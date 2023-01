Oletko ottanut opintolainaa? Asiantuntija kertoo, mitä nyt kannattaa tehdä

Moni opiskelija ja ex-opiskelija on säikähtänyt nopeasti korkeuksiin kipuavan opintolainansa korkoja. Asiantuntija kertoo, miten itse toimisi nyt.

Korottomien lainojen aika on toistaiseksi ohi. Se ei tarkoita pelkästään asuntovelallisia, vaan myös huomattavasti nuorempaa ihmisryhmää Suomessa – nimittäin opintolainaa ottaneita.

Me Naisten opintolainakyselyyn vastanneiden keskiarvoinen opintolaina oli 15 100 euroa, kun mukaan laskettiin kaikki, jolla oli opintolainaa edes jonkin verran. Moni kertoi lainan koron nousseen yli kolmeen prosenttiin.

Opintovelallisten joukko ei ole Suomessa mikään pieni määrä ihmisiä: Kelan opintoetuustilaston mukaan opintovelallisten määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Opintovelallisia oli Suomessa vuonna 2020 yhteensä 461 751. Se on 8,33 prosenttia koko Suomen väestöstä.

Keskimääräinen opintolainan määrä kaikkien lainaa nostaneiden kesken oli 9 412 euroa.

Kysyimme Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sosiaalipolitiikan asiantuntijalta Sakari Tuomistolta yhdeksän kysymystä siitä, mitä opintolainallisen kannattaisi tällaisessa tilanteessa tehdä. Tuomiston asiantuntijatehtäviin kuuluu opiskelijoiden sosiaaliturvaan, toimeentuloon ja asumiseen liittyvä edunvalvonta ja asiantuntijatyö. Tuomisto korostaa, että vastaukset on annettu yleisellä tasolla, eikä niitä ole tarkoitettu henkilökohtaisiksi talousneuvoiksi.

1. Monia opiskelijoita ahdistaa korkojen nousu, kun heitä on vuosikaudet kannustettu ottamaan lainaa erilaisiin tarkoituksiin. Lainasta on puhuttu myös ilmaisena rahana. Mitä kannattaisi tehdä, jos oma tilanne ahdistaa, on ottanut paljon opintolainaa tai joutuu ottamaan sitä vielä lisää?

”Kyllä nykytilanne on opiskelijoille vähän uusi. Aiemmin on ollut jopa kannusteena ottaa sitä lainaa mahdollisimman paljon, sillä korko on ollut hyvin pieni, ja kun on ottanut enemmän lainaa, on voinut saada suuremman opintolainan hyvityksen. Siitä on voinut olla ihan taloudellista hyötyä.

Opintolainan korko muuttaa sitä harkintaa, koska opintojen aikana opintolainan korko pääomittuu osaksi sitä opintolainaa, eli lainapääoma kasvaa opintojen aikana.

Laskin tällaisen esimerkin: Jos opiskelijan opinnot kestävät viisi vuotta, ja opiskelija ottaa niiden aikana maksimimäärän opintolainaa. Viidessä vuodessa neljän prosentin korolla laina kasvattaisi korkoa 3 700 euroa opintojen aikana. Se on aika merkittävä summa, kun korot alkavat nyt olla siellä neljän prosentin tuntumassa.

Ei tietenkään ole varmaa, että korot pysyisivät neljässä prosentissa koko opintojen ajan, mutta pitkällä aikavälillä korko kyllä poikii lainapääomaa. Tämä kannattaa ottaa huomioon, varsinkin, jos on opintojensa alkuvaiheessa.”

Näin paljon tuore opiskelija joutuisi maksamaan korkoa, jos korot pysyisivät neljässä prosentissa koko opintojen ajan.

2. Jos ihmisellä on jäljellä vaikka 10 000 euroa opintolainaa, jota hän on maksellut pikkuhiljaa töiden ohella, niin miten nyt kannattaisi toimia?

”Näillä koroilla ei pitäisi olla kiirettä tai paniikkia tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä. Tietysti jos siihen on varaa ja niin haluaa tehdä, niin se on mahdollista. Jos on parempia kulutuksen kohteita, niin voi myös ajatella, että rahan laittaa sinne. Ei sitä neljän prosentin korkoa tarvitse pelästyä, ellei ole mahdollisuutta maksaa sitä pois niin, ettei tarvitse karsia elämästä yhtään mitään. Silloin voi totta kai lyhentää.”

3. Jos olisi jo valmistunut ja olisi varaa maksaa opintolaina pois, niin kannattaisiko se?

”Se riippuu tosi paljon henkilökohtaisesta tilanteesta. Suurin osa opintolainoista on todennäköisesti kiinni 12 kuukauden Euriborissa, mikä tarkoittaa sitä, että kun korko tarkistetaan, se asettuu nyt 3–4 prosentin paikkeille. On henkilökohtaisesta taloudesta kiinni, että onko se liikaa omalle taloudelle. Tietysti kannattaa harkita, haluaako välttää korkomenon maksamalla lainaa nopeammin pois, vai olisiko rahalle muuta käyttöä.

Ihmisten tilanne myös vaihtelee sen mukaan, onko ihmisellä muita lainoja, ja kuinka kalliita nämä muut lainat ovat: jos on esimerkiksi kulutusluottoja tai autolainaa, niin niissä on usein todennäköisesti korkeampi korko kuin opintolainassa.”

4. Eli opintolaina on näistä lainoista viimeinen, jota kannattaa alkaa maksaa pois?

”Käytännössä katsoen joo. Voi tietysti olla sellainen tilanne, että on esimerkiksi 1,5–2 prosenttiin asti korkosuojattu asuntolaina. Silloin kannattaisi ehkä lyhentää sitä opintolainaa, joka ei olekaan enää se halvin laina.”

5. Onko nyt aikaisempaa enemmän väliä, että mistä pankista ottaa lainan? Tai onko jotain muuta, mihin lainaa ottaessa voi vaikuttaa?

”Tietääkseni pankit ovat aika kilpailukykyisiä korkotasojen ja lainan ehtojen kannalta. Opintolainaa myös säädellään, että millä ehdoilla sitä saa myöntää. En siis usko, että pankkien välillä on kovinkaan suurta eroa lainatarjouksissa. Jos on jo jonkin pankin asiakas, niin ehkä se oma pankki on käytännön joustavuuden kannalta järkevin vaihtoehto.”

6. Inflaatio tarkoittaa hintojen nousua eli rahan arvon laskua. Samalla euromäärällä saa siis hankittua aiempaa vähemmän asioita. Samalla tavoin inflaatio vähentää lainan arvoa. Millainen vaikutus tämänhetkisellä korkealla inflaatiolla on opintolainaan?

”Periaatteessa tällä hetkellä inflaatio syö lainan pääomaa pois ja toimii lainan kokoa vastaan. Tällä hetkellä markkinoilla on toisaalta poikkeuksellisen epävakaa tilanne, kun inflaatio on seurausta Venäjän hyökkäyssodasta. Siksi korkojen ja inflaation tasoa ei kannata yrittää ennustaa kovin pitkälle tulevaisuuteen. On mahdollista, että inflaatio voi hidastua nopeasti, mutta korot pysyvät korkealla, milloin korot tuottavat kulua, mutta inflaatio ei syö kuluja pois. Nyt inflaatio on korkeampi kuin lainan korko, niin periaatteessa lainaa ottamalla voi jopa tienata.

Mutta tämä on tosiaan melko epävakaa tilanne, eikä toivottavasti kovin pysyvä sellainen.”

7. Jos itse olisit opiskelija, ja olisi sellainen tilanne, että olisi pakko ottaa opintolainaa tai olisit sitä jo ottanut, niin miten tässä tilanteessa toimisit?

”Ensinnäkin suunnittelisin opinnot niin, että pyrkisin hyödyntämään opintolainahyvitystä mahdollisimman hyvin: Koettaisin valmistua määräajassa, kolmen ja puolen vuoden ammattikorkeakoulututkintoon vähintään neljässä vuodessa tai viiden vuoden kandidaatti- ja maisterintutkinnosta kuudessa vuodessa. Kun opinnot saa pakettiin määräajassa, niin on oikeutettu opintolainahyvitykseen.

Opintolainanhyvityksenkin määrä on rajoitettu: Sen laskennassa ei oteta huomioon enempää kuin 400 euroa jokaista opintotukikuukautta kohti. Pitää tarkasti laskea, mikä on omassa tilanteessa järkevää. Siinä Kelan asiakaspalvelu auttaa myös.

Toiseksi arvioisin sitä, että mitä vaihtoehtoja toimeentulon järjestämiseen opintojen aikana on. Jos on tarjolla oman koulutusalan töitä ja resurssit riittävät työntekoon, niin harkitsisin, kannattaisiko tehdä töitä opintolainan nostamisen sijaan. Mutta jos opinnot ovat vaativia ja niihin tarvitsee kaikki resurssit, niin keskittyisin määräajassa valmistumiseen ja nostaisin opintolainaa.”

8. Jotkut opiskelijat ovat sijoittaneet opintolainansa. Kannattaako se enää?

”Opintolainan sijoittaminen on sillä tavalla fiksua, ettei rahaa käytä pelkästään syömiseen tai elämiseen. Korkojen nousu on kuitenkin muuttanut tätäkin tilannetta. Jos korot ovat neljässä prosentissa, pitää mennä huomattavasti korkeariskisemmillä riskisijoituksilla, että saisi sellaista voittoa, joka korvaisi lainarahan koronnousun.

Sijoittaminen on edelleen täysin mahdollista, eikä siinä ole mitään väärää. Ihan perus yhdistelmärahasto ei kuitenkaan välttämättä enää riitä siihen, että sijoitusten voitto korvaisi sen riskin, minkä siinä ottaa.”

9. Olisiko vielä jotain, mitä opiskelijan kannattaisi tietää?

”Voi tietysti olla sellainenkin tilanne, että opiskelija tietää tulevansa ottamaan valmistuttuaan asuntolainan, järjestämään hääjuhlat tai vaikka matkustelevansa. Silloin voi olla ihan hyvä vaihtoehto nostaa opintolainaa ja pitää sitä vähän taskussa tällaisia tilanteita varten. Siinäkään ei ole mitään väärää, vaikka se ei olekaan opintolainan pääsääntöinen käyttötarkoitus. Jokaisen tilanne on ainutlaatuinen, joten jokaisen tulisi harkita yksilöllisesti, mikä olisi kannattavaa oman tilanteensa mukaan.”

