Kokenut rekrytoija kertoo kaksi sanaa, joita ei kannata kirjoittaa työhakemukseen

Adjektiivien luetteleminen ei kiinnitä rekrytoijan huomiota. Susanna Pohjanen kertoo, mikä herättää – ja millainen on hyvä työhakemus.

Alkuvuosi on perinteisesti vuoden suosituinta työnhakuaikaa. Nyt myös osa koronaepidemian aikana työpaikkaa vaihtaneista etsii jälleen uusia töitä.

Kun hakemuksia tulee paljon, on tärkeää erottua joukosta jo ensimmäisessä vaiheessa.

– Hyvä työhakemus on helposti luettava, informatiivinen ja se on tehty juuri kyseiseen työpaikkaan. Lisäksi se herättää mielenkiinnon ja halun keskustella hakijan kanssa.

Näin tiivistää senior consultant Susanna Pohjanen Baronalta. Hän on rekrytoinut 17 vuotta ihmisiä erilaisiin työtehtäviin eri aloilla.

” Ilahduttaa huomata, jos hakija on ymmärtänyt, mitä etsitään.

Mutta miten se kuuluisa mielenkiinto herätetään? Pohjanen kertoo, että hakemustekstiä tehdessä kannattaa pitää mielessä tiivis muoto ja haettu työ.

Ilmoitus kannattaa lukea tarkkaan, jotta sieltä voi sisällyttää toivottuja asioita omaan tekstiin.

– Ilahduttaa huomata, jos hakija on ymmärtänyt, mitä etsitään sekä osannut tuoda sen esiin ja kiteyttänyt sen hyvin.

” Pahimpia ovat reippaat ja aurinkoiset työnhakijat.

Lisäksi hakemuskirjeessä kannattaa keskittyä kertomaan siitä, mikä itseä motivoi juuri tähän työtehtävään. Sen sijaan pelkkien adjektiivien luettelointi kannattaa jättää vähemmälle, koska ne eivät yksinään kerro juuri mitään.

– Kyllä pahimpia kliseitä ovat ehkä nämä reippaat ja aurinkoiset työnhakijat. Motivoitunut on myös, mutta se on ihan okei, koska sellaisia työntekijöitä me haemme, Pohjanen sanoo.

Lisäksi hakemuksissa nostetaan esille paljon sosiaalisuutta ja sitä, että tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pohjanen vinkkaa, että usein jokin toinen ilmaisu voi olla toimivampi.

– Esimerkiksi verkostoituminen on nykypäivänä sellainen sana, jota usein kaivataan, etenkin erilaisissa asiantuntija- ja markkinointitehtävissä.

Hakemuksessa on siis hyvä mainita, jos on työtehtävässä hyödyllisiä verkostoja ja on valmis käyttämään niitä.

Yksi sivu on riittävä määrä

Vaikka työnhaku on monipuolistunut digitalisaation myötä, työhakemus koostuu edelleen yleensä tekstimuotoisesta hakemuskirjeestä ja ansioluottelosta eli cv:stä.

Useat meistä ovat kirjanneet ensimmäiseen työhakemukseensa kaikki tiedot itsestään katuosoitteesta syntymäaikaan. Näin ei kuitenkaan tarvitse tehdä.

– Me tarvitsemme vain työnhakijan nimen ja yhteystiedot, joilla me tavoitamme hänet. Jos haluamme lisätietoja, kyselemme niiden perään, Pohjanen sanoo.

Kuvaa ei ole pakko liittää mukaan, mutta rekrytoijien näkökulmasta se on usein kannattavaa.

– Kun hakemuksia käsittelee paljon, kuvan avulla voi jäädä helpommin mieleen, että okei tällaisen henkilön kanssa keskustelen.

Ansioluettelo kannattaa Pohjasen mukaan pitää tiiviinä. Usein yksi sivu riittää kertomaan tarpeelliset asiat haettua työtehtävää ajatellen.

Ensimmäiseksi kannattaa nostaa olennaisin asia eli työkokemus. Tittelien lisäksi kannattaa parilla lauseella kertoa, mitä tehtäviin sisältyi ja mitä niistä on oppinut.

Jos työkokemusta on vähän, cv:seen voi sisällyttää elämässä muuten opittuja taitoja.

– Esimerkiksi nuoret ovat näppäriä somen kanssa. Halutessaan voi laittaa linkin vaikka omaan blogiin, Tiktokiin tai Instagramiin. Toki kannattaa ensin miettiä, haluaako rekrytoijan näkevän tilin sisällön, Pohjanen sanoo.

Lopulta sisältö ratkaisee

Hakemuksen visuaalisuuteen on nykyään helppo panostaa graafisessa suunnittelussa avustavien verkkosivujen ja valmispohjien avulla. Pohjasen mukaan ei silti kannata innostua liikaa, ettei olennainen tieto huku kaiken alle.

Joskus työhakemuksen näyttävyydestä voi olla etua, jos hakee sellaiseen tehtävään, jossa näitä taitoja tarvitaan. Silloin cv ja hakukirje voivat toimia jopa oman osaamisen esittelynä.

” Cv ja hakukirje täydentävät toisiaan.

– Mutta myös valkopohjaisella Word-tiedostolla pääsee pitkälle, Pohjanen sanoo.

Ansioluetteloon sisältö kannattaa siis miettiä tarkkaan. Sitä rekrytoijat usein myös ensimmäisenä vilkaisevat. Pohjanen kertoo kuitenkin aina lukevansa myös kaikki hakemuskirjeet.

– Muuten joku hyvä työntekijä voisi mennä ohi. Cv ja hakukirje usein täydentävät toisiaan.

Jos pääsee haastatteluun, Pohjasen mielestä kannattaa tutustua hyvin työnantajaan ja mahdollisuuksien mukaan siihen, millaisia rooleja työtiimissä tai organisaatiossa on. Tällä osoittaa mielenkiintoaan työtehtävää kohtaan.

