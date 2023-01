Kaupan kassat Emilia ja Agnes paljastavat palkkansa – ja kertovat, mikä asiakkaiden tapa kassajonossa ihmetyttää

Emilia, 23, työskentelee Salessa ja Agnes, 25, Alepassa. Nyt he kertovat nettopalkkansa, miten sillä tulee toimeen ja millaista työ on käytännössä.

Peruskoulun jälkeen helsinkiläinen Agnes Roos, 25, kävi vuoden ravintolakoulua. Pian hän kuitenkin huomasi, ettei kokin työ ollut sellaista kuin oli kuvitellut ja siirtyi suoraan työelämään.

– Olen ollut työelämässä 17-vuotiaasta saakka ja tehnyt paljon asiakaspalvelutöitä huoltoasemalla, vaatekaupassa ja ruokakaupoissa, Agnes kertoo.

Joensuussa asuva Emilia Penne, 23, valmistui merkonomiksi vuonna 2018, kävi työharjoittelun urheiluliikkeessä ja sai työpaikan ruokakaupasta heti valmistuttuaan. Kun vuorotyö alkoi väsyttää, Emilia työskenteli muutaman vuoden autokaupassa ja -korjaamolla.

Joensuuhun muutettuaan Emilia sai töitä paikallisesta Salesta. Nyt hän opiskelee terveydenhoitajaksi, mutta tekee myös töitä opintojen ohella. Agnes on työskennellyt nykyisessä työpaikassaan Alepassa neljä ja puoli vuotta.

Kysyimme, millaisia ajatuksia Agnesilla ja Emilialla on työstään ja palkastaan ruokakaupassa.

1. Millaiset työajat ovat? Paljon teet töitä viikossa?

Agnes: Työsopimukseni on 30 tuntia viikossa. Teen siis töitä sen verran tai enemmän, jos otan lisävuoroja. Aamuvuoro alkaa 6.25 ja loppu kahdelta päivällä. Viikonloppuisin aamuvuoro alkaa tuntia tai kahta myöhemmin. Iltavuoro alkaa iltapäivällä ja loppuu viimeistään kymmeneltä illalla.

” Koko elämä pyörii työvuorojen mukaan.

Emilia: Työsopimukseni on 5 tuntia viikossa, mutta teen töitä enemmän, viikosta riippuen 10–20 tuntia viikossa ja loma-aikoina enemmän. Työ on vuorotyötä, joten koko elämä pyörii oikeastaan työvuorojen mukaan. Jos on jotain vapaatoiveita, ne täytyy toivoa neljä viikkoa etukäteen. Joskus vuorotyö on vaikuttanut jopa ystävyyssuhteisiin, sillä kaverit eivät ole enää jaksaneet kysyä mukaan juttuihin, kun aina joutuu sanomaan, että olen töissä. Raskasta on myös se, että usein joutuu olemaan kaikki pyhät töissä, ja työpaikalla on hirveä polemiikki siitä, kenen vuoro on saada tietty pyhä vapaaksi.

2. Kuinka paljon tienaat kuussa? Ja paljonko palkasta käteen verojen ja vähennysten jälkeen?

Agnes: Tuntipalkkani on 13,19 euroa. Verojen jälkeen käteen jää kuukausittain 1 700–1 800 euroa, joskus hieman enemmän ja joskus vähemmän.

Emilia: Tuntipalkkani on 12,61 euroa. Riippuu kuukaudesta, mutta yleensä tienaan opintojen ohella 1 000–1 200 euroa kuukaudessa. Kesällä, kun teen enemmän töitä, käteen jää maksimissaan 1800–1900 euroa kuukaudessa.

” Vastuuvuorossa oleva pyörittää tavallaan koko kauppaa. Lisä on vain 50 senttiä tunnilta.

3. Onko palkka mielestäsi linjassa työn raskauden kanssa?

Agnes: Mielestäni ei. Esimerkiksi koko kaupasta vastuussa olevan työntekijän vastuulisä on vain 50 senttiä tunnilta. Siihen nähden, mitä kaikkea vastuuvuoron aikana voi tapahtua, tämä on todella pieni korvaus – vastuuvuorossa oleva pyörittää tavallaan koko kauppaa. Lisäksi meillä on puolen tunnin palkaton ruokatauko, jonka aikana saattaa joutua käymään kassalla tai tekemään töitä. Joskus hommien lomassa jää myös lyhyet tauot pitämättä, koska on vaan niin paljon hommaa ja tulee huono omatunto, jos jotain jää tekemättä. Asiakkaat näkevät meidät vain hyllyttämässä ja kassalla, mutta työhön kuuluu muutakin.

Emilia: Jos tekee aamuvuoroja, joista ei saa paljon lisiä, niin ei todellakaan. Tällä alalla ei mielestäni kannata olla tuntipalkalla päivätöissä. Yksin työskennellessä vastuu kaupasta on suuri. Iltalisien ja viikonloppulisien kanssa palkka on ihan linjassa työnkuvan kanssa.

4. Kuinka paljon lisät vaikuttavat palkkaan?

Agnes: Paljon. Viime palkasta lisiä oli 400 euroa, joka oli melkein yksi neljäsosa palkastani. Parhaita ovat lauantain iltavuorot, jolloin tuntipalkka on lisien kanssa lähemmäs 20 euroa, ja tietenkin sunnuntaivuorot, kun on tuplapalkka.

Emilia: Sunnuntain iltavuoro on lisien kannalta paras, kun yhden päivän aikana tienaa noin 200 euroa. Myös iltalisät ovat huomattavat. Pyrin ottamaan vuoroja, joista saa mahdollisimman paljon lisiä.

” Kaupan alalla on mahdotonta tienata niin, että pärjäisi hyvin tekemällä vain päivätyötä.

5. Tuleeko palkalla tulee toimeen?

Agnes: Tähän mennessä olen tullut toimeen ihan hyvin. Välillä huomaan, että kuun lopussa ennen palkkapäivää tekee tiukkaa. Joskus, kun töitä on tehnyt vähemmän tai lisiä ei tule niin paljon, palkka saattaa olla pienempi, esimerkiksi 1 500 euroa. Silloin pitää katsoa tarkasti laskujen eräpäivät ja vähän taktikoida, mitkä voi jättää seuraavalle kuulle.

Emilia: Kyllä tällä tulee toimeen, mutta opintojen ohella töitä tehdessä ei tässä liiemmin kalliita juttuja ostella eikä hirveästi juhlita. Kaupan alalla on mahdotonta tienata niin, että pärjäisi hyvin tekemällä vain päivätyötä. Siksi hakeudun itse pois alalta ja opiskelen terveydenhoitajaksi.

6. Mikä tilanne kaupan kassalla on jäänyt erityisesti mieleesi?

Agnes: Kerran iltavuorossa ollessani yksi asiakas tuli kauppaan juuri ennen sulkemisaikaa. Hetken päästä kävin muutaman kerran sanomassa, että kauppa on jo suljettu, ja lopuksi jouduin sanomaan vähän vihaisestikin, että nyt kassan kautta kotiin. Seuraavana yönä heräsin hirveään hammassärkyyn, joten menin aamulla hammaslääkäriin. Hammaslääkäri oli, kukapa muukaan kuin se edellisillan viimeinen asiakas.

” Joskus asiakkaat kommentoivat ulkonäköäni negatiiviseen sävyyn.

Emilia: Tänä talvena olin poikaystäväni kanssa lomalla Kolilla, ja saunassa eräs mies kysyi, saako liittyä keskusteluumme. Höpöttelimme sitten siinä pidemmänkin aikaa. Seuraavana päivänä palasin Joensuuhun töihin, ja tämä saunamies lompsi kassalleni.

Kaupan kassa on todella näkyvä ja avoin työ. Kun lähden viettämään iltaa, niin tiedän, että varmasti tulee asiakkaita vastaan illan aikana.

7. Onko suomalaisilla asiakkailla kassalla jotain tapaa, joka ihmetyttää?

Agnes: Ihmiset ovat malttamattomia – ennen kuin olen edes kerennyt piippaamaan tuotteita, ollaan laittamassa korttia maksupäätteeseen. Myös se ihmetyttää, että asiakkaat eivät vastaa moikkauksiin. Joskus asiakkaat kommentoivat ulkonäköäni negatiiviseen sävyyn, ja olen myös todistanut ahdistelutilanteita kassalla ja puuttunut niihin.

” Tupakan ostajat tulevat usein kassalle ja vain tokaisevat tupakkatuotteen nimen.

Emilia: Joskus ihmetyttää se, että asiakkailta puuttuu kohteliaisuus kokonaan. Tupakan ostajat tulevat usein kassalle ja vain tokaisevat tupakkatuotteen nimen. Siihen olen usein sanonut, että onko tuo joku uusi tervehdys. Tuntuu, että Suomessa ei hirveämmin arvosteta kaupan työntekijöitä.

Olen törmännyt myös myymälävarkauksiin. Yksin työskennellessä täytyy punnita, käykö vessassa silläkin uhalla, että joku varastaa sillä välin jotain. Työ vaatii paljon henkistä kanttia.

8. Mikä työssä on parasta?

Agnes: Olen sosiaalinen papupata, ja jään aina juttelemaan asiakkaiden kanssa, jos se on tilanteessa mahdollista. Meidän kaupan asiakaskunnasta ehkä 90 prosenttia on vakioasiakkaita. Tykkään siitä, että näiden asiakkaiden kanssa muodostuu luontevia ja pitkäaikaisia suhteita. Meillä on myös huippu työporukka ja esimies!

” Saatan lörpötellä vanhusten kanssa puolikin tuntia.

Emilia: Asiakkaat. Saatan lörpötellä vanhusten kanssa puolikin tuntia, ja minusta tällaiset kohtaamiset ovat todella tärkeitä, varsinkin heille. Myös hyvät henkilökuntaedut työssä ovat iso plussa.

