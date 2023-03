Siivoojat Salla, 23, ja Sanna, 43, paljastavat palkkansa – ja kertovat, mitä hyviä ja huonoja puolia työssä on

Salla Hautamäki, 23, työskentelee koulusiivoojana. Koulutukseltaan hän on alun perin kokki.

– Olen tehnyt milloin mitäkin töitä: henkilökohtaisen avustajan hommia, kokin ja tarjoilijan töitä sekä nyt tätä siivoojan hommaa, Salla kertoo.

Tällä hetkellä Salla on osa-aikaisella sairauslomalla ja tekee 60-prosenttista työviikkoa.

– Oman jaksamisen kannalta lyhennetty työaika on sopinut minulle hyvin. Mutta tänä talvena olen elänyt kädestä suuhun: kaikki mikä tilille on tullut, on myös mennyt.

Sanna Muurmäki, 43, opiskeli peruskoulun jälkeen keittiöapulaiseksi ja laitoshuoltajaksi. Viimeiset 17 vuotta Sanna on työskennellyt porrassiivoojana.

– Säästöön ei ole jäänyt 20 vuodessa mitään. Siihen toivoisin muutosta: toisi turvaa, kun palkasta jäisi jotain pahan päivän varalle, Sanna kertoo.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat käyneet neuvotteluja alan palkoista ja työehdoista tammikuusta alkaen. Edellinen työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa. Työriidan aikana on järjestetty jo kaksi lakkoa viime viikkojen aikana. Seuraava siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko on alkamassa torstaina, elleivät osapuolet pääse sitä ennen ratkaisuun.

Kysyimme Sallalta ja Sannalta, kuinka paljon he tienaavat siivoojina ja millaisia ajatuksia heillä on alan palkoista.

1. Millaiset työajat ovat? Kuinka paljon teet töitä viikossa?

Salla: Teen 60-prosenttista työaikaa eli työskentelen 22,5 tuntia viikossa. Vointi on pikku hiljaa paranemassa, ja kevään myötä olisi tarkoitus jatkaa täysillä tunneilla eli nostaa työtunteja 37,5 tuntiin viikossa.

Sanna: Työskentelen maanantaista perjantaihin kello 7–15 eli työaikani on 37,5 tuntia viikossa.

” Palkka on 11,24 euroa per tunti.

2. Kuinka paljon saat palkkaa? Entä minkä verran palkasta jää käteen kuussa?

Salla: Työskentelen tuntipalkalla. Palkka on 11,24 euroa per tunti. Teen töitä kello 12–20 välillä, joten palkkaani ei tule mitään lisiä.

Kuukaudessa minulla jää palkasta – sekä nyt saamastani sairauspäivärahasta – käteen yhteensä 1 200 euroa kuukaudessa verojen ja vähennysten jälkeen.

Sanna: Kuukausipalkkani on 2 095 euroa. Lisäksi teen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, joista saan 77 euroa kuussa kummastakin eli yhteensä palkan päälle tulee näistä tehtävistä 154 euroa kuussa. Palkasta jää kuukaudessa käteen yhteensä noin 1 650 euroa.

3. Onko palkka mielestäsi linjassa työn raskauden kanssa?

Salla: Ei. Palkka ei tosiaan vastaa sitä työn määrää ja tekemistä, mitä kaikkea tulee tehtyä. Itse muilta aloilta siivoustyöhön vaihtaneena työn ja tekemisen määrä yllätti.

” Tänä talvena olen elänyt kädestä suuhun.

Sanna: Ei ole. Työtä tehdään usein tiukassa aikataulussa, ja työ on fyysisesti raskasta ja kuluttavaa. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi asuinkiinteistöjen porraskäytävien ja yleisten tilojen siivousta ja saunojen pesua. Teen myös erikseen tilattavia siivouksia, kuten asuntojen häätö- ja muuttosiivouksia.

4. Kuinka hyvin palkalla tulee toimeen?

Salla: Tänä talvena olen elänyt kädestä suuhun. Kaikki mikä tilille on tullut, on myös mennyt.

Sanna: Kun jakaa kulut puolison kanssa, tulee toimeen ihan kohtuullisesti. Säästöön ei ole jäänyt 20 vuodessa mitään. Siihen toivoisin muutosta: toisi turvaa, kun palkasta jäisi jotain pahan päivän varalle.

On kauhea ajatus, että moni siivooja, joka asuu yksin tai on yksinhuoltaja, ei mitenkään pärjää palkallaan ilman yhteiskunnan tukia, vaikka työskentelisikin täysipäiväisesti.

5. Mitä huonoja puolia työssä on? Entä mikä työssä on parasta?

Salla: Huono puoli on se, että meidän siivoojien tekemää ”näkymätöntä” työtä ei huomata, mutta silti aina keksitään lisää puuhaa. Kädet on täynnä töitä ihan siivoussuunnitelman ja jaksotöiden (eli harvemmin suoritettavien siivoustöiden) parissa. Totta kai yritän parhaani mukaan toteuttaa myös asiakkaiden toiveita.

” Työ itsessään on mukavaa ja itsenäistä.

Tätä alaa ja sen todellisuutta pitäisi saada enemmän näkyviin.

Työ itsessään on mukavaa ja itsenäistä: saa itse suunnitella työpäivänsä kulun ja siivota myös yksin. Lisäksi oman käden jäljen näkee heti.

Sanna: Huonoja puolia ovat pieni palkka, työn raskaus ja kuluttavuus. Työn mitoitus on usein liian tiukka.

Parasta työssä on se että olen aina pitänyt tästä työstä ja tiedän osaavani sen. Työ on aika vapaata, ja saan itse suunnitella päiväni. Saan olla tekemisissä myös ihmisten kanssa ja töitä tehdessä voi kuunnella musiikkia tai äänikirjaa. Olen siinä onnellisessa asemassa, että minulla on maailman parhaat työkaverit.

Juttua on muokattu 28.3. kello 15.43: Lisätty tieto alan työriidasta.

