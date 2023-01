Milla, 23, on töissä miljoonajahdilla, jolla ökyrikkaat lomailevat – kertoo kaiken asiakkaista ja paljastaa huimat tienestinsä

Hupia huvijahdilla vai töitä niska limassa? Katso videolta, millainen on Millan työpäivä Välimerellä.

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Rikkaita asiakkaita Brasiliasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tarkasti aseteltuja ruokakattauksia, radiopuhelimia ja pyykkikasoja. Uskomattomia maisemia ja hulppeita satamia.

Nyt ei seurata reality-sarjaa Säpinää kannen alla, vaan suomalaisen Milla Repon, 23, tiktokkeja.

Milla kuuluu 50-metrisen jahdin 12 hengen miehistöön, joka kestitsee työkseen miljonäärejä. 8 miljoonan euron arvoinen jahti seilaa Välimerellä ja suuntaa milloin minnekin – juuri sinne, minne vaihtuvat vieraat haluavat.

Siis jos vieraat haluavat lähteä yhtäkkiä Italian rannikolta Ranskaan, niin sittenhän lähdetään?

– Kyllä, juuri näin. Yleensä pyyntö lähteä jonnekin tulee nimenomaan niin, että on saman tien lähdettävä.

Jutun kirjoitushetkellä vene oli Italian Amalfin rannikon edustalla. Luksusjahdin tunnelma on aistittavissa jopa puhelimen välityksellä.

Alla olevalta videolta näet, millaisia työpäiviä Milla jahdilla tekee.

Hammasharjojen putsausta ja vessapaperin viikkausta

Millan työpaikan, eli jahdin, omistaa leppoisa vanhempi pariskunta. He ovat itse jahdilla silloin tällöin, mutta muutoin vene miehistöinen on vuokrattuna muille. Viikon vuokraus maksaa suomalaisen asunnon verran, noin 150 000–200 000 euroa. Ihan keitä tahansa vuokravieraat eivät siis ole.

Viisi vierashyttiä ja hulppea päähytti majoittavat yhteensä 12 vierasta.

– Useimmiten vuokravieraat ovat olleet pariskuntia, joiden aikuiset, noin parikymppiset lapset ja heidän puolisonsa ovat mukana, Milla kertoo.

” Pesemme ja silitämme kaikki vaatteet alusvaatteita myöden.

Jos viikko jahdilla maksaa jopa 200 000 euroa, mitä kaikkea vuokraan kuuluu?

– Aivan kaikki. Kaiken pitää toimia jahdilla niin kuin hienoimmassa seitsemän tähden hotellissakin.

Sisätiloista vastaava miehistö tekee töitä kolmessa erilaisessa tehtävässä: kodinhoito, pyykkivuoro ja palvelu. Yhtä vuoroa tehdään aina kolmen päivän ajan.

– Esimerkiksi pyykkivuorossa vieraat jättävät meille pyykit ja pesemme ja silitämme kaikki vaatteet alusvaatteita myöden. Aina ei kyllä jaksaisi vain silittää kolmea päivää putkeen, Milla kertoo ja nauraa.

– Kodinhoitovuoro on siivoamista. Jos vieras käy yhden kerran vessassa, menemme sinne heti perään taittelemaan vessapaperit nätisti. Hammasharjatkin suunnilleen putsataan pesujen välissä, ja silmälasit sekä puhelin putsataan heti, kun ne eivät ole vieraalla käytössä.

” Vuokravieraat saattavat haluta mitä vaan milloin vaan. He eivät liikauta pikkusormeakaan.

Millalla on selkeä vastaus siihen, mikä työssä ja miljonääriasiakkaiden elämässä tuli Millalle yllätyksenä.

– Tämä työ on ollut silmiä avaava kokemus. Ennen kuin lähdin tänne ajattelin, että mulla on jonkinlainen haju siitä, miten todella rikkaat ihmiset elävät. Pian huomasin kuitenkin, että mulla ei ollut oikeasti mitään hajua.

Vieraille kaikki tehdään valmiiksi.

– Vuokravieraat saattavat haluta mitä vaan milloin vaan. He eivät liikauta pikkusormeakaan, Milla kertoo.

Jos vieraat haluavat esimerkiksi tehdä jotain maissa, palveluvuorossa oleva miehistö soittelee puheluita eri palveluihin ja hoitaa asiat niin, että vieraat voivat maihin poiketessaan kävellä paikallisen ravintolan valmiiksi katettuun pöytään.

Mikä on oudoin pyyntö, mikä jahdin vierailta on tullut?

– Kerran vieraat halusivat pitää 200 ihmisen ex tempore -juhlat jahdilla Monacon Grand Prixissä. Se toteutettiin tietenkin!

Jahdilla ollessaan vieraat ottavat aurinkoa, käyvät uimassa ja harrastavat erilaisia vesiaktiviteetteja.

– Meillä on todella hyvät vesiaktiviteettimahdollisuudet: vesiskootteri, liukumäki ja perässä vedettäviä uimaleluja.

Veneellä on yksi kokki, joka on töissä lähes yötä päivää. Vieraiden ruoka-annokset ovat tarvittaessa todella personoituja, ja tarjolla on paikallisia tuoreita herkkuja, kasviksia, kalaa ja kalliita lihoja.

Vierassviiteissä vieraat nukkuvat ylellisissä silkkilakanoissa.

Maissa asiakkaat shoppailevat tai käyvät esimerkiksi kampaajalla.

Ihan perus elämää siis.

Suomalaiset ovat alalla harvassa

Kun Milla muutama vuosi sitten kiinnostui jahtityöstä, hän ei löytänyt ketään suomalaista, joka olisi työskennellyt jahdilla palvelutehtävissä.

– Kun kerron nyt töissä tapaamilleni ihmisille olevani Suomesta, he hämmästyvät. Kukaan ei ole aiemmin tavannut välimeren jahdeilla työskentelevää suomalaista, Milla kertoo.

Tämä oli yksi syy sille, että hakuprosessi jahdin miehistöön oli hieman haastava. Kaikesta piti ottaa selvää englanniksi tai ruotsiksi.

– Ruotsalaisia alalla onkin sitten enemmän, ja myös alalle valmentavia kursseja löytyy ruotsiksi, Milla kertoo.

Alkuun pääseminen vaati rahallistakin satsausta, sillä Milla hankki erilaisia jahtitöitä varten tarvittavia todistuksia. Turvallisuuskoulutus, joka vaaditaan kansainvälisillä vesillä työskentelyyn, maksoi 1800 euroa. Hän suoritti myös Suomen hygieniapassia vastaavan kurssin ja kävi terveystarkastuksessa merimieslääkärillä.

– Kun olin saanut kaikki sertifikaatit ja tehnyt ansioluetteloni valmiiksi, laitoin hakemuksia jokaiselle jahtihenkilöstöä etsivälle sivustolle, mitä löysin, Milla kertoo.

– Olin säästänyt yhden kuukauden verran asumiskuluja ja valmistautunut siihen, että lähden Ranskaan tai Espanjaan paikan päälle jakamaan mun cv:tä satamiin eri jahdeille. Tämä on alalla yleisin tapa saada töitä.

Milla pääsi työhaastatteluun kuitenkin ennen valmisteltua lähtöään. Jo kahden päivän kuluttua haastattelupuhelusta hän oli nykyisellä työpaikallaan Välimerellä.

Ei aivan mikään huvijahti

Milla on työskennellyt nyt jahdilla puoli vuotta, ja hän viihtyy nopeatempoisessa jahtityössä paremmin kuin olisi ikinä kuvitellut.

– Tulin tänne vain painamaan töitä ja säästämään rahaa, mutta jahtielämässä on yllättänyt se, että täällä on oikeasti hauskaa.

Työpäivät ovat 10–14-tuntisia. Vapaapäiviä on yksi tai kaksi kuukaudessa. Silloin käydään maissa ja vietetään päivää siinä maassa, jonka satamassa vene sattuu silloin olemaan.

– Mutta vaikka se 14 tuntia töitä päivässä kuulostaa älyttömältä, niin täällä se ei ole paha. Ollaan täällä kavereiden kanssa sitten yhdessä väsyneitä – samassa veneessähän täällä ollaan kaikki!

” Kesän aikana mun kuukausipalkka on ollut tipeistä riippuen 3000–10 000 euroa.

Millan mielestä palkan pitää olla linjassa työn kuormittavuuden kanssa. Hänen aiemmassa työpaikassaan työn vaatimukset ja palkka eivät kohdanneet.

Millan kiinteä aloituspalkka jahtityössä on 3000 euroa kuukaudessa.

– Kolme tonnia on pieni summa tällä alalla, ja veneestä ja työnantajasta riippuen voi saada myös paljon enemmän. Tippiä saatan kuitenkin saada vuokra-asiakkailta jopa 2000 euroa viikossa, Milla kertoo.

– Kesän aikana mun kuukausipalkka on ollut tipeistä riippuen 3000–10 000 euroa.

Mitään kuluja jahdilla ei ole, joten Milla säästää oikeastaan koko palkkansa ulkomailla suoritettavia maisteriopintoja varten. Verot hän maksaa Suomeen. Kaikki elämiseen tarvittava, kuten ruoka ja hygieniatuotteet, ovat työnantajan kustantamia.

” Jos huomataan, ettei sinusta olekaan tähän, sut korvataan saman tien.

Palkka vaatii myös vastuuta. Jahtityö on siitä raakaa, että turhia virheitä ei työssä sallita.

– Jos huomataan, ettei sinusta olekaan tähän, sinut korvataan saman tien, Milla kertoo.

– Esimerkiksi kansimiehiä on palkattu uusia todella monesti, kun työntekijät ovat tehneet joitain pikkuvirheitä. Jokainen on korvattavissa hyvinkin nopeasti.

Vaikeinta työssä on Millan mielestä se, että hektisessä arjessa mieli ei aina pysy mukana.

– Kun käymme maissa niin harvoin, niin välillä unohdan, että elämää on myös veneen ulkopuolella. Pitkien työpäivien lomassa unohtaa myös helposti pitää itsestään tarpeeksi hyvää huolta, Milla pohtii.

Millalle jahtityö oli alunperin väliaikainen päätös ja hyvä keino ansaita säästöjä Portugalissa suoritettavia maisteriopintoja varten. Tulevaisuuden suunnitelmat muuttuivat, kun hän tykästyi työhön todella.

– Olen täällä töissä enää noin kuukauden ja sitten menen pariksi vuodeksi opiskelemaan. Opintojen jälkeen sitten mahdollisimman nopeasti takaisin jahtitöihin!

Juttu on julkaistu Me Naisissa aiemmin elokuussa 2022.