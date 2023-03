Näin paljon vartijat tienaavat – Mathilda, 27, ja Jenna, 23, paljastavat palkkansa ja suurimmat tienestinsä

Murtohälytyksiä, vartijakutsuja ja jopa 16 tuntisia työpäiviä. – Vuoroon mennessä ei ikinä tiedä, mitä yö tuo tullessaan, ja se tekee työstä mielenkiintoista, Mathilda kertoo. Mutta paljonko vartijana tienaa?

Mathilda Mäkisalo, 27, aloitti vartijantyöt vuonna 2014. Ennen työelämään siirtymistä Mathilda kävi kaksoistutkinnon ja opiskeli lukion lisäksi turvallisuusalan perustutkinnon. Lisäksi hän on käynyt armeijan.

Tällä hetkellä Mathilda työskentelee yövuoroissa piirivartijana, eli vartioi asiakkaan kiinteistöjä, tekee tarkastuskierroksia ja pyrkii ennaltaehkäisemään kiinteistöihin kohdistuvia riskejä ja uhkia. Toisinaan hän käy myös esimerkiksi avaamassa kotiasuntojen ovia.

– Vuoroon mennessä ei ikinä tiedä, mitä yö tuo tullessaan, ja se tekee työstä mielenkiintoista, Mathilda kertoo.

Jenna, 23, tekee vartijan töitä päivä- ja iltavuoroissa. Hän on poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja. Jenna on opiskellut turvallisuusalan perustutkinnon, joka kesti kolme vuotta. Nykyisessä työssään Jennalla on oltava myös voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti.

Nyt hän on tehnyt töitä vartijana noin viisi vuotta. Joskus työpäivät ovat jopa kuusitoistatuntisia.

– Vartijan palkalla tulee toimeen, mutta nyt, kun kaikki hinnat ovat nousseet, palkasta ei jää juurikaan käteen normaalien kulujen jälkeen, Jenna pohtii.

Kysyimme Jennalta ja Mathildalta, paljonko he vartijoina tienaavat, ja millaisia ajatuksia heillä on alan palkoista.

1. Paljonko on tunti- tai kuukausipalkkasi?

Mathilda: Saan toisen tason palkkaa, ja tuntipalkkani on tällä hetkellä 12,06 euroa.

Jenna: Saan kolmannen tason palkkaa, joka on 12,28 euroa. Kuukausipalkka ennen lisiä on 1990 euroa. Kuukausipalkan lisäksi saan kahden vuoden ikälisää 70 euroa kuukaudessa ja koulutuslisää 40 euroa kuukaudessa. Lisäksi saan vielä vuorolisiä.

Vartiointialan tasopalkat Vartiointialalla on seitsemän eri tasoa. Taso määräytyy sen mukaan, kuinka vaativa työympäristö on.

Taso vaikuttaa myös palkkaan. Esimerkiksi ensimmäisen tason kuukausipalkka on alle kahden vuoden työkokemuksella pääkaupunkiseudulla 1764 euroa ja muualla Suomessa 1705 euroa.

Vaativimman tason kuukausipalkka on pääkaupunkiseudulla alle kahden vuoden työkokemuksella 2235 euroa ja muualla Suomessa 2162 euroa. Lähde: Vartiointialan työehtosopimus, Palvelualojen ammattiliitto

2. Paljonko ovat lisät?

Mathilda ja Jenna: Iltalisä on 1,02 euroa tunnissa ja yölisä 2,24 euroa tunnissa. Lauantailisä on kaksi euroa tunnissa ja sunnuntaipalkka on luonnollisesti tuplana.

3. Paljonko palkasta jää suunnilleen verojen ja vähennysten jälkeen kuukaudessa käteen?

Mathilda: Palkkaa jää käteen vähimmillään 1700 euroa kuukaudessa ja parhaimmillaan melkein 3000 euroa. Summa on sitä isompi, mitä enemmän tekee pyhäpäiviä ja ylimääräisiä vuoroja.

Jenna: Summa pyörii 1600–2400 euron välissä. Palkan suuruus riippuu hyvin paljon siitä, kuinka paljon on tehnyt muun muassa ylitöitä.

4. Millaisia ovat työaikasi?

Mathilda: Työskentelen pelkästään yövuoroissa. Vuorot ovat 10–13 tuntia.

Jenna: Työaikani painottuu pääsääntöisesti klo 6.30–22.00 välille. Yleensä vuorot ovat aamu- tai iltavuoroja. Teen myös paljon tuplavuoroja, joiden pituus on 12–16 tuntia. Yövuoroja en tee ollenkaan.

5. Millainen työsopimus sinulla on?

Mathilda: Tällä hetkellä työsopimukseni on sellainen, että minimimäärä on 100 työtuntia kolmessa viikossa.

Jenna: Teen töitä täysipäiväisesti, eli 120 tuntia kolmessa viikossa. Tunnit jakautuvat yleensä aika epätasaisesti tuolle kolmelle viikolle – harvoin teen 40 tuntia töitä joka viikko tasaisesti. Joinakin viikkoina töitä saattaa olla esimerkiksi 20 tuntia ja loput 100 tuntia on jaoteltu kahdelle muulle viikolle.

6. Saatko mielestäsi tarpeeksi palkkaa työhön ja sen vaativuuteen nähden?

Mahtilda: Vartiointialan palkka on mielestäni kyllä aika pieni siihen nähden, mitä välillä teemme. Tuntuu, että vartiointialalla on koko ajan enemmän tarvetta työntekijöille, mutta palkka ei ole loppupelissä kummoinen. Pääsääntöisesti palkka koostuu lisistä.

Jenna: En. Työ on välillä aika hetkistä ja väkivaltatilanteita on yhä useammin.

Mielestäni palkkausta pitäisi tarkastella kohteittain ja palkka pitäisi vastata kohteen vaativuustasoa. On todella paljon kohteita, jotka ovat työehtosopimuksen mukaan samaa tasoa, vaikka kohteet olisivat keskenään aivan erilaisia. Vaativuus ja työtehtävät kohteissa ovat aina kuitenkin kohdekohtaisia. Palkka saisi siis nousta enemmän, mitä vaativammassa kohteessa tekee töitä.

7. Onko palkka kehittynyt siitä, kun aloitit? Onko työssä mahdollista nostaa omaa palkkaa tulevaisuudessa?

Mathilda: Palkka ei ole noussut kyllä mainitsemisen arvoisesti. Itse saan tällä hetkellä toisen tason palkkaa. Entisessä yrityksessä vuoroesimiehenä ollessani sain viidennen tason palkkaa. Palkkatasojen ero ei loppupeleissä ole suuri.

Kun työkokemusta alalta on kaksi vuotta, saa ikälisät. Seuraavan kerran ikälisiä saa seitsemän vuoden kohdalla. Nämäkin lisät ovat kylläkin todella pienet.

Jenna: On kehittynyt.

Kokemuslisät tulevat kahden vuoden sekä seitsemän vuoden jälkeen. Kokemuslisiä pitäisi mielestäni tulla useammin – kokemusvuosiin voisi mielestäni lisätä viiden vuoden kokemuksen. Alallamme on paljon työntekijöitä, jotka ovat olleet alalla yli seitsemän vuotta, jonka jälkeen palkka ei enää nouse rivityöntekijänä.

8. Kuinka hyvin palkalla tulee toimeen?

Mathilda: Palkalla tulee kyllä toimeen. Saan kaiken tarpeellisen ostettua ja lainat maksettua. Jos töitä jaksaa tehdä enemmän, niin säästöönkin saa jonkin verran. Sen kyllä tietenkin huomaa, että bensan, sähkön ja ruuan hinnat ovat nousseet, mutta palkat eivät. Rehellisesti sanottuna tätä työtä ei myöskään voi tehdä ihan vain rahan takia – työstä pitää myös tykätä.

Jenna: Palkalla tulee toimeen, mutta nyt, kun kaikki hinnat ovat nousseet, palkasta ei jää juurikaan käteen normaalien kulujen, kuten asumis-, ruoka-, ja työmatkakulujen jälkeen – saati säästöön.

