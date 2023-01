Annalla, 34, on opintolainaa 30 000 euroa – nyt puhuvat suomalaiset, jotka joutuivat tiukille ”ilmaisen lainan” vuoksi

Korkeuksiin pompanneet opintolainojen korot ovat kohauttaneet lähes puolta miljoonaa suomalaista. Aiemmin liki nollan tuntumassa pyörinyt opintolainan korkoprosentti kiikkuu nyt pääsääntöisesti muutaman prosenttiyksikön tienoilla. Korot ovat tulleet monelle nykyiselle ja entiselle opiskelijalle yllätyksenä, sillä aiemmin opintolainaa tituleerattiin ”ilmaisena rahana”.

Uuden korkoprosentin myötä lainan lyhennyserä voi kasvaa useilla kymmenillä tai jopa liki sadalla eurolla kuukaudessa otetusta lainasummasta riippuen. Kun inflaatio nostaa arjen kuluja entisestään, moni opintovelallinen saattaa joutua vetämään kukkaron nyörejä tiukemmalle tai vähintäänkin pohtimaan tulevaisuuden taloutta uudessa valossa.

Me Naiset kysyi lukijoiltaan, millaisia ajatuksia ja huolia opintolainan koron nousu on saanut aikaan. Vaikka osa lukijoista kertoi pärjäävänsä taloudellisesti hyvin ja siksi suhtautuvansa tilanteeseen melko rauhallisin mielin, huomattavan suurelle osalle vastanneista ylöspäin kivunneet korot ovat aiheuttaneet huolta toimeentulosta tai jopa maksuvaikeuksia.

Kokosimme yhteen, millaisia eri haasteita opintolainan koron nousu on suomalaisten arkeen tuonut:

Erityisesti pienituloisten kukkaroissa korkojen nousu kirpaisee. Kun kaikki tulot hupenevat laskuihin ja lainanlyhennyksiin, rahaa on lähes mahdotonta saada säästöön.

Korko on tällä hetkellä 2%. Olen koululaisen yksinhuoltaja, joten rahaa ei jää säästöön, vaan kaikki mitä laskujen jälkeen käteen jää, menee ruokaan. Lainasumma on hirvittävän suuri ja rahaa elämiseen jää käteen aina vain vähemmän. Sanna, 33, opintolainaa 15 272 euroa.

Myös keskituloiset saattavat joutua tiukille korkojen kasvaessa. Elina, 31, pelkää jopa ajautuvansa velkakierteeseen kasvavien arjen kulujen ja korkojen vuoksi.

Lainan KORON nousu 2,35 prosenttiin on minulle merkittävä, koska samalla asuntolainan korot nousivat enkä kykene lyhentämään tällä hetkellä lainojani. Sähkön hinta nousi kerrostalossa muutamia kymppejä, korot nousivat satoja euroja ja sen päälle ruoka, bensa sekä vastike. Jos vielä autolainan korot nousevat, ajaudun velkakierteeseen. Me keskituloiset jäimme todella pahaan mottiin, koska emme ole oikeutettuja tukiin tai vähennyksiin. Elina, 31, opintolainaa 16 000 euroa.

Joitakin nuorena huoletta otettu velkataakka on alkanut kaduttaa taloudellisen tilanteen kurjistuessa. Osa vastaajista jopa pohtii, olisiko valinnut opintoaikanaan toisin, jos olisi tiennyt tulevasta. Toisaalta monelle opintolaina oli toimeentulon kannalta välttämättömyys.

Kaikille korkojen nousu ei aiheuta välittömiä vaikutuksia arjessa. Silti moni opintovelallinen kertoo kokevansa enemmän huolta ja stressiä tulevaisuudesta tilanteen myötä. Työllistymisestä ei kaikilla aloilla ole aina takeita, joten tuhansien eurojen velkataakasta selviäminen kasvavine korkoineen saattaa aiheuttaa suurta ahdistusta tai jopa pelkoa.

Lainan korko on noussut noin 3 prosenttiyksikköä. Inflaation myötä korkojen maksaminen valmistumisen jälkeen pelottaa. Myös stressi työllistymisestä on kasvanut hieman. Dan, 22, opintolainaa 20 000 euroa.

Viime aikoina olen herännyt pelkäämään lainan takaisinmaksua. Lainaa nostaessa suunnittelin, että säästämällä osan lainasta ja käyttämällä Kelan lainahyvityksen jäisin voitolle takaisinmaksun jälkeen. Nyt kun elämisen kulut ovat kasvaneet huomattavasti, en enää voikaan säästää opintolainaani vaan se on käytettävä vuokraan ja ruokaan. Pelottaa, että kaikki säästöni hupenevat samaan aikaan kun opintolaina korkoineen vain kasvaa. Stressi ja huoli tulevaisuudesta on kasvanut. Ella, 24, opintolainaa 20 283 euroa.

Osalla korkojen nousu yhdessä kohonneiden elinkustannusten kanssa on verottanut totuttua elintasoa niin rankalla kädellä, että esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset ja kampaajakäynnit ovat saaneet jäädä.

Tällä hetkellä korkoprosentti on 3,8% eli korkoni nousi 2000-kertaiseksi. Vaikka olen työelämässä, lainakulut ovat järkyttävät ja kurjistavat elämää entisestään. Koronnousu on tuonut maksuvaikeuksia. Ruokaostokset on mietittävä uudelleen ja vapaa-ajan viettäminen yksin ja lasten kanssa on tehty mahdottomaksi. Tontsa, 34, opintolainaa 24 000 euroa.