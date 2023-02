Sen jälkeen, kun vaihdoin työpaikka, jaksoin tehdä muutakin kuin nukkua ja toipua työpäivistä, 45-vuotias nainen kertoo.

Ero. Terapian aloittaminen. Liikuntaharrastus. Alkoholinkäytön lopettaminen. Muun muassa nämä ovat asioita, jotka voivat parantaa hyvinvointia huomattavasti, kertovat Me Naisten kyselyyn vastanneet suomalaiset.

Vastauksissa yksi asia nousi kuitenkin ylitse muiden. Moni kertoi, että yksi merkittävimmästä hyvinvointiteoista itselle on ollut työpaikan vaihtaminen.

45-vuotias kyselyyn vastannut nainen kertoo, että hän vaihtoi työpaikkaa, jossa palkka ja hänen asemansa hieman huononivat, mutta vaihto vaikutti elämään paljon.

– Työpaikan vaihtamisen jälkeen stressi väheni, työ oli paljon mielekkäämpää ja työtehtävät olivat paljon selkeämpiä kuin aiemmassa paikassa. Jaksamiseni ja elämänlaatuni kohenivat valtavasti, uupumus hälveni ja elämänilo palasi, 45-vuotias nainen kertoo.

” Jaksoin tehdä muutakin kuin nukkua ja toipua työpäivistä.

Sittemmin nainen päätti siirtyä palkansaajasta yrittäjäksi, mikä oli myös hyvä päätös.

– Pystyn täysin määrittämään työtehtäväni ja työaikani. Lisäksi olen saavuttanut työelämätavoitteeni eli nelipäiväisen työviikon.

Nainen kuvailee, että muutokset ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä ja hyvinvointiinsa ”valtavasti”.

– Työpaikan vaihtaminen ja kalliiseen lisäkoulutukseen sijoittaminen ovat maksaneet itsensä takaisin todella nopeasti. Koulutukseen otetut lainat on maksettu. Työn mielekkyys – ja yrittäjyyden myötä myös vapaus ovat lisänneet hyvinvointiani valtavan paljon.

– Muutosten myötä jaksoin alkaa harrastaa ja tapaamaan ystäviä. Jaksoin tehdä muutakin kuin nukkua ja toipua työpäivistä.

Nainen on jälkikäteen ihmetellyt, miten hän saattoikin epäröidä uuteen työhön siirtymistä palkan ja aseman alenemisen vuoksi.

– Mutta eipä sitä uupuneella mielellä tuolloin kovin selkeästi ajatellut.

” Olen onnellisempi kuin koskaan.

Raha ei tuo hyvinvointia – tätä mieltä on myös 48-vuotias nainen, joka kertoo irtisanoutuneensa hyvätuloisesta työstään.

– Tietysti downshiftaus oli ensin shokki, mutta sen ansiosta oivalsin, mikä on minulle oikeasti tärkeää ja mitä halusin tehdä isona.

Nainen päätti vaihtaa alaa ja lähteä opiskelemaan.

– Yhden ammattitutkinnon jälkeen olen jatkanut opintoja eteenpäin työn ohessa. Olen onnellisempi kuin koskaan. Suurin oivallus on ollut se, ettei raha tee onnelliseksi. Vaikka toki sitä tarvitaan myös, ettei sen puute ala ahdistaa.

Ilmapiirillä on väliä

36-vuotias nainen kertoo vaihtaneensa työpaikkaa huonon johtamiskulttuurin ja haitallisen työyhteisön takia.

– Unenlaatuni parani, stressi väheni, ruoka alkoi maistua ja mieliala nousta. Opin tunnistamaan omat rajani, sanomaan ei, puuttumaan epäkohtiin. Opin myös sen, miten paljon hyvinvoinnistani olen valmis työn alttarille uhraamaan. Fyysisesti paljonkin, henkisesti en juurikaan.

” Aika moni työpaikkakiusaamisen kriteeri täyttyi.

Moni muukin kyselyyn vastannut kertoo huomanneensa, kuinka paljon työilmapiirillä on vaikutusta omaan hyvinvointiin.

– Entinen esimieheni oli empatiakyvytön. En kokenut saavani tukea oikein missään asiassa, vaan näin jälkeenpäin mietittynä aika moni työpaikkakiusaamisen kriteeri täyttyi, 48-vuotias nainen kertoo.

– Kun uusi mahdollinen työpaikka tuli vastaan ja sain sen, ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, otanko työn vastaan. Nyt voin hyvin ja nukun taas yöni.

Joskus omaan hyvinvointiin satsaaminen vaatii täyskäännöksen ja alan vaihdon. 49-vuotias nainen kertoo jättäneensä terveydenhuollon työpaikkansa 25 vuoden jälkeen.

– Kun ei voi hyvin työyhteisössä, koko elämä on aika stressaavaa. Alan vaihto toi mukanaan uuden, loistavan esimiehen. Töihin on mukava mennä niin maanantaina kuin pyhänäkin. Lisäksi nukun erinomaisesti ja oloni on vapautunut.

” Elämä meni täydessä sumussa.

Myös 32-vuotias nainen kertoo jättäneensä vakituisen hoitajan työnsä ja lähteneensä opiskelemaan insinööriksi. Hän kertoo sairastuneensa hoitoalalla työuupumukseen.

– Vuorot tehtiin usein vajaalla miehityksellä, ja tuntui, että elämä meni vain täydessä sumussa. Nyt vasta kun tein muutoksen, olen herännyt eloon.

Naisen mukaan vuorotyön ja stressin aiheuttamat rytmihäiriöt katosivat.

– Ihan outoa, kun minulla on yhtäkkiä illat ja viikonloput vapaana. Hoitajana olin useimmiten viikonloput ja myös illat töissä. Aina jäin paitsi kaikesta – tai jos olinkin vapaalla, en jaksanut mitään. Nyt saan elää kuten muutkin – ja olen siitä onnellinen.

Lue lisää: Ajatteletko sinäkin, että arvostat sairaanhoitajien työtä? Olet väärässä, sanoo tutkija

Joillekin yrittäjyys on unelma, toisille ei. 56-vuotias nainen kertoo, että hänelle hyvä muutos oli se, kun hän lopetti työt yrittäjänä.

” Suomessa yrittäjällä on liikaa maksuvelvoitteita, mutta ei sosiaaliturvaa.

– Verot, vakuutukset, työnantajavastuut ja eläkemaksut muodostivat joka kuukautisen kujanjuoksun. Jos sairastuin, firmalla oli heti vaikeuksia selvitä, kun en tuonut rahaa kassaan. Suomessa yrittäjällä on liikaa maksuvelvoitteita, mutta ei sosiaaliturvaa.

Kun pienyrittäjyys loppui, vaikutus oli selkeä.

– Stressi väheni 99 prosenttia.

Elämän paras päätös

– Elämäni paras päätös oli lopettaa työt sairaanhoitajana ja lähteä opiskelemaan yliopistoon, 29-vuotias nainen kertoo.

Muutos entiseen oli tuntuva.

– Jatkuvat vatsaongelmat, mielenterveysongelmat ja sairastelu alkoivat helpottaa jo ensimmäisen kuukauden jälkeen irtisanoutumisesta. Olin jo hyväksynyt, että alle 30- vuotiaana olen henkisesti ja fyysisesti rikki.

Kuukauden kuluttua irtisanoutumisesta ”olo oli kuin olisi ollut toinen ihminen”.

– Vatsaongelmat loppuivat kun jatkuva ahdistus ja negatiivinen olo väistyivät. Ei ole tullut myöskään sairasteltua.

– Jaksan nykyään myös kuunnella rakkaita ihmisiä ja heidän kuulumisiaan, kun en joudu työkseni kuuntelemaan muiden pahaa oloa.

” Etätöihin jääminen toi päivään noin kaksi tuntia lisää aikaa.

43-vuotias nainen huomasi muutoksen hyvinvoinnissaan vaihtaessaan työpaikkaa ja siirtyneensä täysin etätyöhön.

– Uusi työ on motivoivampaa ja mielekkäämpää. Etätöihin jääminen toi päivään noin kaksi tuntia lisää aikaa, kun työmatkat jäivät pois. Pystyn määrittelemään työaikani paremmin ja sovittamaan työ- ja vapaa-ajan paremmin yhteen. Elämänlaatu parani huomattavasti, kun ei ole tarvinnut heti aamusta riuhtoa itseään liikkeelle hirveällä vauhdilla, vaan voin rauhassa nousta, ottaa kupin kahvia ja avata tietokoneen.

Lue lisää: Mikä ammatti sopisi sinulle parhaiten? Vastaa 14 kysymykseen ja saat tietää, mitä työtä sinun pitäisi ihan oikeasti tehdä

Kyselyyn vastannut 44-vuotias nainen päätyi osa-aikatyöhön ja sai siten enemmän aikaa itselleen.

– Minulla on enemmän vapaa-aikaa, joten ehdin tehdä itseäni kiinnostavia asioita, kuten käymään museoissa, kirjastossa ja uimahallissa arkisin. Uimahallin saunassa esimerkiksi keskiviikkona aamupäivällä kohtaan eläkeläisiä. Keskustelu heidän kanssaan on avartanut omaa ajatusmaailmaani.