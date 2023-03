Pelottava tilanne rekan ratissa sai Mervin vaihtamaan alaa – tällaiset tulot hänellä on ahtaajana

Mervi Halonen on unelmatyössään kuormittavalla, miesvaltaisella alalla. Hän vaihtoi rekkakuskista ahtaajaksi, kun auto lähti liukkaalla kelillä alta. – Päivääkään en ole katunut.

Vuosaaren satamassa, yhdentoista metrin korkeudessa, keikkuu lukin hytti. Lukki on nimensä mukaisesti hämähäkkiä muistuttava, neljän jalan varassa kulkeva suuri työkone, joka on valmiina tyhjentämään konttilaivan kannelta kontit.

Lukin hytistä vilkuttaa harvinaisempi näky: naispuolinen ahtaaja, Mervi Halonen, 49.

Mervi on yksi kolmesta naisesta satamaoperaattori Finnsteven noin 170 ahtaajan joukossa.

– Jotkut ulkomaalaisista rekkakuskeista ovat niin hämmästyneitä naisahtaajasta, että heidän päänsä roikkuu ohjaamon ikkunasta. Hymyilen ja vilkuttelen heille, Mervi tuumaa.

Maaliskuussa Mervin hymy on töissä entistä herkemmässä. Helmikuussa käynnistynyt ahtaajien lakko päättyi, kun työntekijäliitto AKT ja työnantajia edustava Satamaoperaattorit pääsivät sopuun työehtosopimuksesta.

Ahtaajien ala tuo monelle mieleen nimenomaan työtaistelut ja lakkouhkailut, eikä ihan syyttä. Merville lakko oli kuusivuotisen uran ensimmäinen.

– Ala tunnetaan lakkoherkkänä, mutta minun mielestäni se ei ole sitä. Viimeksi vuonna 2010 on oltu lakossa. En tiedä, juontaako mielikuva lakkoilusta vuosikymmenten taakse. Itse elän nykypäivää enkä menneessä.

Kahden viikon lakko tuntui työstään tykkäävälle Merville vähän pitkältä. Hän kotoili, kyläili ja vieraili Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Retkiseurana oli hänen samassa firmassa ahtaajana työskentelevä miehensä.

– Oli ihan mukavaa ja tykkään kasveista, mutta joka päivä ajattelin, että pääsisipä töihin ja normaaliin arkeen.

Töihin paluun myötä vastassa oli reilun kuuden prosentin palkankorotus lähivuosina ja 1 100 euron kertaluontoinen maksu.

– Tuossa onkin pari laskua ja lainanlyhennystä odottamassa. Ehkä säästän osan 50-vuotispäiväni viettoon loppuvuodelle. Mutta luultavasti olen silloinkin töissä, eikä haittaa yhtään, Mervi tuumaa ja nauraa.

Raskaan työn raataja

Ahtaajan työssä ei pidä pelätä likaa, oli Mervin ensimmäisiä ajatuksia, kun hän vuonna 2017 aloitti ensimmäisessä alan työpaikassaan Stevecolla.

Hän aloitti tilapäisenä ahtaajana kuten jokainen alan keltanokka. Työvuoroissa hän möyrysi laivan kannelle kiinnitettyjen peräkärryjen alla ja irrotti ranteenpaksuisia ketjuja. Välillä hän ajoi rahtina olleita ajoneuvoja ja työkoneita ulos laivasta tai laivaan.

Aluksi vuoroja oli tarjolla 3–4 päivänä viikossa. Oli heti selvää, että työmäärä vaihtelisi ja että työ olisi fyysisesti raskasta.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa olin aivan poikki. Sitten kroppa tottui, Mervi kertoo.

Mervi on onneksi työtä pelkäämätön maatilan kasvatti Hausjärven Oitista. Jo alakouluikäisenä hän istui heinätöissä traktorin ratissa.

– Isä huusi minulle, että paina kytkin pohjaan, ja ulotuin siihen istumalla vain osittain penkillä.

Peruskoulun jälkeen Mervi aloitti pukuompelijan opinnot. Vuoden jälkeen äiti antoi luvan lopettaa koulun, jos tytär lomittaisi häntä kesäloman ajan navettatöissä.

Sittemmin Mervi on suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon. Erilaisia siivousfirmoja tuli nähtyä ennen kuin itselle sopivampi ala löytyi.

– Olen aina tykännyt ajaa isoilla autoilla. Autokoulussa suoritin suoraan kuorma-autokortin veljen kehotuksesta. Veljeni ajoi tukki- ja turverekkoja, ja viikonloppuisin istuin hänen kyydissään. Olen aina leikkisästi heittänyt, että minun piti syntyä poikana. Tykkään miehisen alan töistä.

” Syksyn ensimmäisillä liukkailla oksensin ennen työvuoron alkua.

Niinpä Mervi päätyi kuorma-auton kuljettajaksi vuonna 2005. Rekkakuskin työ oli mukavaa, kunnes keväällä 2017 tuli täyskäännös, kirjaimellisesti. Mervin rekka kääntyi liukkaalla vastaantulevien kaistalle, vaikka vauhtia oli vain 60 km/h. Kukaan ei loukkaantunut, mutta Mervin päähän pinttyi pelko.

– Seuraavan syksyn ensimmäisillä liukkailla oksensin kaksi viikkoa ennen työvuoron alkua, koska jännitin ajamista.

Mervin avopuoliso työskenteli jo tuolloin ahtaajana, ja hänen tukemanaan Mervi teki päätöksen hakea ahtaajaksi.

– Ajattelin, että sopisin alalle, koska isommat työkoneet kiinnostivat. Kaivoin ahtausfirman puhelinnumeron ja kysyin, kuinka paljon minulle pystytään tarjoamaan tilapäisen ahtaajan töitä. Pääsin töihin heti. Päivääkään en ole katunut.

” Iso kivi vierähti sydämeltäni, kun sain vakituisen työpaikan.

Nykyisellä työnantajallaan Finnstevellä Mervi on ollut vuodesta 2020. Vakipaikan hän sai viime vuonna, epävarmojen työvuosien jälkeen.

– Jokainen ahtaaja aloittaa tilapäisenä, mikä tarkoittaa, että työsopimus alkaa, kun työaika alkaa ja päättyy, kun vuoro päättyy. Pankkien ja viranomaisten kanssa se tarkoitti jatkuvaa selittelyä. 1.10.2022 iso kivi vierähti sydämeltäni, kun sain vakituisen työpaikan.

Työtä pelkäämättömälle

Halonen on kaksivuorotyössä: yksi viikko aamua, yksi viikko iltaa. Aamuvuoroviikolla on töitä klo 6.45–15.30 ja iltavuoroviikolla työt alkavat klo 15.30. Meneillään on aamuvuoroviikko. Mervillä on torstaievääksi mukanaan jogurttia, hunajamelonia ja lämpimäksi ruuaksi hirvipaistia ja paistinperunoita.

– Jos syön sataman ruokalassa, menee helposti siihen, että pitää syödä koko rahan edestä. Se ei sovi vuoroon, jos istuu lukissa koko päivän tai konttailee tai kyykistelee kärryjen alla laivalla.

Koneen kuljettamisen lisäksi ahtausalalla on niitä likaisia jalkamiehen töitä. Myös laivan kannen rampilla tarvitaan kansimiestä esimerkiksi ohjaamaan laivalle tulevaa henkilökuntaa. Jonkun on annettava radiopuhelimella satamanosturin kuskille lastausohjeita.

Työtehtävät oppii tekemällä.

– Ei tätä työtä opi vaikka istuisi puoli vuotta koulussa. Tässä pitää olla tosi valppaana ja skarppina. Kuljetamme monta tonnia painavia yksiköitä, ja koneet ovat isoja. Virheille ei ole hirveästi varaa ja pitää tiedostaa, että onnettomuuden mahdollisuus on olemassa. Isolle koneelle ihminen jää aina kakkoseksi.

Mervi pitää siitä, että työyhteisössä puhutaan suoraan ja kärkkäästikin. ”Annan juttujen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.”

Alkuvuosina Mervillekin meinasi sattua pahasti. Kerran hän seisoi jalkamiehenä väärässä paikassa, jossa ison työkoneen kuljettaja ei voinut nähdä häntä. Kone alkoi kääntyä, mutta Mervi ehti juosta alta pois.

– En silti pelkää työtäni. Jos rupeaa pelkäämään, on väärässä paikassa. Moni kaverini ihmettelee jo sitä, miten pystyn kiipeämään lukin kyytiin 11 metriin. Minä vain kiipeän ja lähden ajamaan.

Särkyä ja suoraa puhetta

Ahtaajan ansioista ollaan poikkeuksellisen kiinnostuneita. Mervi ei oikein ymmärrä miksi.

– Ehkä se on tietämättömyyttä. Minkä takia ei voisi saada kohtuullista palkkaa siitä, että tekee fyysisesti raskasta työtä, johon ei tarvita vuosien koulutusta ja jossa on isoja riskejä läsnä?

Mervin palkka on 3 700 euroa kuukaudessa. Summa pitää sisällään pätevyys- ja vuorolisät, muttei ylitöitä. Satamaoperaattorien mukaan ahtaajien keskipalkka on noin 4000 euroa. Pitkää päivää ei ole pakko tehdä, mutta se on mahdollista, mikäli satamaan saapuu laivoja.

– Yritän tehdä kaksi ylityövuoroa viikossa, Mervi sanoo.

Vajaat neljä tonnia riittää Merville, joka elää tavallista vantaalaista arkea. Hän maksaa asuntolainaa rivitalokodistaan, kaksi aikuista lasta asuvat omillaan. Vapaalla hän harrastaa lenkkeilyä ja jumppaa. Kerran, pari kuussa Mervi käy hierojalla.

” Yritän tehdä kaksi ylityövuoroa viikossa.

Kehonhuolto tulee tarpeeseen, koska rasitusvammat ovat tyypillisiä ahtaajan vaivoja. Moni jää eläkkeelle vammoineen, jotka tulevat tömisevän koneen ajamisesta.

– Minulla on molemmissa käsissä tennis- ja golfkyynärpäät. Viime jouluna löytyi pieni välilevyn pullistuma, jota ei ole onneksi tarvinnut leikata, Mervi kertoo.

– Olen tosi tietoinen vammoista ja haaveilen siitä, että pystyisin olemaan töissä suunnilleen eläkeikään, noin 65-vuotiaaksi. Se tarkoittaa, että omaan hyvinvointiin pitää panostaa. Ei kukaan muukaan voi tehdä sitä puolestani.

Mervi on työporukkansa varttuneempaa osastoa. Kollegoina on myös parikymppisiä.

– Kun nuorempia alkoi tulla, mietin, että ai kauhee, voisin olla heidän äitinsä, Mervi tuumaa ja puhkeaa nauruun.

Suora puhe ja roisi huumori kuuluvat Mervin mukaan työyhteisön henkeen. Jos vuosikymmeniä sitten ahtaajat tunnettiin viinanhuuruisesta työkulttuuristaan, on nykyään tunnelmasta jäljellä sanahelinä.

– Vaatii naiselta tietynlaista luonnetta, että pärjää miesten seurassa. Kokeneempi ahtaaja saattaa sanoa aika kärkkäästikin, jos tekee asioita hänen mielestään hassusti. Itse olen samanlainen, suorasanainen. Annan juttujen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Olen yksi jätkistä ja kuulun porukkaan.

Mervi toteaa, että häntä ei enää saa naisvaltaiselle alalle ilman pakkoa.

– Siellä jouduin varomaan sanojani. Täällä minun on helppoa työskennellä.

