Jasmin, 24, paljastaa palkkansa – tämän verran tienaavat ripsiteknikko, kynsimuotoilija ja kauneusalan yrittäjä

Miten paljon kauneusalalla on mahdollista tienata? Elisa, Jasmin ja Emilia kertovat.

Elisa (vas.) työskentelee kynsimuotoilijana. ”Tuntihintani asiakkailleni on 65–70 euroa”, Elisa kertoo. Jasmin ja Emilia (oik.) tekevät työkseen ripsiä. Lisäksi Emilia tarjoaa asiakkailleen kulma-, hius- ja sokerointipalveluita.

Elisa Tenhunen, 25, on tehnyt akryylirakennekynsiä ja geelilakkauksia Hyvinkäällä ja Klaukkalassa viime keväästä saakka. Hän opiskeli kynsialaa varten akryylikynsien peruskoulutuksen, johon sisältyi myös geelilakkauksien teko.

Helsinkiläinen Jasmin Hakkarainen, 24, kävi ensimmäisen ripsikoulutuksensa seitsemän vuotta sitten ja on tehnyt ripsienpidennyksiä vuodesta 2016 asti. Hänellä on oma kauneushoitola Helsingissä.

– Nykyään myös koulutan muita tekemään ripsienpidennyksiä, Jasmin kertoo.

Tampereella asuva Emilia Lehtiö, 22, on kauneushoitolassa vuokralla oleva yrittäjä. Hän perusti yrityksensä vuonna 2018 – ja pyöritti yritystä aluksi sivutoimisesti.

– Tarjoan asiakkailleni ripsi-, kulma, hius- ja sokerointipalveluita. Tällä hetkellä teen pääsääntöisesti ripsienpidennyksiä, Emilia kertoo.

Kysyimme Elisalta, Jasminilta ja Emilialta heidän tienesteistään ja siitä, mitä ajattelevat alan palkoista. Kaikki kolme toimivat yrittäjinä, mutta Emilialla on kokemusta myös palkkatöistä parturi-kampaajana.

1. Kuinka paljon tienasit vuonna 2022? Entä kuinka paljon tienaat keskimäärin kuussa?

Elisa, kynsimuotoilija/yrittäjä: Toimin viime vuonna yrittäjänä 8 kuukautta, ja sinä aikana liikevaihtoni oli 19 000 euroa. Kuukausittainen liikevaihto oli siis noin 2 300 euroa. Tähän mennessä suurin kuukausimyynti on ollut 3 000 euroa, alimmillaan 1 800 euroa. Palkkaa itselleni kuukaudessa jäi verojen ja vähennysten jälkeen keskimäärin 1 500 euroa. Tuntipalkkana tämä tekee noin 45 euroa tunnissa.

Tämä liikevaihto ei kuitenkaan ole tullut niin, että varauskalenterini olisi ollut täynnä – kalenterissani on hyvin tilaa uusille asiakkaille, jolloin myös liikevaihto tulevaisuudessa kasvaa.

Jasmin, ripsiteknikko/yrittäjä: Tienasin ripsiä tekemällä keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Tein töitä kolme pitkää päivää viikossa. Muina päivinä hoidin liikkeen asioita, kuten markkinointia, somea ja tilauksia. Pidän myös ripsikoulutuksia, joista tulee lisätuloja tähän päälle. Itselläni on sen verran vakaat tulot, etteivät ne hirveästi heittele kuukaudesta toiseen.

Yrittäjänä olen tehnyt valinnan kehittää jatkuvasti omaa osaamistani ja hoitolan toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa tuloistani menee liiketoimintani ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ylläpitokuluihin kuuluvat paitsi liiketilan vuokra ja sähköt myös esimerkiksi ajanvarausjärjestelmä, maksupääte ja hälytysjärjestelmä. Kaikki tulot eivät siis päädy omaan taskuun.

” Käteen jäi hieman yli 2 000 euroa.

Emilia, kauneusalan yrittäjä: Bruttotuloni, eli tuloni ennen veroja olivat vuonna 2022 noin 30 000 euroa. Tämä on keskimäärin 2 500 euroa kuukaudessa. Siitä käteen jäi verojen jälkeen hieman yli 2 000 euroa.

Asiakastöistä itselleni jääväksi tuntipalkaksi voisi arvioida noin 22,73 euroa tunnissa.

Tällä hetkellä teen asiakastöitä noin 25 tuntia viikossa. Tämän lisäksi teen toki somea ja yritykseni hallinnollisia asioita, mutta niistä en saa palkkaa. Yrittäjänä en saa palkkaa myöskään loma-ajoilta.

2. Tuletko toimeen palkallasi?

Elisa, kynsimuotoilija/yrittäjä: Olen tuore yrittäjä, ja vakituisen asiakaskunnan muodostumiseen kuluu aikaa. Siksi olen tehnyt yrittäjyyden lisäksi keikkatöitä lähihoitajana. Kuukausituloja on hankittava myös muilla keinoin.

Jasmin, ripsiteknikko/yrittäjä: Palkalla tulee hyvin toimeen. Siihen vaikuttaa toki oma hinnoittelu: olen toiminut yrittäjänä jo kuusi vuotta ja päässyt lähemmäs unelmiani. Lähden esimerkiksi nyt keväällä kolmeksi viikoksi kiertämään Eurooppaa. Siihen olen säästänyt jo kesästä asti.

” Säästöönkin jää rahaa.

Emilia, kauneusalan yrittäjä: Tällä hetkellä olen hyvin tyytyväinen palkkaani. Minulla ei ole lapsia, joten itseni elättämiseen tuo summa riittää oikein hyvin. Minulla on varaa käyttää kauneuspalveluihin ja terveyteeni liittyviin hankintoihin noin 200–400 euroa kuussa. Säästöönkin jää hyvin rahaa. Tällä hetkellä säästän myös omaan asuntoon.

3. Kuinka paljon tienasit, kun olit vasta aloittanut alalla? Entä millaiset mahdollisuudet alalla on tienata hyvin ja edetä?

Elisa, kynsimuotoilija/yrittäjä: Olen tienannut koko yrittäjyysajan suurin piirtein saman verran kuukaudessa. Kynsialalla on ehdottomasti mahdollista edetä ja tienata juuri sen verran, mitä itse uskaltaa tavoitella. Hyvä esimerkki on se, että viime kesän loppupuolella nostin hintojani, ja tein samaa tulosta kuin aiemmin, mutta puolet vähemmällä asiakasmäärällä. Se on onnistumisen merkki.

Tuntihintani asiakkaille on 65–70 euroa. Jos tekisin kynsiä kahdeksan tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa, tällöin viikon myynti olisi 2 600–2 800 euroa. Se tekisi kuukausimyynnistä 10 400–11 200. Mahdollisuuksia edetä ja tienata siis on.

Jasmin, ripsiteknikko/yrittäjä: Kun olin käynyt ensimmäisen ripsikoulutuksen, aloin harjoitella kotona tehden ripsiä kavereilleni. Puolen vuoden jälkeen aloitin sopimusyrittäjänä kauneushoitolassa. Siellä oli valmis asiakaskunta, joten pääsin heti kiitettäville kuukausipalkoille.

Emilia, kauneusalan yrittäjä: Ennen kuin aloin kokoaikaiseksi yrittäjäksi, tein palkkatöitä parturi-kampaajana. Tienasin tuolloin 10,37 euroa tunnissa, jonka päälle tuli provisio. Jos tein täyttä viikkoa, eli 37,5 tuntia viikossa, pohjapalkkani oli 1 700 euroa. Provision kanssa tienasin noin 1 900 euroa kuussa.

Mikäli tekisin nyt yrittäjänä asiakastöitä 37,5 tuntia viikossa, kuukausituloni voisivat olla 3 400 euroa – kuukauden palkaton loma mukaan lukien. Nostan hintojani kokemuksen myötä – ja asiakasmäärän kasvaessa tulonikin nousevat.

4. Onko palkka mielestäsi linjassa työn raskauden kanssa?

Elisa, kynsimuotoilija/yrittäjä: Tuntihintani (65–70 euroa) on mielestäni reilu kaikin puolin. Jokaisen yrittäjän tulisi arvostaa itseään, aikaansa ja osaamistaan. Yrittäjyyden tulisi olla voittoisaa – niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

” Palkkatöistä saatava korvaus ei mielestäni ole reilu työn vaativuuteen nähden.

Jasmin, ripsiteknikko/yrittäjä: Jokainen yrittäjä hinnoittelee itse hintansa. Jos hinnoittelee palvelunsa oikein, voi tienata tosi hyvin.

Emilia, kauneusalan yrittäjä: Palkkatöistä saatava korvaus ei mielestäni ole reilu työn vaativuuteen nähden. Palkkaani yrittäjänä olen tyytyväinen.

” Monet tekevät kynsiä mielestäni liian alhaisilla hinnoilla.

5. Mitä muita ajatuksia sinulla on alan palkkoihin liittyen?

Elisa, kynsimuotoilija/yrittäjä: Yleisesti ottaen kynsialaa pidetään pienipalkkaisena alana. Monet tekevät kynsiä mielestäni liian alhaisilla hinnoilla. Mitään keskimääräistä palkkaa ei alalla oikeastaan ole, sillä toisilla varauskalenterit ovat täynnä ja toisilla tyhjempiä.

Jasmin, ripsiteknikko/yrittäjä: Palkat riippuvat tosi paljon siitä, kuinka paljon tekee töitä ja millä hinnoilla. Yksi paras asia yrittäjyydessä on mielestäni juuri se, että tuloihin ja omaan arkeen voi itse vaikuttaa. Toivoisin, että etenkin naisyrittäjät arvostaisivat työtään enemmän ja että meidän naisyrittäjien työtä arvostettaisiin.

Emilia, kauneusalan yrittäjä: Mitä tulee kauneusalaan, olen ehdottomasti yrittäjyyden kannalla. Palkkatöissä ei tällä alalla pääse kummoisille palkoille.

Nuorena sivutoimisen yrityksen pyörittäminen kasvatti minua ja voin olla ylpeä siitä, mihin tämä polku on minut johdattanut. Haluaisin kannustaa muitakin nuoria sivutoimiseen yritystoimintaan!

