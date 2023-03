Nyt puhuvat terveydenhuollon ammattilaiset – tällaisia asioita suomalaiset häpeilevät vastaanotolla

Me Naisten kyselyyn vastanneet terveydenhuollon ammattilaiset kertovat, millaisia asioita potilaat yleensä häpeävät – ja miksi ei tarvitsisi.

Terveydenhuollon vastaanotolla potilas saattaa joutua jakamaan itsestään intiimejä ja henkilökohtaisia asioita ennalta tuntemattomalle ihmiselle, kuten lääkärille tai terveydenhoitajalle.

Joskus potilas saattaa kokea tilanteen vaivaannuttavana tai häpeällisenä. Erityisesti seksuaaliterveyteen ja alastomuuteen liittyvät asiat voivat saada monet kiusaantumaan.

Kysyimme hiljattain suomalaisilta, millaisissa heille arkipäiväisissä työtilanteissa he huomaavat asiakkaiden tai potilaiden vaivaantuvan. Kyselyyn vastasi joukko eri alojen ammattilaisia.

Kyselyyn vastasi seitsemän terveydenhuollon ammattilaista. He kaikki muistuttavat, että potilaan mielestä nololta ja intiimiltä tuntuva tilanne on ammattilaiselle rutiinityötä.

Millaisia asioita suomalaiset terveydenhuollon vastaanotolla sitten häpeilevät?

” Niin sanotut alapesut hävettävät potilaita.

1. Hygienia-asiat

Sairastumiseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen saattaa liittyä monien muiden ikävien tuntemuksien lisäksi häpeää.

– Jos asiakas, joka on aiemmin kyennyt huolehtimaan wc-asioistaan itsenäisesti, on yhtäkkiä esimerkiksi leikkauksen vuoksi vuodepotilaana, hän on usein hyvin vaivaantunut ja häpeissään, kun joutuu ottamaan vastaan apua hoitajilta, kertoo hoitajana työskentelevä Miia.

– Tätä monesti pyydellään anteeksi, ja avun pyytämistä yritetään lykätä mahdollisimman pitkään.

Saman on huomannut myös sairaanhoitajana työskentelevä Katariina:

– Niin sanotut alapesut hävettävät potilaita. Varsinkin, jos ne tehdään vuodepesuina. Mitä nuorempi potilas, ja mitä vähemmän kokemusta sairaalassa olosta, sitä vaivaantuneempia usein ovat. Vanhemmat potilaat taas ovat monesti kiitollisia pesuista.

” Lähes kaikki tarvitsevat joskus apua tällaisessa asiassa, eikä siinä ole hävettävää.

Miia ja Katariina molemmat muistuttavat, että potilaiden hygienia-asioissa avustaminen on suuri osa heidän jokapäiväistä työnkuvaansa.

– Suurin osa työstämme muodostuu wc- ja hygienia-asioissa avustamisesta, vaikka asiakkaalle tilanne onkin uusi. Asiakkaan on hyvä muistaa, että tilanne on useimmiten väliaikainen. Lähes kaikki tarvitsevat joskus apua tällaisessa asiassa, eikä siinä ole hävettävää, Miia sanoo.

– Monenlaisia alapäitä on tullut nähtyä, ja jälkeenpäin en itse ainakaan muista potilaan alapään anatomiasta tuon taivaallista, vakuuttaa Katariina.

2. Vaatteiden riisuminen

Riisuuntuminen vieraan ihmisen edessä voi ymmärrettävästi ujostuttaa monia.

26-vuotisen uran lääkintävahtimestarina tehnyt Tony kuitenkin muistuttaa, ettei riisuuntumista terveystoimenpiteen vuoksi tarvitse kainostella.

– Sairaalassa ei ole syytä hävetä, vaikka vastakkaista sukupuolta oleva lääkäri tai muu ammattilainen tulisi paikalle, kun olet vähissä pukeissa. Rautaiset ammattilaiset ovat siellä auttamassa potilaita.

– Se, että potilas joutuu riisuutumaan hoidon vuoksi, on meille hoitajille aivan luonnollinen tilanne, toteaa myös hoitajana työskentelevä Make.

” On ehdottoman tärkeää, ettei asiakas häpeän takia jätä varaamatta aikaa tutkimuksiin.

3. Ajanvaraus intiimivaivoihin liittyen

Kyselyyn vastanneet terveydenhuollon yksiköiden asiakaspalvelijat ovat huomanneet, että potilaat häpeilevät ajan varaamista joissakin tilanteissa enemmän kuin toisissa.

– Jos ajanvaraus koskee sukupuolitautitestejä tai muita genitaalialueiden tutkimuksia, potilaat ovat usein vaivaantuneita, kertoo terveyskeskuksen ajanvarauksessa työskentelevä Sanna.

Ammattilaisten näkökulmasta mikään ajanvaraus ei kuitenkaan ole toista ihmeellisempi. Pahimmillaan vaivojen tai toimenpiteiden häpeily saattaa johtaa siihen, että avun hakemista vältellään liian pitkään.

– On ehdottoman tärkeää, ettei asiakas häpeän takia jätä varaamatta aikaa tutkimuksiin, Sanna sanoo.

” Ajanvaraus urologille on ihan yhtä arkista kuin esimerkiksi silmälääkärille.

Yksityisen lääkäriaseman asiakaspalvelussa työskentelevä Piitu on myös pannut merkille, millaisen ajan varaaminen nolostuttaa suomalaisia eniten:

– Potilaita hävettävät ajanvaraukset urologille, tai sukupuolitauteihin liittyen. Jostain syystä gynekologin ajanvaraukset eivät kuitenkaan tunnu aiheuttavan samaa häpeää.

Piitu muistuttaa, että työntekijöille esimerkiksi sukupuolitauti on sairaus siinä missä mikä tahansa muukin.

– Ja ajanvaraus urologille on ihan yhtä arkista kuin esimerkiksi silmälääkärille.

4. Ensiavun ”nolot” tilanteet

Ensihoitajana työskentelevä Ville on törmännyt tilanteisiin, joissa potilaat pyytelevät anteeksi sitä, että ovat soittaneet ”turhaan” hätänumeroon.

Tämän lisäksi myös Villen työssään kohtaamat asiakkaat kokevat useimmiten häpeää intiimiasioihin liittyvien vaivojen vuoksi.

– Nyrjähtänyt penis, repeytynyt anus tai peräsuoleen hukkuneet esineet... Työ tehdään työnä. Useimmiten tilanne näyttää varsin harmittomalta ensihoitajan silmiin. Kaikki, mikä asiakasta hävettää, on todennäköisesti kohdattu jo useita kertoja aiemminkin. No worries, Ville summaa.

