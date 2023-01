Asiakas täräytti kassalla törkeän kommentin Anna-Kaisalle – nyt puhuvat naiset, jotka saavat kuulla töissä jatkuvasti ulkonäöstään

Asiakaspalvelutyötä tekevät Kati, Agnes ja Anna-Kaisa ovat joutuneet kuulemaan asiakkailta seksistisiä möläytyksiä, tytöttelyä ja painon kommentointia. Vaikka suurin osa ulkonäköön liittyvistä kommenteista on positiivista, he toivovat, että asiakkaat miettisivät sanomisiaan.

Kati, 50, on töissä rautakaupassa sisustusmyyjänä. Hän on työskennellyt palveluammateissa koko työuransa ajan.

– Ulkonäkööni liittyvät kommentit ovat suurimmaksi osaksi tytöttelyä. Minulta kysytään myös, että eikö täällä ole miehiä töissä, Kati kertoo.

Agnes, 25, on ollut asiakaspalvelualalla seitsemän vuotta ja työskentelee tällä hetkellä ruokakaupan kassalla. Asiakkaat kommentoivat usein hänen tatuointejaan tai näyttäviä ripsiään.

Anna-Kaisa, 42, työskentelee kenkäkaupan myyjänä, ja on tehnyt 20-vuotisen työuransa erilaisissa asiakaspalvelutöissä. Suurin osa ulkonäköön liittyvistä kommenteista on ollut kehuja muilta naisilta. Anna-Kaisa on törmännyt työssään myös seksistisiin kommentteihin, joita ovat laukoneet erityisesti humalaiset asiakkaat.

– Humalatila ei oikeuta laukomaan tällaisia kommentteja, Anna-Kaisa toteaa.

1. Millaisia kommentteja olet saanut asiakkailta ulkonäöstäsi?

Kati: ”Pääsääntöisesti tytöttelyä. Minulta on kysytty, että ”oletko nyt ihan varma, että jaksat”.

Kerran yksi miespuolinen asiakas kommentoi kampaajakäynnin jälkeen ulkonäköäni sanoen, että ”luulin sinua joksikin uudeksi kesäpojaksi”. Olin leikannut hiukseni aivan lyhyiksi. Olin selin asiakkaaseen ja käännyin sanoen, että ”onneksi minulla on tissit, niin et sekaannu”. Tähän ikään mennessä on jo oppinut antamaan samalla mitalla takaisin.”

” Kerran sain kuulla näyttäväni ”botoksia täyteen pumpatulta tosi-tv-tähdeltä”.

Agnes: ”Monet kommentit liittyvät ripsiini, hyvässä ja pahassa. Käytän tekoripsiä ja tykkään, että ripset ovat näyttävät. Naisasiakkaat usein kehuvat, ihastelevat ja kysyvät, mistä ostan tekoripseni. Miesten suusta taas olen kuullut kommentteja, kuten ”lapioripsi” ja ”kannattaisiko sun leikata noita lyhyemmiksi”. Kerran sain myös kuulla näyttäväni ”botoksia täyteen pumpatulta tosi-tv-tähdeltä”. Olen käynyt täyttämässä huuliani ja haluan, että ne myös näyttävät siltä.

Elämäntapamuutoksen myötä laihduin yli 10 kiloa, ja vakioasiakkaat ovat sen huomanneet. Sain paljon ihania kehuja, mutta yhden asiakkaan suusta tuli spontaanisti: ”sä et oo läski enää”. Se oli tökeröä ja jäi mieleen.”

Anna-Kaisa: ”Hiuksia, tyyliä ja pukeutumista kehutaan paljon. Ihanin kommentti tuli nuorelta naiselta, joka kommentoi tyyliäni kivaksi ja sanoi tulleensa sen takia sisälle kauppaan.

Kerran olin meikannut erityisen huolitellusti. Kaupan kassalla töissä ollessani asiakas kommentoi, että ”olet tosi tyylikäs, mutta oletko nyt vähän liian tyylikäs kaupan kassaksi”.

” Mielestäni kenenkään ulkonäköä ei tarvitsisi kommentoida.

Sain kassalla työskennellessäni myös erittäin loukkaavan ja epäasiallisen kommentin miespuoliselta asiakkaalta. Minulla on suolistosairaus, ja mahani turpoaa helposti ruuan jälkeen. Kassalle tuli mies, joka kysyi kovaan ääneen, että ”kumman sä olet tehnyt – vai miksi sun maha tuolla tavalla pullottaa”. Häkellyin niin paljon, etten osannut kuin kertoa, että minulla on suolistosairaus.

Samassa ruokakaupassa nostin työpäivän aikana jotain maasta ja kumarruin. Takaani kulki humalainen mies, joka kommentoi, että ”on niin hyvännäköinen perse, että tekisi mieli vähän kokeilla”.”

2. Miten paljon ulkonäköäsi kommentoidaan? Onko kommentointi enemmän positiivista vai negatiivista?

Kati: ”Nykyään onneksi vähemmän. Olen ollut niin kauan samassa paikassa töissä, että asiakaskunta on jo vakiokalustoa. On lähinnä ne samat naamat, jotka takertuvat pikkuseikkoihin.

Kommentointi on onneksi pääsääntöisesti positiivista. Mielestäni kenenkään ulkonäköä ei kuitenkaan tarvitsisi kommentoida.”

Agnes: ”Ulkonäköäni kommentoidaan jokaisen työvuoron aikana. Kommentit ovat lähestulkoon aina positiivisia. Harvoin kuulen mitään negatiivista, mutta silloin kun kuulen, sanat tulevat asiakkaan suusta ihan kuin hänelle olisi arkipäivää kommentoida muiden ulkonäköä. Tilanteissa, joissa asiakas ärsyyntyy, saatan myös kuulla typeriä heittoja, jotka menevät aina toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.”

” Negatiivista kommentointia tulee kaikista eniten iäkkäämmiltä mieshenkilöiltä.

Anna-Kaisa: ”Kommentointia tapahtuu aika paljon, ja se on lähes aina positiivista.”

3. Millaiset asiakkaat ulkonäköäsi ovat kommentoineet?

Kati: ”99-prosenttisesti miehet. Varsinkin ne, jotka kuvittelevat itse olevansa hauskoja tai niin sanotusti naisten naurattajia. Ne tyypit tunnistan jo, enkä enää lotkauta korvaani heidän jutuilleen.”

Agnes: ”Keskustelua syntyy enimmäkseen naispuolisten asiakkaiden kanssa kynsistä, ripsistä ja meikeistä. Joskus juttelen esimerkiksi tatuoinneistani miespuolisten henkilöiden kanssa. Tykkään keskustella tatuoinneistani, ja ne herättävätkin usein mielenkiintoa. Minua ei ole ikinä haitannut, jos joku kysyy tatuoinneistani.

Negatiivista kommentointia tulee kaikista eniten iäkkäämmiltä mieshenkilöiltä.”

Anna-Kaisa: ”Eniten keski-ikäiset ja vanhemmat naiset.”

” Hyvällä tarkoitettu kommentti saattaa väärin ilmaistuna jäädä mietityttämään.

4. Miltä se tuntuu, kun tuntematon kommentoi yhtäkkiä ulkonäköäsi?

Kati: ”Joskus se on tietysti imartelevaakin, mutta ei minun ulkonäköni loppujen lopuksi kuulu kenellekään.”

Agnes: ”Ulkonäön positiivinen kommentointi tuo parhaimmillaan hymyn huulille loppupäiväksi. Ikinä ei kuitenkaan tiedä, millainen kommentin vastaanottaja on – hyvällä tarkoitettu kommentti saattaa väärin ilmaistuna jäädä mietityttämään.

Negatiiviset kommentit voivat pahimmillaan rikkoa omaa itsetuntoa ja tuottaa epävarmuutta. Olin ennen paljon epävarmempi ja tiedän, että jos silloin olisin kuullut sellaisia negatiivisia kommentteja, joita nyt joskus kuulen, olisin ollut todella rikki.”

Anna-Kaisa: ”Panostan ulkonäkööni paljon, ja tuntuu mukavalta saada positiivista palautetta siihen liittyen. Negatiivinen kommentointi on loukkaavaa. Näen asian niin, että jos kommentoijalta puuttuvat käytöstavat, ongelma hänellä eikä minulla.

Seksistiset kommentit ovat jotain niin epäasiallista, etten oikein edes tiedä, mitä niistä voisi sanoa. Seksistiset heitot tulevat yleensä humalaisilta, mutta humalatila ei oikeuta ihmistä laukomaan tällaisia kommentteja.”

5. Mitä toivoisit, että asiakkaat tietäisivät tai ajattelisivat ennen kuin kommentoivat asiakaspalvelijan ulkonäköä?

Kati: ”Kaikki me olemme erilaisia, eikä kenenkään ulkonäkö kuulu muille, varsinkaan työpaikalla. Ne ammatit ovat erikseen, joihin ulkonäkö nimenomaan kuuluu.”

” Typerä kommentti saattaa musertaa jonkun täysin.

Agnes: ”Jokainen ansaitsee rauhan työskennellä omalla työpaikallaan, ihan sama miltä näyttää. Vaikka jotakuta ulkonäköni ei miellyttäisi, se ei tarkoita, että olisin ruma tai etten voisi olla oma itseni.

Haluaisin, että asiakkaat miettivät ennen kuin sanovat. Typerä kommentti saattaa musertaa jonkun täysin.

Haluan kuitenkin myös kiittää niitä asiakkaita, jotka kommentoivat ulkonäköäni kivasti. Esimerkiksi pieleen mennyt meikki, josta olin epävarma ennen töiden alkua, voikin tuntua kivan kommentin jälkeen onnistuneelta.”

Anna-Kaisa: ”Moni ulkonäköön vaikuttava seikka voi liittyä fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen, mikä voi olla asiakaspalvelijalle kova paikka. Haluaisin, että asiakkaat miettisivät tilannetta toisinpäin.”

