Yli 1 800 suomalaista kertoi, paljonko heillä on rahaa tilillä – miltä oma saldosi näyttää näihin lukuihin verrattuna?

Kolmasosalla Me Naisten rahakyselyyn vastanneista oli käyttötilillään enintään satanen.

Elämä on huomattavasti kalliimpaa kuin vielä jokin aika sitten. Nousussa ovat niin ruoan, sähkön kuin asuntojen vuokrien hinnat. Myös korkeuksiin kivunneet asunto- ja opintolainojen korot rokottavat monen suomalaisen lompakkoa tuntuvasti.

Kulujen kasvaessa käyttötilin saldo hupenee yhä nopeammin, eikä säästöjä enää kerrykään sukanvarteen yhtä tuntuvasti kuin vaikkapa vielä vuosi sitten.

Sinkkutaloudessa normaalisti työssäkäyvänä aikuisena ei meinaa tulla toimeen kaikkien peruskulujen ja hintojen nousun vuoksi. Mitään ylimääräistä ei ole mahdollista tehdä eikä tukia heru, koska tulot eivät ole tarpeeksi pienet. Nainen, 38

Kysyimme suomalaisilta, paljonko heillä on rahaa käyttötilillään. Kyselyyn tuli yhteensä 1871 vastausta.

Näin paljon tilillä on katetta

Kyselyyn vastanneilla oli keskimäärin käyttötilillään 25 808 euroa ja 65 senttiä.

Summa voi kuulostaa hämmästyttävän suurelta. Keskiarvoa hivuttaa ylöspäin huomattavasti se, että pienellä siivulla kyselyyn vastanneista on tilillään suuria summia.

Todellisuudessa vain seitsemällä prosentilla kyselyyn vastanneista oli käyttötilillään 10 000 euroa tai enemmän. Kolmasosalla (36 %) pankkitilin saldo oli korkeintaan 100 euroa.

Siksi keskiarvoa osuvampi luku tarkasteltavaksi on vastausten mediaani, eli vastausten kaikkein keskimmäisin arvo. Rahakyselyn vastausten mediaani on tasan 211 euroa.

Lähes 60 prosenttia kertoi arjen menojen kasvaneen huomattavasti viimeisen vuoden aikana.

Me Naiset kysyi viimeksi toukokuussa 2022, paljonko suomalaisilla on rahaa käyttötilillään. Tuolloin vastausten mediaani oli tasan 950 euroa. Keskimääräisesti vastanneilla oli 10 726 euroa. Toukokuiseen kyselytulokseen verrattuna tuoreen kyselyn mediaani on huomattavasti pienempi, laskua on tullut yli 700 euroa.

Toukokuussa 2022 kysely tehtiin 22. päivä. Nyt tuore kysely toteutettiin 10. maaliskuuta. Tilien saldoon voivat vaikuttaa eri tukien sekä palkkojen maksupäivät.

Monen rahatilanne huono

Kysyimme myös, millainen rahatilanne suomalaisilla on juuri nyt. Vastaajista reilusti yli puolet, tarkemmin ottaen 60 prosenttia, kertoi rahatilanteensa olevan huono.

Rahaa ei ole koskaan laskujen jälkeen tilillä. Sähkölaskut nielevät suuren osan vaikka kuinka koettaa siitä säästää. Nainen, 50, käyttötilillä 0 euroa

Kädestä suuhun eletään. Asuntolainan korot nousivat hurjasti ja se vie talouden tosi tiukalle sen lisäksi, että sähkölaskut ovat isoja ja ruoka kalliimpaa. Nainen, 40, käyttötilillä 6,45e

Kolmasosa puolestaan oli melko tyytyväisiä taloutensa nykytilaan, ja hivenen alle 10 prosenttia ei kokenut rahatilanteestaan lainkaan huolta.

Arjen menot huimassa kasvussa

Vaikka huoli taloudellisesta toimeentulosta vaihteli, suurelle osalle hintojen huima nousu ei suinkaan ole jäänyt huomaamatta. Me Naisten rahakyselyyn vastanneista 58 prosenttia kertoi menojensa kasvaneen merkittävästi viimeisen vuoden sisällä.

Kaikki on kallistunut: vuokra, bensa, sähkö ja ruoka. Palkka sen sijaan ei kasva. Kaikesta pitää pihistää. Nainen, 26, käyttötilillä 9,37 euroa

Ruoka ja bensa ovat kallistuneet niin paljon, että rahat riittävät laskujen jälkeen vain perustarvikkeisiin. Laskimen kanssa kierrän kaupassa. Asun lapsen kanssa maalla, joten auto on pakko olla, että pääsee töihin. Nainen, 49, käyttötilillä 8 euroa

Kolmasosa taas koki menojen kasvaneen vuodessa jonkin verran, ja loput kymmenen prosenttia eivät ole huomanneet menoissa juurikaan kasvua entiseen verrattuna.

Vaikka rahatilanteeni on melko hyvä, niin kyllä sitä joutuu kituuttelemaan joka kuukausi. Sähkölasku on hirvittävän suuri, ja ruokaan menee monta sataa viikossa, jotta 3 lastani saavat mahansa täyteen. Ennen käytiin ulkomailla joka toinen vuosi, mutta enää ei uskalla kuin unelmoida auringon lämmöstä. Onneksi mies on ihan hyväpalkkaisessa työssä. Hän kustantaa yleensä enemmistön lainoista ja muista laskuista. Nainen, 39, käyttötilillä 1400 euroa

Kustannusten noustessa osa tukeutuu säästöihin. Läheskään kaikilla huomattavia säästöjä kuitenkaan ei ole. Me Naisten rahakyselyn vastaajien säästöjen mediaani oli 350 euroa. Reilulla 40 prosentilla säästössä oli alle 350 euroa.

Säästössä on enää 40€. Nousseet kulut ovat syöneet säästöt minimiin. Nainen, 38

Lue lisää: Näiden 9 arkisen tuotteen hinnat ovat nousseet 10 vuodessa eniten – joukosta löytyy melkoinen yllättäjä