Sanni, 25, ja Jenny, 35, kertovat, millaista on olla ainoa nainen raksalla – ja mikä asia työssä yllätti

Rakennusalalla nainen on vielä tänäkin päivänä harvinaisuus. Nyt alalla työskentelevät Jenny Nyman ja Sanni Ratilainen kertovat, millaista on olla nuori nainen miesvaltaisella alalla – ja pitävätkö ennakkoluuloiset asenteet yhä paikkansa.

Sannin (vas.) mielestä rakennusalalla on parasta alan joustavuus ja työviikkojen vaihtelevuus. Jenny (oik.) tykkää siitä, että näkee konkreettisesti sen, mitä on saanut aikaan.

Rakennusalalla nainen on yhä suhteellisen harvinainen näky. Rakennusliiton tilastojen mukaan naispuolisten työntekijöiden määrä alalla on vuosien mittaan kasvanut, joskin hyvin hitaasti. Viime vuonna Rakennusliiton jäsenistä vain 7,3 prosenttia oli naisia.

Rakennusalalla viisi vuotta työskennellyt Sanni Ratilainen, 25, on ollut useita kertoja työmaan ainut nainen. Hän työskentelee betonirakentamisen parissa eli panee aluille rakennusten runkoja.

– Runkorakennusprojekteissa naisia on ollut työmaalla korkeintaan kaksi. Työmaan edetessä naisten määrä usein kasvaa, kun esimerkiksi maalarit ja siivoojat astuvat mukaan kuvaan.

Alun perin Sannista piti tulla kosmetologi, mutta ammattikoulussa alaa opiskellessaan hän huomasi nopeasti, ettei työ tuntunutkaan omalta. Siisti sisätyö vaihtuikin työmaalla uurastamiseen betonin tahraamissa vetimissä.

Tammikuussa 2022 Sanni joutui jättäytymään pois töistä hänelle sattuneen työtapaturman vuoksi. Tapaturmassa säpäleiksi murtuneen kantaluun kuntouttaminen on hidas prosessi. Tulevana syksynä Sannin suunnitelmissa on aloittaa kuntouttava koulutus rakennusmestarin opintojen parissa.

Jenny Nyman, 35, hurahti rakennusalaan etsiessään perheelleen omistusasuntoa. Vastaan osui eräs karussa kunnossa oleva asunto, joka ei vastannut lainkaan Jennyn toiveita, mutta jonka saisi remontoituna myytyä hyvällä hinnalla eteenpäin.

Kuin huomaamatta asuntojen ostaminen, remontointi ja myyminen jäivät päälle, ja Jenny teki asuntoflippauksesta itselleen ammatin.

– Melko nopeasti tulin miettineeksi, miksen tekisi remontteja myös muihin kuin omiin kohteisiini. Näin syntyi firmani, jonka kautta suunnittelen ja toteutan remontteja esimerkiksi asuntosijoittajille, jotka haluavat nostaa kohteidensa arvoa.

Remonttiurakoitsijana Jenny myös rekrytoi ja välittää työvoiman projekteihinsa. Kun kalenterista löytyy asiakastapaamisilta ja remonttien suunnittelulta ja koordinoinnilta vapaa hetki, Jenny hyppää työmaalle hommiin myös itse. Remontoijana hän on itseoppinut.

Kysyimme Sannilta ja Jennyltä, millaisia kokemuksia heillä on työskentelystä rakennusalalla.

Mikä rakennusalassa on parasta?

Sanni: Yksi parhaimmista asioista on alan joustavuus ja työviikkojen vaihtelevuus. Vaikka yleisesti pyrkimyksenä on pitää kiinni työajasta 7–15.30, toisinaan aikapaine sysää sykkimään pidempiä päiviä. Myös betonin valupäivinä työpäivät monesti venyvät, sillä kalusto ja koneisto saadaan usein käyttöön viiveellä.

Onneksi 15-tuntisia päiviä voi tasailla myöhemmin, aloittamalla vaikkapa seuraavalla viikolla viikonlopun jo torstaina.

Jenny: Parasta on nähdä konkreettisesti oman kätensä jälki: kun tarkkaan hiottu suunnitelma muuntuu hiljalleen todeksi, ja pommikuntoinen asunto saa täysin uuden ilmeen. Tyytyväinen asiakas ilahduttaa ja palkitsee kerta toisensa perään.

Muihin naisurakoitsijoihin Jenny ei ole Suomessa törmännyt. ”Tietyllä tapaa koen murtaneeni ennakkoluuloja koko elämäni. Jos joku väittää, ettei jokin työ ole naiselle, minussa herää halu todistaa se vääräksi.”

Millaista työskentely miesvaltaisella alalla oikein on?

Sanni: Miesten kanssa työskentely on leppoisaa ja he ovat työkavereina reiluja ja joustavia. Yhteinen tavoite saa työporukan puhaltamaan tiiviisti yhteen hiileen, ja apua saa aina tarvittaessa. Pidän myös siitä, että työntekoa siivittää aina hurtti huumori. Moni kollegani pitää pelkästään hyvänä asiana, että työporukassa on myös naisia. Se tasapainottaa ja rentouttaa ilmapiiriä.

” Kun keskinäinen kunnioitus on kohdillaan, hommat sujuvat hyvällä fiiliksellä.

Jenny: Olen työskennellyt aiemminkin miesvaltaisilla aloilla, joten olen tottunut siihen, että työporukassa heitetään välillä karskimpaakin läppää. Vitsailu tapahtuu silti aina hyvän maun rajoissa. Kun keskinäinen kunnioitus on kohdillaan, hommat sujuvat mutkattomasti ja hyvällä fiiliksellä. Raksa onkin yhdessä tekemistä parhaimmillaan: jos en itse keksi heti ratkaisua ongelmaan, joku toinen tiimissäni kyllä keksii.

Kohtaatko ennakkoluuloja nuorena naisena?

Sanni: Joskus olen kuullut ihmettelyä siitä, ettei betonihommissa ole ennen nähtykään naista. Ennen varsinaisia raksahommia työskentelin hetken aikaa rakennussiivoojana, ja tällöin muistan kuulleeni asiattomiakin kommentteja. Pystyin kuitenkin aina huomauttamaan asiasta ja sanomaan, ettei moinen ole ok.

Räikeisiin ennakkoluuloihin tai kyseenalaistamiseen en ole oikeastaan törmännyt, vaan kollegojen suhtautuminen on ollut lämminsydämistä ja jopa kunnioittavaa. Moni pitää hienona asiana, että olen päätynyt alan hommiin enkä kaihda fyysisiä töitä. Nuorta ikääni ei ole ikinä vähätelty – päinvastoin, pitkän linjan timpurit jakavat mielellään neuvoja ja oppeja eteenpäin meille nuoremmille.

Jenny: Ulkonäköni perusteella on toisinaan tehty oletuksia siitä, mitä osaan ja mihin kykenen. Kun olen avannut yritykselleni tilin rautakauppaan, asiakaspalvelijan kasvoilla on voinut hetkellisesti häivähtää hämmästyneisyys siitä, että omistan rakennusalan yrityksen.

” Ulkonäköni perusteella on toisinaan tehty oletuksia siitä, mitä osaan ja mihin kykenen.

Joillekin se, että olen nuori naisjohtaja miesvaltaisella alalla, on ollut vaikea pala purtavaksi. Ohjeiden vastaanottaminen nuorelta naiselta on saattanut tuottaa haasteita, ja joskus alkuvuosina muutamat konfliktitilanteet johtivat siihen, että sain kuulla alaisiltani huorittelua. Miespuolinen johtaja ei varmasti kuulisi moisia haukkumasanoja.

Pääosin kuitenkin koen, että johtajana ja tekijänä minut kohdataan yhtä arvostaen kuin kuka tahansa muukin. Tällä hetkellä työllistän itseäni huomattavasti vanhempia miehiä, ja tiimissämme on hyvä henki ja keskinäinen kunnioitus. Ylilyöntejä tai asiattomuuksia ei ole ollut enää vuosiin.

Rakennusalalla kokemus on usein paras opettaja, Sanni tuumaa. ”Toissa kesänä pääsin astumaan hetkeksi työn johtajan rooliin. Vastuutehtävä opetti hurjan paljon.”

Mikä työssä on raskainta?

Sanni: Rakennusten runkorakentaminen on pitkälti ulkotyötä, eli hommia paiskitaan ympärivuotisesti sääolosuhteista riippumatta. Talviaika tuo työhön omat haasteensa: työvälineitä joudutaan etsimään lumikinosten peittämältä työmaalta, letkujen vedet jäätyvät ja materiaaleja joudutaan sulattamaan jäästä.

Myös työn fyysisyys yllätti aluksi. Ensimmäisenä vuonna olin töiden jälkeen monesti todella väsynyt, eivätkä kuntosalitreenit arki-iltoina juuri houkutelleet. Nyt kehoni on tottunut fyysisesti aktiiviseen arkeen, ja punttitreenit tehostavat jaksamistani töissä. Toki yhä silloin tällöin vastaan tulee päiviä, joiden jälkeen kaipaan vain makuulle.

Jenny: Rakennusurakan pyörittäminen pitää sisällään yllättävän paljon vastuita: on hankittava tarpeeksi työvoimaa urakan pariin, hoidettava materiaali- ja tarviketilaukset, ja sovitettava työvaiheet ja aikataulut yhteen niin, että remontti etenee jouhevasti. Päätöksiä tulee osata tehdä nopeasti ja aikapaineen alla, ja yksikin inhimillinen unohdus tai virhe aikataulutuksessa voi viivästyttää koko projektin etenemisen. Odottamattomilta yllätyksiltä ei voi koskaan välttyä. Kokonaisuuden koordinointi vaatiikin kylmiä hermoja ja stressinsietokykyä.

Mitä toivoisit muiden ymmärtävän alastasi?

Sanni: Harva ymmärtää, miten vaativaa työ oikeasti on, ja miten paljon sinnikkyyttä ala vaatii. Koin itsekin alkuaikoina hetkiä, jotka kaikessa raskaudessaan tuntuivat liki ylitsepääsemättömiltä. Vuodet alalla ovat kasvattaneet luonteenlujuuttani hurjasti, ja liika herkkyys on saanut väistyä.

” Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö naiset pärjäisi alalla tai sopeutuisi työyhteisöön.

Jenny: Aina ei ymmärretä, että pitkäjaksoinen, fyysisesti kuormittava työ vaatii hengähdystaukoja pitkin päivää. Työntekijät eivät siis laiskottele pitäessään pitkiäkin taukoja. Eihän kukaan juokse maratoniakaan joka päivä.

Myös odotukset sille, kuinka nopeasti urakat valmistuvat, ovat toisinaan epärealistiset. Usein vasta itse kokeilemalla huomaa, ettei yksinkertaiselta kuulostava toimenpide olekaan ihan niin helppo ja nopea toteuttaa. Ryhtyessäni alan töihin oma arvostukseni rakennusalaa ja alan työntekijöitä kohtaan nousi hurjasti.

Jennylle käsillä tekeminen on intohimo, ja siksi aikataulujen salliessa hän remontoi mielellään myös itse. Kuva on eräästä Jennyn flippauskohteesta muutaman vuoden takaa

Kaivataanko rakennusalalle lisää naisia?

Sanni: Koska naisia ei kovin paljoa alalla näe, osalle on voinut syntyä mielikuva, ettei meistä naisista olisi raskaampiinkin töihin, vaikka ilman muuta on! Ja jos joskus tuntuisikin, ettei jaksa tai fyysisesti kykene, työkavereilta saa aina apua. Siispä jos työn fyysisyys tai sotkuisuus ei haittaa, kannustan kokeilemaan rohkeasti alan töitä. Kaikenlaiset naiset ovat raksalle tervetulleita!

Jenny: Kyllä jokaisella raksalla on paikka naiselle. Kannustaisinkin naisia ottamaan rohkeammin tilaa ja vastuuta raksalla – tiedän, että meistä on muuhunkin kuin rakennussiivoojiksi. Työnantajana arvostan sitä, miten vastuuntuntoisia ja huolehtivaisia monet naiset ovat. Oman tonttinsa lisäksi he pitävät huolen myös siitä, että kokonaisuus pysyy kasassa: että materiaalit riittävät ja varastoja täydennetään ennakoiden.

Ei siis ole epäilystäkään siitä, etteivätkö naiset pärjäisi alalla tai sopeutuisi työyhteisöön. Uskon, että tulevaisuudessa naisia tulee olemaan alalla yhä enemmän.

