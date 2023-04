Puhelinmyyjät paljastavat palkkansa – Ricardo, 22, tienaa jopa 6500 euroa kuukaudessa

Kuinka paljon puhelinmyyjät oikeasti tienaavat ja mitä myyntityössä menestyminen vaatii? Kysyimme Ricardolta, 22, ja Teijalta, 49.

Ricardo Nykänen, 22, aloitti puhelinmyynnin lukion ohella noin kuusi vuotta sitten. Aluksi Ricardo myi puhelimitse aikakauslehtiä ja vitamiineja, mutta kokemuksen karttuessa hän siirtyi myymään puhelinliittymiä, nettiliittymiä, elektroniikkaa sekä aurinkopaneeleita.

– Koronan alkaessa jätin lukion kesken ja siirryin kokopäivätöihin puhelinmyyntiin, sillä se sopi itselleni paremmin, Ricardo kertoo.

Myynnin kannalta parhaimpina kuukausina Ricardo on tienannut jopa 6500 euroa kuukaudessa. Huhtikuussa hän vaihtoi toisesta puhelinmyyntityöstä uuteen firmaan, joten jutussa käsitellään vanhan työn tienestejä.

Teija Haapa-Aho, 49, on työskennellyt puhelinmyyjänä vuoden 2021 syksystä saakka. Hän myy puhelimessa pääasiassa lehtiä.

Koulutukseltaan Teija on maatilan emäntä, ja hän on työskennellyt vakituisena maatalouslomittajana vuodesta 1999 saakka. Hänellä on yhdeksän lasta ja kuusi lastenlasta. Tällä hetkellä kotona asuu lapsista enää kaksi nuorinta poikaa.

– Muuttuvassa maailmassa elämä koetteli ja tuli avioero. Päätin rakennuttaa omakotitalon ja etsiä itselleni toisen työn, jotta saisin lisätienestejä, Teija kertoo.

Paljonko puhelinmyyjänä oikeasti tienaa, ja mitä ajatuksia Ricardolla ja Teijalla on alan palkoista?

1. Millaiset työajat sinulla on ja paljonko teet töitä per viikko tai kuukausi?

Ricardo: Teen töitä viitenä päivänä viikossa, ja työajat ovat arkisin kello 10 ja 17 välillä. Jos asiakkaita on saanut tarpeeksi ennen työajan päättymistä, voi laittaa pillit pussiin aiemminkin.

Teija: Teen puhelinmyyntityötä lomitustyön ohella noin 20 tuntia viikossa.

2. Mikä on palkkasi ja miten se koostuu?

Ricardo: Edellisessä firmassa myin aurinkopaneeleita, ja kiinteä kuukausipalkkani oli aluksi 2000 euroa kuukaudessa. Kaupoista sai provisiota 2 prosenttia, ja kun myynti alkoi rullata, palkasta tuli parin kuukauden jälkeen kilpailukykyisempi. Jossain vaiheessa palkkaus muuttui niin, että kiinteä palkka oli 1500 euroa kuussa ja kaupoista sai 4 prosenttia provisiota.

Aloitin juuri uudessa firmassa, joten uusista tienesteistäni en vielä osaa tarkasti sanoa.

Teija: Kiinteä tuntipalkkani on 6 euroa. Kun saan esimerkiksi yhden tuotepaketin myytyä yhden työtunnin aikana, tunnille kertyy keskimäärin palkkaa provikan kanssa noin 13 euroa.

4. Mikä on nettopalkkasi, eli paljonko palkasta jää verojen ja muiden vähennysten jälkeen kuukausittain käteen?

Ricardo: Käteen jäi noin 2600–3200 euroa kuukaudessa.

Teija: Kuukausittain käteen jäävä osuus on noin 600 euroa.

5. Onko palkka mielestäsi linjassa työn raskauden kanssa? Mitä muita ajatuksia sinulla on palkasta?

Rricardo: Palkkaus on todella hyvä, ja firman sisäinen motivoiva kulttuuri auttaa jaksamaan kuukaudesta toiseen hyviin myyntisuorituksiin. Hyviin proviisioihin pääseminen vaatii tietenkin myös itseltä hyvää otetta työhön.

Teija: Palkka on mitä on ja se ei kai muuksi muutu.

6. Kuinka hyvin palkalla tulee toimeen?

Ricardo: Kyllä sillä tähän asti on ainakin pärjännyt.

Teija: Maatalouslomittajan palkan lisäksi tämä lisätienesti puhelinmyynnistä on hyvin tervetullut. Yksinään tällä palkalla en kuitenkaan pärjäisi.

7. Onko palkka kehittynyt siitä, kun aloitit alalla? Millaiset etenemismahdollisuudet alalla on?

Ricardo: Palkka on ollut nousujohteinen, ja kokemuksen karttuessa olen myös päässyt myymään tuotteita, joista saa enemmän provisiota.

Alalla on hyvät etenemismahdollisuudet. Kun pärjää yhden tuotteen myynnissä, voi usein laajentaa myytävien tuotteiden määrää. Omalla kohdallani myös työhistoria alalta on ollut positiivinen juttu uusia myyntitöitä hakiessa.

Teija: Mitä enemmän myy, sitä enemmän tienaa.

8. Miten puhelinmyyjänä voi menestyä, mitä siihen vaaditaan?

Ricardo: Ihmistuntemusta, päättäväisyyttä ja empatiakykyä. Usein asiakkaat kertovat kokemuksiaan, kuinka heille on väkisin myyty tai tyrkytetty jotakin tuotteita. Heille on jäänyt siitä negatiivinen myyntikokemus, ja se vaikeuttaa omaa työtä ja myyntiä.

Itse sanoisin, että luottamuksen luominen asiakkaaseen on yksi tärkeimpiä tekijöitä. Myös periksiantamattomuus on tärkeää: ei auta lähteä heittämään kirvestä kaivoon tai puristamaan mailaa liikaa, vaikka kaupat eivät heti syntyisi ja tulee luuria korvaan.

Teija: Alalla voi menestyä olemalla aito ja iloinen oma itsensä.

9. Mikä työssä on parasta? Mikä ikävintä?

Ricardo: Pidän työn monipuolisuudesta. Yksikään päivä ei ole samanlainen ja joka päivä on erilaisia ja uusia asiakaskohtaamisia. Parasta on myös positiivinen palaute asiakkailta ja onnistuneet kaupat.

Ikävintä on turhat haistattelut ja tappouhkaukset. Niitä ei onneksi ole tullut urani aikana liikaa.

Teija: Ihmisiä on monen luonteisia, eikä aina kannata välittää, jos joku sanoo jotakin sopimatonta.

Parasta työssä on innostus ja se, että työ tempaisee mukaansa.