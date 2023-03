Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Nyt puhuvat suomalaiset, joilla on alle 10 euroa tilillä – tällaista on, kun ei ole yhtään rahaa: ”Kädestä suuhun, 5 lasta elätettävänä”

Hintojen nousu on ajanut monet suomalaiset ahdinkoon. Me Naisten kysely paljasti karun totuuden siitä, millaista arki on silloin, kun raha riittää hädin tuskin elämiseen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Kun tilillä on alle 10 euroa, arki on taiteilua.