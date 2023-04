Nuori pariskunta ehdotti Mialle, 49, kimppakivaa Alkon kassalla – tällaista sikailua ja häirintää asiakaspalvelijat kokevat työssään

Törkeitä ehdotuksia, pakaroiden kourimista, seuraamista kotiin. Nyt kuuden eri ammatin edustajat kertovat, millaista häirintää ovat saaneet osakseen asiakkailta.

Kaupan alalla työskentelevä Jussi, 29, on salannut numeronsa häirikkösoittojen vuoksi. Baarissa työskentelevä Minttu, 37, kertoo rajoittaneensa pukeutumistaan, jotta asiakkaiden ehdottelu loppuisi.

Kirjoitimme hiljattain Aino-Kaisa Erlanggasta ja Meera Holopaisesta, jotka kumpikin ovat kohdanneet häirintää hieronta-alalla työskennellessään. Balilaisena hierojana vuodesta 2016 työskennellyt Aino-Kaisa on saanut epämiellyttäviä, seksuaalissävytteisiä yhteydenottoja.

– Alussa kaikki voi vaikuttaa puhelimessa aivan normaalilta, mutta yhtäkkiä mennäänkin oudoille vesille: halutaan olla alasti, toivotaan sisäreisien hierontaa tai patoutumien purkamista. Kerran minulta toivottiin ”halpaa prostituutiota kermavaahdolla”, Aino-Kaisa kertoi Me Naisten jutussa.

Energiahieroja Meera Holopainen puolestaan muistaa kirkkaasti järkyttävän hetken, kun hänen vastaanotolleen saapui asiakas täydessä seisokissa. Asiakkaiden toistuvat seksuaalissävytteiset pyynnöt alkoivat ahdistaa Meeraa niin paljon, että hän lopetti hetkeksi energiahierojan työt kokonaan.

Lue lisää: Asiakas saapui Meeran vastaanotolle täydessä seisokissa – hierojat sanovat nyt suorat sanat työnsä varjopuolesta

Hierojat eivät ole ainoa ammattiryhmä, jonka työtä varjostavat härskit kommentit, vihjailevat ehdotukset ja epämiellyttävät asiakaskohtaamiset. Kysyimme hiljattain myös muilta asiakaspalvelutyötä tekeviltä, ovatko he kohdanneet töissä häirintää. Kokemuksistaan kertoivat muun muassa jalkaterapeutit, tarjoilijat, taksikuskit, myyjät ja sosiaalityöntekijät. Vastauksia kyselyyn kertyi hieman alle sata.

Nyt kuuden eri ammattiryhmän edustajat kertovat, millaista häirintää he ovat kohdanneet. Osa heistä esiintyy aiheen arkaluontoisuuden vuoksi nimimerkillä, mutta heidän henkilöllisyytensä on Me Naisten toimituksen tiedossa.

1. Fysioterapeutit ja urheiluhierojat

Usein häirintää tapahtuu ammateissa, joissa ollaan tiiviisti kosketuksissa asiakkaisiin. Me Naisten kyselyyn vastanneista noin 15 prosenttia oli kohdannut häirintää joko klassisen hierojan, urheiluhierojan tai fysioterapeutin työssä.

Häirintää ilmenee jopa jalkaterapeutin ammatissa: 28-vuotias jalkaterapeutti Tiia kertoi kuulevansa asiakkailta suoraa ehdottelua ja vihjailua sekä toiveita siitä, voisiko vastaanotolle tulla alasti.

Osalle ihmisistä ystävällinen asiakaspalvelu ja hymyileminen on vihje, että saa sanoa mitä vaan – jopa seksuaalissävytteisiä asioita. Fysioterapeuttina olen kokenut muun muassa seksuaalissävytteistä vihjailua ja arvostelua kehostani sekä ilkeämielistä vihjailua. Vapaa-ajalla asuintaloani on etsitty ja sinne on yritetty tulla. Sanna, 43

” Minulle on esitelty seisovaa penistä ja ehdoteltu seksiä maksuvälineeksi.

Urheiluhierojan työssä minulle on esitelty seisovaa penistä ja ehdoteltu seksiä maksuvälineeksi. Pitkän hieronnan jälkeen ehdotukset ”luonnossa maksamisesta” tuntuvat uskomattoman törkeiltä ja epäkunnioittavilta työtäni kohtaan. Kerran eräs vanhempi herra kysyi, saisinko velton peniksen seisomaan. Se oli kammottava kokemus. Tein hänelle hieronnan poikkeuksellisesti kumihanskat kädessä, koska tilanne ällötti minua niin paljon. Meni viikko selvitä tapahtuneesta henkisesti. Marjetta, 58

Fysioterapeuttina ja hierojana olen kokenut suoraa ehdottelua, nimettömiä seksuaalissävytteisiä viestejä, kiinnikäymistä, halaamista ja suutelun yrittämistä. Ansku, 51

Miesasiakas oli varannut ajan klassiseen selän hierontaan. Kun suljin hoitohuoneen oven, mies oli sillä aikaa repinyt joka ikisen vaatteen pois ja kapusi parhaillaan munasiltaan hoitotuoliin. Tiukkasävyisesti tokaisin herralle, että selän hieronnassa hierotaan ainoastaan selkää, joten vaatteet päälle tai palvelua ei suoriteta eikä rahoja palauteta. Vaatteet löysivät takaisin päälle, mutta hoitoa oli epämiellyttävä suorittaa. Kyseinen kokemus on aiheuttanut sen, että tänäkin päivänä ahdistun, jos varauskirjassa näkyy miehen nimi. Olen naimisissa ja kaikista vähiten töissä haluaisin tulla seksuaalisen häirinnän kohteeksi tai nähdä edes vilaukselta vieraiden miesten paljaita peniksiä. Merili, 30

3. Ravintola-alan työntekijät

Ravintola-alalla häirintää on kokenut noin kymmenesosa kyselyyn vastanneista. Kyselyssä kokemuksistaan kertoivat muun muassa tarjoilijat ja baarimikot.

Tarjoilijana on puristettu rinnoista tai taputeltu pyllyä. Kerttu, 33

Ravintola-alalla olen kokenut pakaroiden ja peniksen puristelua sekä kourimista. Olen myös saanut osakseni vihjailua ja suoria ehdotuksia sekä väkisin suutelua tai suutelun yritystä. Jyri, 45

” Häirintä todella pilaa oman työfiiliksen.

Minulle on ehdotettu seksiä ja kysytty vaimoksi. Monesti asiakkaat koskettelevat takapuolta tai rintoja mukamas vahingossa. Leena, 32

Valitettavan moni oli kokenut työssään fyysistä häirintää, kuten pakaroiden tai rintojen puristelua, kourimista ja muka vahingossa tapahtuvaa koskettelua.

Työssäni häirintä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Muutaman juotuaan törkeille ehdotuksille ei tule loppua ilman, että portsari puuttuu asiaan. Ja silloinkin tiskin päähän jäädään loppuillaksi tuijottamaan. Se todella pilaa oman työfiiliksen. En koskaan pukeudu viehättävästi töihin, vaikka haluaisin. En myöskään ole kaikille asiakkaille niin ystävällinen kuin haluaisin, koska en enää vain jaksa sitä ehdottelua ja törkeyksien puhumista oluttilauksen yhteydessä. Minttu, 37

Lue lisää: ”Kollega saattoi läpsäistä peniksellä poskeen” – Ravintola-alalla työskentelevät naiset kertovat nyt kokemuksistaan

4. Myyjät ja kaupan alalla työskentelevät

Kyselyyn vastanneista noin 17 prosenttia työskenteli kaupan alan työssä. Heistä valtaosa, noin 87 prosenttia, kertoi kohdanneensa työssään epäsopivia kommentteja ja ehdotuksia tai muuta häirintää asiakkaiden toimesta.

Hyvin yleistä on, että hyllyjä täyttäessä asiakas kulkee ohi ja koskee sopimattomasti ja ilman lupaa. Se voi olla puristus tai lyönti takapuolelle tai tahallinen sipaisu ohitettaessa. Fyysinen häirintä on harvinaisempaa kuin verbaalinen, vaikka molempia joutuu viikoittain valitettavasti kokemaan. Sanallinen häirintä on seksuaalista ahdistelua, ehdottelua, sopimattomien kirjeiden tuomista työpaikalle, ulkonäön kommentoimista. Lista on loputon.

” Häirikkösoittojen takia numeroni on nykyään salainen.

Jotkut asiakkaat saattavat odottaa henkilökuntaa ulkona ja seurata kotimatkalla. Häirikkösoittojen ja -viestien takia numeroni on nykyään salainen. Ihmisten käytös on törkeän pöyristyttävää ja monet itkut on takahuoneessa itketty meidänkin myymälässä näiden tilanteiden jälkeen. Jussi, 29

Kassalla työskennellessäni vanhemmat miehet kertoivat minulle, miten mukavaa saada uutta "silmänruokaa" tähän kauppaan. Elsa, 26

Alkossa työskennellessäni kuulin paljon uteluja ja ehdotuksia. Asiakkaat muun muassa utelivat parisuhdestatustani ja avautuivat minulle yksityiskohtaisesti omista seksiongelmistaan. Kaikki asiakkaat olivat selvinpäin ehdotuksia tehdessään. Minulle on myös ehdoteltu suoraan seksiä tai avioliittoa. Kerran kun olin kassavuorossa, yksi nuorehko pariskunta ehdotti minulle kimppakivaa. He olivat kuulemma katselleet minua jonottaessaan. Kiitin tarjouksesta ja sanoin, että en nyt taida siihen kuitenkaan tarttua. Ostoksia pakatessaan he kysyivät uudelleen, ja tällöin toivotin heille vain mukavaa päivänjatkoa. Mia, 49

5. Taksikuskit

Kyselyyn vastannut 42-vuotias taksinkuljettaja Hannu kertoo kuulleensa ehdotuksia siitä, voisiko kyydin maksaa seksillä. Taksiyrittäjänä työskentelevä Anna, 32, puolestaan kertoo häirintäkokemuksistaan näin:

Työssäni olen kohdannut esimerkiksi ehdotuksia, pientä koskettelua käsivarteen tai reiteen, sanallisia härskejä kehuja sekä halauksien tai käsisuudelmien vinkumista. Anna, 32

6. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Häirintä oli tuttua myös sosiaalityöntekijöille, lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Kyselyyn vastanneista sosiaali- ja terveysalalla työskenteli yhteensä reilu 11 prosenttia. Sotealalla työskentelevä 21-vuotias Helmi kertoo kuullensa asiakkailta huorittelua ja joutuneensa kosketelluksi.

Lähihoitajana olen kokenut verbaalista seksuaalista häirintää. Minua on myös kourittu ja käyty väkisin käyty kiinni. Paula, 34

Sosiaalialalla vastaan on tullut muun muassa kehon taputtelua ja puristelua sekä seksuaaliviritteistä puhetta. Maija, 30

Lue lisää: Nyt puhuvat pikaruoka-alan työntekijät: Asiakkaat sikailevat ja raivoavat – Elina, 26, teki rikosilmoituksen, kun asiakkaan käytös meni täysin yli