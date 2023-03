Mandimai, 22, ja Veera, 34, paljastavat palkkansa – näin paljon somevaikuttajana oikeasti tienaa

Vaikuttajamarkkinointi on yhä suositumpaa, mutta kuinka paljon vaikuttajat oikeasti tienaavat?

Vaikuttajat ovat sosiaalisen median sisällöntuottajia, jotka tekevät yhteistöitä eri tahojen, brändien, tuotteiden ja palveluiden kanssa. Forbes uutisoi jo vuonna 2018, että vaikuttajamarkkinoinnista on tullut viime vuosina todella suosittua. Forbesin mukaan yhä useampi yritys käyttää vaikuttajia markkinoimaan yrityksensä tuotetta tai palvelua vaikuttajan omissa sosiaalisen median kanavissa.

Kuinka paljon vaikuttajat näistä yhteistöistä sitten oikeasti tienaavat? Kysyimme Veera Papinojalta, 34, sekä Mandimai Sundbergilta, 22.

Veera tunnetaan vaikuttajana nimellä Veera Bianca. Hän on toiminut yrittäjänä seitsemän vuotta, ja laskuttaa tällä hetkellä yrityksiä osakeyhtiönsä kautta. Veeralla on Instagramissa noin 42 000 seuraajaa ja Tiktokissa noin 9 100 seuraajaa.

Mandimai aloitti uransa sosiaalisen median parissa vuonna 2015. Nyt hänellä on 148 000 Instagram-seuraaja ja 234 500Tiktok-seuraajaa. Youtubessa hänen kanavansa on tilannut 197 000 ihmistä.

1. Kuinka paljon tienasit vuonna 2022?

Veera: Osakeyhtiöni laskutti viime vuonna noin 120 000 euroa. Tähän summaan ei ole laskettu arvonlisäveroa. Bruttopalkkaa maksoin itselleni viime vuonna hieman yli 60 000 euroa.

Nostan itselleni palkkaa yleensä 5 000 euroa kuukaudessa, ja tästä summasta menee vielä verot. Maksan myös tuloverot, kun maksan itselleni palkkaa. Sen lisäksi yrittäjänä maksan yrittäjän eläkemaksut ja muita mahdollisia vakuutusmaksuja. Rahaa kuluu itselläni myös valokuvaajan ja satunnaisen assistenttityön palkkioihin, jotka menevät firman tililtä.

Mandimai: Vuoden 2022 liikevaihtoni toiminimiyrittäjänä oli noin 120 000 euroa. Tilikauden voitto kaikkien verojen ja kulujen jälkeen oli hieman päälle 55 000 euroa. Aiemmin toimin siis toiminimiyrittäjänä, nykyään minulla on osakeyhtiö.

2. Minkälaisista töistä tulot koostuivat?

Veera: Suurin osa tuloista viime vuonna kertyi Instagramissa tehdyistä kaupallisista yhteistöistä. Merkittäviä tulonlähteitä ovat myös blogi, podcast ja esiintyminen, esimerkiksi matkailualan luennot. Teen myös satunnaisesti konsultointia some- ja vaikuttajamarkkinoinnista yrityksille, etenkin hotelleille ja matkakohteille.

Yhden yhteistyön hinta on noin 2300 euroa. Tuohon kuuluu usein Instagram-video ja setti Instagram-storyja. Hinnoista neuvotellaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

Mandimai: Tuloni koostuivat Youtube-videoiden mainostuloista, yhteistöistä, esiintymisistä ja esikoiskirjani tuotoista. Yhteistöitä tein Instagramiin, Tiktokiin sekä Youtubeen.

Yhteistöiden hinnat vaihtelevat paljon yhteistyökokonaisuudesta riippuen: onko kyseessä yksittäinen yhteistyö vai vuosisopimus. Myös eri alustoilla, eli Tiktokissa, Instagramissa ja Youtubessa teen yhteistöitä eri hintaan. Esimerkiksi Youtube-video on kalliimpi kuin yksittäinen story-nosto Instagramissa. Yhteistöiden hinnat lähtevät 2 000 eurosta ylöspäin.

Mandimai teki aluksi sosiaalista mediaa muutaman vuoden ilman, että sai siitä palkkaa. Nyt hän kokee olevansa säästeliäs, sillä oppi jo lapsuudesta mentaliteetin, ettei ”raha kasva puissa”.

3. Kuinka paljon kuukausiansiot vaihtelivat eli mikä oli suurin bruttona tienaamasi summa kuukaudessa ja mikä pienin? Entä mikä oli keskimääräinen kuukausiansiosi?

Veera: Viime vuoden suurin kuukausilaskutus oli 19 750 euroa ja pienin 3 050 euroa eli vaihtelevuutta todella on. Työ on monella tapaa hyvin epävarmaa. Takana on pian seitsemän vuotta yrittäjänä, ja vuoden lopputulos eli yritykseni laskuttama summa on kuitenkin ollut aina 100 000 jommallakummalla puolella. Keskimääräinen kuukausilaskutus osakeyhtiölleni on 10 000 euroa, johon lisätään vielä arvonlisäverot.

Osa yhteistöistä tulee muutaman viikon varoitusajalla, eikä koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tulojen vaihteluun vaikuttavat myös maailman tilanne sekä sosiaalisen median algoritmit – tuloksia on tultava, jotta asiakkaat haluavat jatkaa yhteistyötä.

Mandimai: Kuukausiansiot vaihtelevat todella paljon. Pienin kuukausiansioni oli parin tonnin paikkeilla ja suurin bruttona tienaamani summa oli noin 30 000 euroa. Tämä oli sellainen tapaus, että laskutin pitkän ajan yhteistyön takautuvasti samassa kuussa.

Tulojen vaihteluun ja määrään vaikuttavat yrityksen sesonkiajat ja yleinen maailmantilanne. Syksyllä ja joulun alla yhteistöitä on usein enemmän. Välillä on taas hiljaisempaa.

Aiemmin neuvottelin itse palkkioista, tällä hetkellä minulla on manageri, joka hoitaa palkkioista neuvottelun yrityksien kanssa. Pääsen itse keskittymään paremmin ideointiin ja sisällön toteutukseen, jotka ovat vahvuuksiani.

4. Kuinka hyvin palkalla tulee toimeen?

Veera: Hyvin, mutta pakko myöntää, että suuremmat tulot ovat myös kasvattaneet menoja merkittävästi. Säästämiseen pitäisi opetella, se on impulsiivisena ihmisenä heikko kohtani. Tililtäni menee automaattisesti joka kuukausi hieman rahaa rahastoihin, vaikka en sijoittamisesta mitään vielä ymmärräkään.

Mandimai: Palkalla tulee toimeen kyllä todella hyvin. Koen olevani hyvin säästeliäs ja tarkka raha-asioissa, koska olen ollut matalapalkkaisen yksinhuoltajan lapsi ja tottunut, ettei ”raha kasva puissa”. Suurin osa rahoista on pysynyt yrityksen varoina, ja olen käyttänyt omia säästöjäni arkielämään.

Viime vuonna panostin asp-tilille säästämiseen ensiasunnon ostoa varten ja nyt olen alkanut panostaa sijoittamiseen. Tavoite olisi laittaa säästöön kuukausittain noin puolet tienesteistä.

5. Mitä mieltä olet alan palkkioista? Ovatko palkat linjassa työn raskauden kanssa?

Veera: Mielestäni Suomessa alan palkkiot ovat yleisesti reilut ja vaikuttajan työn arvoa kunnioitetaan sekä ymmärretään jatkuvasti paremmin. Globaalisti palkkiot ovat todella vaihtelevia markkinasta riippuen. Toki toivoisin palkkiosta avoimempaa keskustelua, sillä ala on kuitenkin edelleen uusi, eikä palkkioihin ole selkeää standardia. Hinnoittelu etenkin uusille vaikuttajille voi olla todella hankalaa.

Mandimai: Mielestäni alan palkkiot ovat oikeudenmukaisia. Minun työstäni näkyy ulospäin vain pieni osa siitä, mitä se todellisuudessa on ja kuinka paljon taustatyötä olen joutunut tekemään sen eteen, että olen päässyt tähän pisteeseen.

Aloin tekemään sosiaalista mediaa vuonna 2015, ja tein sitä useamman vuoden ilman tienestejä. Useat vaikuttajat ovat hyvin omistautuneita työlleen, tekevät paljon töitä yrittäjänä ja ovat joutuneet työnsä vuoksi luopumaan vaikkapa yksityisyydestään. Koen, että palkat ovat linjassa työn raskauden kanssa.

Veera toivoo, että vaikuttajien palkoista keskusteltaisiin avoimemmin, sillä ala on yhä uusi.

6. Kuinka monta tuntia keskimäärin teet viikossa töitä?

Veera: Se vaihtelee paljon. Nykyään minun harvemmin tarvitsee tehdä niin sanottua täyttä työpäivää. Arvioisin, että teen keskimäärin viisi tuntia töitä päivässä. Toisaalta välillä voi tulla kausia, kun teen töitä jonkin aikaa 12 tuntia päivässä projekteista riippuen. Myös työajat ovat hyvin vaihtelevia.

Mandimai: Työajat ovat todella vaihtelevia.

7. Kuinka usein kieltäydyt yhteistöistä? Millaisista syistä kieltäydyt?

Veera: Mitä enemmän ala on kehittynyt, sitä järkevämpiä yhteistyöehdotuksia tulee.

Kieltäydyn arviolta noin kolmasosasta ehdotuksista. Syynä kieltäytymiselle voi olla se, että aihe ei sovi ollenkaan kanaviini, en pidä brändistä, sen arvot ovat vastakkain omieni kanssa tai palkkio on huono.

Haluan valita yhteistyöt niin, että uskon niiden palvelevan yleisöä ja sitä kautta tuovan tuloksia asiakkaalle. Tämä ei toki aina ole helppoa ja välillä pitää ottaa riskejä. Vaikuttajana minun on mietittävä tarkkaan kilpailija-asiat – etten esimerkiksi mainosta kahta eri merkkistä saman kategorian tuotetta samana keväänä. Muuten periaatteenani on se, että arvojen on brändin kanssa kohdattava. Toki mitä vastuullisempi brändi on, niin sitä parempi.

Mandimai: Noin puolet yhteistöistä ovat sellaisia, joista joudun erinäisistä syistä kieltäytymään. Yleisin syy kieltäytymiselle on se, että brändi ei ole minulle tuttu tai se sotii arvojani vastaan. Haluan tehdä yhteistyötä brändien kanssa, joiden takana voin oikeasti seistä tai joiden tuotteita tai palveluita oikeasti käytän itsekin.

Vastaan on tullut myös paljon epäilyttäviä yhteistyökyselyitä, joista en esimerkiksi kielimuurin takia ymmärrä mitään tai joiden yritysten verkkosivut ovat epäilyttäviä.

En haluaisi ikinä tehdä yhteistöitä pakotettuna tai pelkästään ulkoisen motiivin, kuten rahan takia. Se näkyisi kyllä sisällöissä eikä palvelisi yhtään ketään. Usein lähestyn myös itse mieluisia yrityksiä, joiden tuotteisiin tai palveluihin olen tykästynyt ja joiden kanssa haluaisin tehdä yhteistyötä.

8. Kuinka vedät rajat työ- ja vapaa-ajan välille?

Veera: Rajat ovat äärimmäisen häilyvät tai lähes olemattomat. Työpäivät eivät ole selkeästi eroteltu muusta.

Mandimai: Työ- ja vapaa-ajan rajat ovat todella häilyvät. Näin lifestyle-vaikuttajana jaan työkseni paljon arkeani, joten välillä on vaikea hahmottaa milloin on töissä ja milloin ei. Monet rentoutuvat katsoessaan Tiktok-videoita, mutta minulle niiden katsominen ei ole rentoutumista, vaan osa työtäni. Siellä missä on kännykkä, on myös työt.

Vuosi 2022 oli meidän perheessä vauvavuosi, joten jouduin opettelemaan selkeämmin työn ja vapaa-ajan rajat. Mielestäni tienasin tosi hyvin siihen nähden, että olin osan vuodesta äitiyslomalla.

