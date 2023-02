Senja, 34, putosi yli 4 metriä, kun maalausteline petti alta töissä – ja se oli hänen viimeinen työpäivänsä: Senja otti lopputilin

Vuosi sitten Senja Lehtola koki vakavan työtapaturman, jonka seurauksena hän sai aivoinfarktin ja menetti kuulon toisesta korvastaan. Kokemuksesta selviytyminen rohkaisi Senjaa elämään täysillä unelmiensa elämää.

Vuoden takainen perjantai oli lähellä jäädä Senja Lehtolan, 34, elämän viimeiseksi päiväksi.

Elettiin helmikuuta 2022, ja Senja vietti tavanomaista työpäivää maalausfirman leivissä. Työssään Senja tapasi kivuta maalaustelineen varassa korkeuksiin harva se päivä, ja tuonakin perjantaina hän kiikkui 4,5 metrin korkeudessa katonrajaa maalaten.

Sitten maalausteline petti alta, ja Senja putosi päistikkaa kyljelleen kovalle betonilattialle.

Seuraava muistikuva oli, kun hän heräsi sairaalan teho-osastolta, jossa lääkäri luetteli pitkän liudan Senjalle tehtäviä toimenpiteitä: oikean käden olkapää on leikattava, ranne on leikattava ja pään vammat on kuvattava, sillä pääkallo on todennäköisesti murtunut.

– Vahva kipulääkitys veti minut täysin tokkuraiseksi, ja tapahtumia oli vaikea ymmärtää. Naamani oli mustana ja oikeassa korvassa pauhasi tasainen humina. Korva oli kuuroutunut.

Pudotus runteli Senjaa rajusti. ”Kollegani kertoi minun huutaneen kivusta onnettomuuspaikalla, mutta itse en muista tästä mitään”, Senja sanoo.

”Oli varsinainen ihme, että selviydyin”

Viikko sairaalassa kului kuin sumussa. Kivun tunne iski ensimmäistä kertaa tajuntaan vasta muutamia päiviä tapaturman jälkeen.

” Lääkäri vertasi onnettomuuttani siihen, että ajaisi täydessä vauhdissa autolla päin seinää.

– Luulen, että mieleni suojeli minua tilanteen vakavuudelta. Lääkäri vertasi onnettomuuttani siihen, että ajaisi täydessä vauhdissa autolla päin seinää. Oli varsinainen ihme, että selviydyin näin vähin vaurioin. Yleensä moisen tippumisen jälkeen ei enää paljoa kävellä, Senja muistelee lääkärin sanoja.

Kaksi päivää sairaalasta kotiutumisen jälkeen alkoivat oudot oireet. Ensin vasen puoli Senjan kasvoista halvaantui, ja kun Senja alkoi nähdä asioita kahtena, hän kiiruhti takaisin sairaalaan.

Kuvantamisen myötä selvisi, että korkea pudotus oli onnistunut repimään kaulavaltimon, mikä sysäsi liikkeelle aivojen verenkiertoa häiritsevän verihyytymän. Senjalla todettiin lievä aivoinfarkti. Se säikäytti.

– Silloin mietin ensimmäistä kertaa, selviänkö tästä hengissä. Hetken aikaa pohdin sairaalassa jopa omia hautajaisiani – sillä hetkellä tulevaisuus näyttäytyi niin epävarmalta.

Aivoinfarktin ensioireena toinen puoli Senjan kasvoista halvaantui.

Senjan onneksi aivoinfarktista ei seurannut lopulta pysyviä haittoja, mutta onnettomuudesta palautuminen vaati puolen vuoden mittaisen sairausloman. Elämä puolikuurona vaati myös alkuun totuttelua.

– Alkuun käveleminen oli yhtä haparointia ja vaappumista, sillä korvan luun ja simpukan vauriot vaikuttivat tasapainooni. Sairaalassa minua kuskattiin jonkin aikaa pyörätuolissa, kun en pysynyt tolpillani.

Elämää täysillä tässä ja nyt

Tällä hetkellä vuoden takainen onnettomuus ei vaikuta Senjan arjen kulkuun muuten kuin vaikeutena erottaa puhetta suurissa ihmismassoissa ja kohdentaa, missä päin kotia esimerkiksi puhelin soi. Musiikkifestareilla käymistä hän on jatkanut kuulovaikeuksista huolimatta.

Suurin muutos on tapahtunut korvien välissä: raju kokemus herätti elämään täysillä.

Senja oli elätellyt jo useita vuosia mielessään haavetta sisustussuunnittelijan ammatista, mutta yrittäjyyteen liittyvä epävarmuus ja huoli taloudellisesta toimeentulosta jarruttivat häntä ottamasta lopullista harppausta kohti itsenäistä yrittäjyyttä.

– Vakinainen päivätyö tarjosi hyvän perusturvan, ja elin pitkään siinä uskossa, että minulla pitäisi olla tarkkaan hiottu suunnitelma ennen kuin voin ryhtyä toteuttamaan haaveitani.

Lopulta huolet ja jahkailu saivat väistyä, ja Senja irtisanoutui päivätyöstään kokeillakseen siipiään sisustussuunnittelijana.

– Kokemukseni opetti minulle, ettei huomisesta voi koskaan tietää. Lopputulema olisi voinut yhtä hyvin olla se, että istun lopun ajan pyörätuolissa. Siksi elämää on elettävä tässä ja nyt – en voi enää säästellä haaveita tulevaisuuteen.

Muutama kuukausi onnettomuuden jälkeen Senja suuntasi yksin reissaamaan Espanjaan.

Rohkeasti kohti omaa polkua

Nyt Senja on työskennellyt puoli vuotta täysipäiväisesti sisustussuunnittelijana. Hän on muun muassa suunnitellut useita uudiskohteita sekä sisustanut kauneushoitolan. Hän jakaa kuvia projekteistaan Instagram-tilillään @senjasstudio.

Toistaiseksi uusi ura on kantanut hyvin, ja toisin kuin Senja aiemmin kovin pelkäsi, ei vastaan ole tullut vielä kertaakaan tilannetta, jossa laskujen maksaminen ei olisi ollut mahdollista.

– Yrittäjyyden tuoma vapaus on ollut juuri sitä, mistä haaveilinkin.

Jälkikäteen ajateltuna uskalluksen puutteen siivittämät vuodet harmittavat Senjaa, ja hän toivoo, että olisi uskonut itseensä nuorempana enemmän.

– Valitettavan usein olemme itse unelmiemme esteenä ja annamme pelon ohjata elämää liialti. Siksi haluaisinkin rohkaista jokaista elämään sellaista elämää, joka tekee onnelliseksi.

Nuoren naisen silmissä tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, eivätkä haaveet suinkaan päättyneet tähän.

– Seuraavaksi tähtäimessäni olisi viettää ensi talvi Lapissa suunnitteluprojektien parissa, ja haaveissani on myös jossain kohtaa muuttaa tilapäisesti ulkomaille. Ennen kaikkea haluan kokea olevani vapaa.

Tällä viikolla Me Naiset pureutuu suomalaisten unelmiin verkossa, somessa, lehdessä ja Me Naiset Radiossa. Julkaisemme unelmointiin liittyviä juttuja joka päivä 20.–26.2.2023.

