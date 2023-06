Aina on monta asiaa meneillään, on ollut niin pitkään kuin Tiia Hietalan, 38, muistaa. Hän on aina ollut hyvä aloittamaan asioita. Jokin toinen asia on vain tupannut viemään huomion, ennen kuin Tiia sai saatettua alkuperäisen homman loppuun. Usein Tiia on lupautunut johonkin sellaiseen, mistä ei pystynytkään pitämään kiinni.

– Pääni pulppuaa jatkuvasti ideoita ja yritin toteuttaa niistä jokaisen, Tiia kuvaa.

Kun Tiia kirjoitti tekstiä, hänen huomionsa herpaantui ja hän saattoi päätyä yhtäkkiä imuroimaan ja unohtaa palata tekstin pariin.

Sama rajojen asettamisen vaikeus näkyi ihmissuhteissa. Tiia ei useinkaan ajatellut, ennen kuin sanoi tai toimi. Hänen töksäyttelynsä tuntuivat muista joskus tahdittomilta.

– Minun oli vaikea saada ystäviä. Tuntui, että olin aina jotain liikaa: liian äänekäs, liian suorasukainen, liian energinen. Se sai minut tuntemaan eristäytyneeksi ja oudoksi, sillä en tiennyt, miten muuttaa itseäni ja miten tulla hyväksytyksi osana ryhmää. Tunsin äärimmäistä yksinäisyyttä, Tiia kertoo.

Mikä minua vaivaa?

Tiia oli 23-vuotias, kun hän paloi ensimmäisen kerran loppuun. Hän oli keskeyttänyt lukion keskittymisvaikeuksien takia ja muuttanut työn perässä Englantiin, jossa hän työskenteli yhteensä seitsemän vuotta.

Tiia työskenteli urheiluvaateliikkeessä ja eteni siellä vastuullisiin esihenkilötehtäviin. Silti vaikeudet jatkuivat. Tiia yritti tehdä kaiken yksin, ja työ kasautuivat.

Tiia sai Englannissa tyttärensä, mutta kun parisuhde englantilaisen puolison kanssa kariutui, hän palasi takaisin Suomeen.

” Opinnot jäivät taas kesken.

Suomessa Tiia suoritti merkonomiopinnot ja aloitti sen jälkeen innostuneena jatko-opinnot, jotka jäivät nekin kesken.

– Työmäärä kasvoi liian suureksi. En yksinkertaisesti pystynyt hallitsemaan sitä kaikkea. Olin yksinhuoltaja, tein osa-aikatöitä, opiskelin, harrastin ja tein vapaaehtoistyötä, Tiia kertoo.

Hänen itsetuntonsa oli kolmekymppisenä pohjalukemissa.

Voisiko sinulla olla ADHD, ehdottivat kaksi hänen ystäväänsä. Tiia teki verkosta löytämänsä testin ja huomasi, että sen kuvaus aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä sopi häneen.

Vielä Tiia ei kuitenkaan saanut aikaiseksi hakeutua tutkimukseen. Tietenkään: aikaansaamiseenhan hänen ongelmansa juuri liittyivät!

– En myöskään kokenut, että minua olisi silloisen työpaikan työterveydessä siihen kannustettu, Tiia sanoo.

Rutiinit katosivat

Vuonna 2017 Tiia aloitti uudessa työpaikassa IT-yhtiö Goforella, jossa hän työskenteli henkilöstöhallinnossa ja tapahtumatuotannossa.

Ensimmäisenä päivänä, kun kaikki tervehtivät häntä, hänelle tuli olo, että hän oli löytänyt paikan, jossa hänet kohdattiin kokonaisvaltaisesti.

– Tunsin olevani osa yhteisöä, ja se sai tuntemaan itseni arvokkaaksi, työntekijänä ja kollegana, Tiia kertoo.

” Hän alkoi taas rohmuta itselleen tehtäviä.

Yhtiön työkulttuurissa kannustettiin omien ideoiden toteuttamiseen. Sinänsä se sopi Tiialle hyvin, sillä hän sai käyttää vahvuuksiaan. Tiia alkoi taas rohmuta itselleen tehtäviä. Esihenkilön kanssa työtehtäviä yritettiin rajata, mutta se ei auttanut.

Tuli koronaepidemia. Tiia ja koko toimiston väki siirtyivät kokonaan etätöihin.

– Säännölliset rutiinit hävisivät. Menin hirvittävän huonoon kuntoon enkä osannut huolehtia itsestäni. Jätin ruokailuja väliin, tein töitä iltaan asti enkä nukkunut, Tiia kertoo.

Ruokahaluttomuutta, unettomuutta, ahdistusta ja alakuloa kesti neljä kuukautta.

Tiia muutti tyttärensä kanssa asumaan Roihuvuoreen ja asuinalueesta on tullut hänelle hyvin tärkeä. ”Tämä on ensimmäinen aikuisiän koti, jonka olen löytänyt”, Tiia kertoo.

Diagnoosin jälkeen tuli itku

Tiia otti yhteyttä työterveyteen, jossa toimittiin nopeasti. Hänelle tehtiin viralliset testit ja häntä haastateltiin useamman kerran. Tutkimuksiin kuuluivat myös huumeseulat.

Kun lääkäri neljä viikkoa myöhemmin kertoi hänelle diagnoosista ja ihmetteli, miten hän oli voinut selvitä näinkin hyvin arjen haasteistaan huolimatta, Tiian valtasi helpotus.

– Itkuhan siinä tuli. Tajusin, että kaltaisilleni ihmisille on olemassa apua, ja mikä tärkeintä, en ollut yksin näiden elinikäisten kamppailujeni kanssa.

Diagnoosi muutti Tiian elämän konkreettisesti. Lääkityksen myötä hän tunsi ensimmäistä kertaa, millaista on, kun ”aivot ovat hiljaiset” ja pystyy keskittymään yhteen asiaan pitkäkestoisesti.

Mikä neuroepätyypillinen? Neuroepätyypillinen tarkoittaa ihmistä, jolla on synnynnäinen neuropsykiatrinen kehityshäiriö, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai autismi. Yhteistä heille on, että he näkevät ja kokevat maailman jotenkin eri tavalla kuin neurotyypilliset. Tutkimusten mukaan neuroepätyypillisiä on joka neljäs.

Ei salailua

Tiia ei halunnut salailla diagnoosiaan työpaikallaan vaan kertoi siitä esihenkilölleen sekä kollegoilleen. Hän kuitenkin huomasi, että työpaikalta puuttui neuroepätyypillisille tarkoitettu kohtaamispaikka keskustelulle ja vertaistuelle.

Auttaakseen muita Tiia perusti siihen yhtiön sisäisen verkkokeskustelukanavan. Hän antoi sille nimen Speedclub (suom. vauhtiklubi). Kanavan suosio on kasvanut kohisten.

– Siinä on mukana henkilöitä, jotka ovat itse neuroepätyypillisiä, vanhempia, joilla on neuroepätyypillisiä lapsia ja ihmisiä, joilla on neuroepätyypillinen kumppani, Tiia kertoo.

Tiia on saanut kanavasta paljon palautetta, ja se on ollut yksinomaan myönteistä.

– Keskustelemme, kannustamme, jaamme henkilökohtaisia tarinoitamme ja iloitsemme toistemme onnistumisista, Tiia kertoo.

Myös Tiian työnantaja Gofore on pyytänyt hänet mukaan kehitystyöhön lisäämään työyhteisön ymmärrystä ja tietoutta neuroepätyypillisyydestä.

Työyhteisölle ja esihenkilöille on tarjolla esimerkiksi koulutusta, johon tuli aloite henkilöstöltä itseltään.

Lääkkeitä enää harvoin

Työantajan tuki ja ymmärrys ADHD:sta on auttanut Tiiaa hallitsemaan oireitaan. Lääkkeitä hän käyttää enää satunnaisesti, silloin kun tietää, että edessä on jotain erityistä keskittymistä vaativaa.

Tiia sanookin, että yleisesti työpaikoilla voitaisiin tehdä paljon enemmän ihan yksinkertaisilla järjestelyillä. Keskittymistä vaativissa tehtävissä Tiia käyttää vastamelukuulokkeita, joilla hän kuuntelee valkoista kohinaa.

Tiia on löytänyt itselleen Roihuvuoresta myös mielekkään vapaaehtoistyön. Hän on ollut mukana muun muassa järjestämässä Kirsikkapuiston Hanami-juhlaa.

Hän pilkkoo isommat projektit pienempiin osatavoitteisiin. Ne auttavat hallitsemaan työmäärää. Ideoita putkahtelee edelleen runsaasti hänen mieleensä, mutta nyt hän kirjaa ne ylös eikä lähde heti toteuttamaan kaikkea.

Tiia voi itse päättää työajoistaan, minkä ansiosta hän voi ottaa päiväunet kesken päivän. Se on keino hallita jaksamista, joka on välillä koetuksella.

Hän voi myös vapaasti valita, missä töitään tekee. Keskittymistä vaativat tehtävät hän hoitaa yleensä kotona. Toimistolla hän valitsee paikan, jossa hän voi hallita ärsyketulvaa esimerkiksi istumalla kasvot seinään päin.

Nämä keinot ovat vähentäneet kuormitusta ja arjen kaaosta.

– Kaikki keinot eivät tepsi kaikille, vaan ne on mietittävä yksilökohtaisesti. Eikä kaikilla työpaikoilla voi olla esimerkiksi joustavia työaikoja. Väitän kuitenkin, että monet asiat ovat järjestelykysymyksiä, Tiia sanoo.

Hankala tyyppi ei olekaan hankala

Tiia sanoo, että neuroepätyypillisiä ihmisiä ei vielä yleisesti tunnisteta työpaikoilla kovin hyvin. Saatetaan ajatella, että joku on vain hankala tyyppi, vaikka hänen aivonsa toimivat eri tavalla.

– Jos on esimerkiksi näkövammainen työntekijä tai muu näkyvä vamma, siihen on helpompi suhtautua. Neuroepätyypillisyys ei välttämättä näy ulospäin, Tiia sanoo.

Vaikka esimerkiksi ADHD voi aiheuttaa haasteita arjessa, se voi myös olla voimavara. Tiiaa itseään hänen vahvuuksiensa löytäminen on vahvistanut.

– Kannustava ja arvostava kulttuuri on saanut minut tuntemaan, että olen oikeasti hyvä monissa asioissa. Kollegani ja esihenkilöni ovat kehuneet tehokkuuttani ja asennettani tarttua tehtävään kuin tehtävään, kykyäni innostaa muita sekä luovuuttani ja ideointikykyäni.

” Kaikkien ei tarvitse mahtua samaan muottiin.

Neuroepätyypillisyyteen saattaa liittyä pelkoa sen vaikutuksesta uraan, ja se voi estää asian puheeksi ottamista työpaikalla. Tiia unelmoi, että tulevaisuuden työelämässä neuroepätyypilliset olisivat yhtä hyväksyttyjä kuin neurotyypilliset, eikä erotteluja enää tehtäisi.

– Kaikkien ei tarvitsekaan mahtua samaan muottiin, vaan työpaikan vahvuus on, että se koostuu erilaisista ihmisistä. Eihän jalkapallojoukkueessakaan tarvita pelkkiä hyökkääjiä, vaan ihan kaikenlaisia pelaajia, Tiia sanoo.

”Olen riittävä omana erikoisena itsenäni”

Jos hän itse joskus päätyy vaihtamaan työpaikkaa, Tiia toivoisi, että hänet otettaisiin yhtä hyvin vastaan kuin nykyisessä.

– En enää halua olla työpaikassa, jossa en voi olla oma itseni. Minulla kesti 35 vuotta siirtyä kaoottisuudesta kehityskelpoiseksi. En tule koskaan olemaan neurotyypillinen, mutta nyt tiedän, ettei minun tarvitsekaan olla sopiakseni joukkoon. Olen riittävä ja hyvä omana erikoisena itsenäni, Tiia sanoo.

Fakta Tiia Hietala 38-vuotias projektipäällikkö.

Sai kolme vuotta sitten diagnoosin tarkkaavaisuushäiriöstä ADHD:sta.

Tavoitteena lisätä tietoisuutta neuromonimuotoisuudesta työelämässä. Perustanut työpaikassaan Goforessa vertaistukikanavan neuroepätyypillisille työntekijöille.

Asuu Helsingin Roihuvuoressa 12-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Innostunut paritanssista ja paikallisvaikuttamisesta. Mukana Roihuvuori-seurassa järjestämässä asuinalueensa tapahtumia.

