkustajat ja asiakkaat ajattelevat, että lentokoneissa on tarkat turvallisuuskäytännöt ja -ohjeet, mutta yhtä lailla niin on laivoillakin. Lentokoneessa turvallisuusasiat ehkä näkyvät eri tavalla kuin laivalla, Jimi pohtii.

– Matkustajat tulevat laivalle relaamaan, mutta me ollaan siellä käytännössä koko ajan töissä – jopa silloin kun nukumme. Tämä näkyy tietenkin myös palkassa.

Omassa hytissä nukkuessaan Jimin täytyy olla valmis mahdollisiin turvallisuushälytyksiin tai hätätilanteisiin myös virallisen työajan ulkopuolella. Jokaisella miehistön jäsenellä ja laivan työntekijällä on oma paikkansa ja tehtävänsä laivan turvallisuusorganisaatiossa hätätilanteen sattuessa.

Laivalla työskennellessä on turvallisuusasioita, jotka täytyy muistaa tehdä arjessa päivittäin.

– Esimerkiksi joka kerta, kun lähden hytistäni, laitan keltaisen lapun oven ja karmin väliin. Näin miehistön jäsenet tietävät hätätilanteen sattuessa, että hytissä ei ole ketään.

Tulevaisuus laivalla

Kesän työvuorot ovat jo pitkälti kalenterissa ja näillä näkymin Jimi jatkaa laivalla työskentelyä myös kesän jälkeen. Syksyllä hän aikoo suorittaa loppuun lukion, joka jäi kaksoistutkinnon aikana kesken.

” Laivalla on ihan erilainen vibe.

Tällä hetkellä vaatisi kuitenkin paljon, että Jimi palaisi baaritöiden pariin takaisin maihin.

– Laivatyössä on niin paljon hyviä puolia. Työajat sopivat minulle paremmin kuin vuorotyö maissa. Laivalla on myös ihan erilainen vibe. Porukka vaihtelee tosi paljon: joskus on nuoria bilettäjiä, joskus eläkeporukoita tai lapsiperheitä. Tunnelma laivalla on ihan omanlaisensa. Jokainen työpäivä on erilainen.

– Myös yhteisöllisyys on yksi työn parhaista puolista. Käytävällä moikataan kaikkia työntekijöitä ja työntekijöiden ruokalassa voi istua samaan pöytään ja aloittaa keskustelun ihan tuntemattomienkin kanssa.

Onko laivalla työskentelyssä mitään huonoja puolia?

– Ei oikeastaan ole. Tai ehkä se, että joskus olisi ihanaa nukkua yöt kotona.

Lue lisää: Näin paljon Ilona, 47, tienaa ruokalähettinä – rahaa jää jopa säästöön

Lue lisää: Janina teki vaatekaupan sovituskopista ällöttävän löydön – nyt hän kertoo, mitä jokaisen asiakkaan kannattaisi tietää

Lue lisää: Ricardo, 22, tienaa jopa 6500 euroa kuukaudessa työssä, johon etsitään koko ajan tekijöitä – puhelinmyyjät paljastavat palkkansa

Lue lisää: Milla, 23, on töissä miljoonajahdilla, jolla ökyrikkaat lomailevat – kertoo kaiken asiakkaista ja paljastaa huimat tienestinsä

Lue lisää: Sara, 21, kertoo, paljonko kiinteistönvälittäjä oikeasti tienaa asunnon myynnistä – paljastaa, millä perusteella osti oman asuntonsa