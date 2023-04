Teetkö kahta työtä, jotta saat laskut maksettua? Vastaa kyselyyn

Eikö yhdestä työstä saatava palkka riitä elämiseen? Nostatko palkan lisäksi esimerkiksi asumistukea, jotta saat arjen rullaamaan? Vastaa kyselyyn ja kerro tilanteestasi, Me Naiset tekee aiheesta juttua.

Kahta tai useampaa työtä tekee reilut 150 000 suomalaista. Arvioiden mukaan Suomessa on vähintään 60 000 palkansaajaa tai yrittäjää, jotka eivät tule yhdellä työllä toimeen – todellinen luku on kuitenkin arvioitu monin kerroin suuremmaksi, sillä suuri osa pienituloisuudesta ei näy tilastoissa sosiaaliturvan takia.

Elinkustannusten nousun vuoksi se, että on onnistunut saamaan töitä, ei siis välttämättä pelasta niukkuudelta. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n tuoreesta tutkimuksesta selvisi, että melko suuressa köyhyysriskissä on 300 000 suorittavaa ja fyysistä työtä tekevää – köyhyysriski on suurin palvelu- ja myyntityössä.

Joskus kahden työn tekeminen on oma valinta, mutta yhä useammin se on pakko. Me Naiset etsii nyt haastatteluun heitä, joille kahden tai useamman työn tekeminen on välttämätöntä, jotta saa laskut maksettua ja ruuan pöytään.

Kerro kokemuksesi kahden työn tekemisestä alle. Etsimme haastatteluun ihmisiä, jotka voivat kertoa artikkelissa kokemuksistaan omalla nimellään ja kasvoillaan.

Lue lisää: Nyt puhuvat suomalaiset, joilla on alle 10 euroa tilillä – tällaista on, kun ei ole yhtään rahaa: ”Kädestä suuhun, 5 lasta elätettävänä”