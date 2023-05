Jasmin Hamid on näyttelijäntyön lisäksi luonut uran sijoitusvaikuttajana. Tuhlailuvuosien jälkeen hän kuluttaa viisaasti, jotta mielenrauha säilyy.

Jasmin Hamid aloitti työt Salatuissa Elämissä 24-vuotiaana. Nykyään hän on bloggaaja ja sijoitusalan vaikuttaja.

– Säästäminen on minulle elämäntapa.

Vielä kymmenisen vuotta sitten näyttelijä Jasmin Hamidilla oli nyt nololta tuntuva harrastus: kun työpäivä Salatuissa Elämissä päättyi ja bussi kurvasi Helsingin keskustan Elielinaukiolle, Jasmin päätyi pyörimään keskustan vaatekauppoihin.

– Kun aloitin 24-vuotiaana Salkkareissa, sain yli 5 000 euron kuukausipalkkaa, mikä oli tosi hyvä työttömänä olleelle, Teatterikorkeakoulusta valmistuneelle opiskelijalle. Parikymppisenä on varmaan aika tyypillistä, että identiteetti perustuu merkkivaatteille ja kuluttamiselle. Niin minullekin kävi, Jasmin myöntää.

Jasmin säästi myös, mutta useimmiten haaveet olivat materialistisia.

– Kerran päätin, että kun olen säästänyt 5 000 euroa, voin ostaa pienet 500 euron timanttikorvakorut. Ostinkin.

Nyt Jasmin on näyttelijä sekä rahankäyttöön ja sijoittamiseen vihkiytynyt vaikuttaja. Hän pitää kahta talousaiheista podcastia: Taloudellinen mielenrauha -podcastia Danske Bankin strategi Kaisa Kivipellon kanssa ja Mamma Betalar -podcastia yhdessä vaikuttaja Natalia Salmelan kanssa. Viime vuonna Jasmin ja Nata kirjoittivat lastenkirjan Raha. Missä se kasvaa ja mihin se katoaa.

Miten muutos hurvittelijasta rahapuheen asiantuntijaksi kävi?

Sattumalta sijoittajaksi

Rahasta puhuminen on Jasminille helppoa, koska sen käyttöä on pitänyt aina pohtia.

– Olen oppinut säästämiseen jo äidinmaidossa. Vanhempani olivat matalasti koulutettuja duunareita, jotka joutuivat budjetoimaan elämää tarkasti. Opin, miten elämässä pitää olla suunnitelmallinen ja miettiä arjen valintoja.

Jasmin alkoi keksiä omilleen rahoilleen merkkivaatteita parempaa vastinetta, kun hän erään kerran kuuli Salkkareiden maskihuoneessa nuoremman näyttelijäkollegan Mia Ehrnroothin puhuvan sijoittamisesta.

– Höristin korviani, sillä olin ajatellut, että sijoittaminen olisi vain vuorineuvoksille tarkoitettua puuhaa. Mia suositteli minulle Ninni Myllyojan ja Emilia Kullaksen kirjaa Mitä jokaisen kotiäidin (ja muidenkin naisten) tulisi tietää sijoittamisesta. Luin sen, voimaannuin ja päätin ottaa raha-asiani haltuun.

Jasmin aloitti pörssisijoittamisen 2010-luvun alkupuolella.

– Elettiin onnekasta aikaa, osakkeet olivat halpoja, ja tavoitteisiin oli helpompi päästä. Sijoittamisen pelillisyys kiinnosti, ja siitä tuli harrastus. Ensimmäisen sijoitusasunnon sain ostettua säästöilläni vuonna 2013. Tuntui ihmeelliseltä, että olenkin ensimmäistä kertaa itse vuokranantaja.

Ruoka ja koti rahasyöppöinä

Nykyään Jasmin on hyvätuloinen. Hän maksaa itselleen palkkaa pari kertaa vuodessa ja säästää ja sijoittaa rutiininomaisesti.

– Säästäminen on elämäntapa siinä, missä liikunta- ja ruokailutottumuksetkin: se pitää opetella. Jos on peruselintavat kunnossa, ei tarvitse joka kerta erikseen miettiä, voiko syödä suklaakakkua. Kun säästäminen on selkärangassa, voi herkutella joskus.

– Pääasiassa käytän rahaa järkevästi, jotta silloin tällöin voin käyttää enemmän rahaa matkaan tai kodin sisustukseen.

Arjessa nelihenkisen perheen suurimmat kuluerät ovat asuntolainan lyhennyserä ja ruokaostokset, joihin molempiin kuluun noin 2 200 euroa kuussa. Summat vähän hirvittävät, mutta ne ovat osa arkea –parasta luksusta, jonka Jasmin tietää.

– Emme ole ruokaostoksilla niin suunnitelmallisia kuin voisimme olla, ja se näkyy. Tiedän, että voisin jättää lounaita tilaamatta useammin ja marjat ja melonit välillä kauppaan. Jotkut asiat kuitenkin helpottavat valtavasti kahden yrittäjän pyörittämää lapsiperhearkea.

Jasmin uskoo, ettei huonon omatunnon poteminen rahankäytön suhteen ole kuitenkaan tarpeen, jos pohja on kunnossa.

– Haluan normalisoida säästämisajattelua. Voin ostaa joskus viiden euron frappen ilman, että mietin, että nämäkin rahat olisin voinut sijoittaa. Mutta jos ostaisin sen kaksi kertaa päivässä, se olisi ongelma.

Kirppistelyä ja pitkää ikää

Enää Jasmin ei voisi kuvitellakaan tuhlaavansa aikaansa tai rahojaan vaatekaupoilla. On riittävästi hommaa hankkia 2- ja 4-vuotiaille lapsille jatkuvasti jotain uutta vaatetta kokojen jäädessä pieneksi.

– Aiemmin ajattelin, että merkkituotteiden hankkiminen olisi järkevää, mutta eihän se korreloi mitenkään vaikkapa vastuullisuuden kanssa. Nykyään esimerkiksi lastenvaatteiden Facebook-kirppikset ovat loistavia, ostin sellaiselta juuri lapsille ulkoiluhaalarit, Jasmin iloitsee.

Mitä omiin vaatteisiin tulee, Jasmin tietää, mistä tykkää: samoista vanhoista kotivaatteista ja urheiluvaatteista. Uuden hankkimisen sijaan Jasmin innostuu, kun vanhan käyttöikä kasvaa.

– Innostuin Pupulandian Jennin päivän asu -postauksista, joihin hän on merkannut vaatteiden hankintavuoden. Aloin tehdä samaa, ja siitä tulee tosi hyvä fiilis, kun huomaan edelleen käyttäväni 10 vuotta sitten kirpparilta hankkimaani Samujin mekkoa.

Tällä hetkellä Jasminilla kuluu rahaa vapaa-ajalla lähinnä lähimatkailuun. Talvilomalla perhe suuntasi junalla Lappiin. Kesällä rahaa reissuihin kuluu rutkasti vähemmän, sillä perhe viettää viisi viikkoa kesämökillä tylsistyen ja marjoja poimien. Lentomatkalla Jasmin on viimeksi ollut yli kolme vuotta sitten.

– Olen kasvanut Helsingissä ja kulkenut lapsesta asti yksin ratikalla ja bussilla harrastuksiin sen sijaan, että minua olisi kyyditty autolla. Samaa viestiä haluan välittää lapsilleni, Jasmin kertoo.

Jasminille viisas rahankäyttö on ennen kaikkea sitä, että tavallisen elämän voisi taata jatkossakin.

– Päivisin teemme töitä ja illalla olemme lasten kanssa. Elämme tasaista ja mukavaa arkea, josta pidän. Vaikka takana olisi kuinka ihana lomamatka, tavallinen elämä on vain parasta. En halua eläköityä 50-vuotiaana tai haaveile miljoonista. Toivon taloudellista mielenrauhaa, jotta voin nukkua yöni rauhassa.

Kiperät rahakysymykset

Mitä arkista hankintaa harkitset juuri tällä hetkellä?

Haluaisin entisöidä ja verhoilla isotädiltäni jääneet ruokapöydän tuolit. Pitäisi kysyä tarjouksia verhoomoista ja käydä silmäilemässä kangasvaihtoehtoja. Kunnostaminen on aika arvokasta, joten haluamme miettiä kangasvalintaa rauhassa.

Mihin sijoittaisit juuri nyt?

Matalakuluiseen indeksirahastoon vaikkapa pienen summan joka kuukausi.

Arveluttaako omassa sijoitussalkussa jokin?

Eipä oikeastaan. Huomaan, että lasten myötä on vähemmän kaistaa miettiä yksittäisiä osakepoimintoja, minkä vuoksi rahastot ovat hyvä vaihtoehto.

Missä asioissa huomaat itse hintojen kallistumisen?

Erityisesti ruokakaupassa. Käymme kaupassa usein ja panostamme ruokaan. Tykkään kokeilla uutuuksia ja kierrellä rauhassa hyllyjen välissä hakemassa inspiraatiota.

Jos olisit poliitikko, kiristäisitkö verotusta vai leikkaisitko menoista?

En tiedä. Tulevalla hallituksella on haastava tilanne talouden tasapainottamisessa ja hyvinvointivaltion ydinpalvelujen turvaamisessa. Työnteon tulisi aina olla kannattavaa, kun taas ympäristölle haitallista toimintaa voisi verottaa voimakkaammin.

Mistä luet talousuutisesi?

Talouselämästä ja Arvopaperista.

Millä kuukausituloilla tulisit toimeen?

Tarkasti suunnittelemalla perheemme tulisi toimeen 4 000 euron nettotuloilla. Helsingissä asuminen on kallista, ja meillä on iso asuntolaina, jonka lyhentäminen on vasta alussa.

Jasminin vinkit fiksuun kuluttamiseen Vältä impulsiivisia hankintoja. ”Jos jokin maksaa 10 euroa, mieti ostopäätöstä 10 minuuttia. Jos jokin maksaa 100 euroa, mieti seuraavan päivään. Jos jokin maksaa tuhansia euroja, mieti viikkoja.” Korjaa vanhaa. ”Huonekaluja voi verhoiluttaa ja vaatteita korjata. Kun lapsen talvihaalarista meni vetskari rikki, korjautimme sen ompelimossa. Olen säästänyt myös isovanhemmiltani jääneet nojatuolit ja verhoillut ne uudelleen.” Mieti kestävyyttä. ”Ennen ostopäätöstä mieti, kestääkö hankinta kulutusta ja jos se menee rikki, miten korjaaminen onnistuu. Arvioi myös jälleenmyyntiarvoa.”

Jasmin Hamid 39-vuotias näyttelijä ja yrittäjä, asuu miehensä ja kahden lapsensa kanssa Helsingissä. Vuoden sijoittaja 2020. Kirjoittanut Raha. Missä se kasvaa ja mihin se katoaa -lastenkirjan (WSOY, 2022) yhdessä natalia Salmelan kanssa. Nyt tekeillä jatko-osa, Työ.

