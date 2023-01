Kolumni: Otin ”ilmaista” lainaa, joka ei ollutkaan ilmaista – nyt hieman kaduttaa

Lukiossa opintolainasta puhuttiin ”ilmaisena rahana”. Enää se ei sitä ole.

Kun neljä vuotta sitten aloitin opintoni, opintolainan nostaminen oli itselleni itsestäänselvyys. Keskustelukin sen ympärillä oli kannustavaa: siitä puhuttiin lukiossa ”ilmaisena rahana”, joka kannattaisi nostaa, vaikka sitä ei välttämättä tarvitsisikaan.

Nyt minulla on opintolainaa reilusti yli 20 000 euroa. Laina on kulunut ruokaan, vuokraan, vessapaperiin ja myönnettäköön, hieman myös matkustamiseen.

Inflaation sekä korkojennousun myötä opintolainojen korot ovat nousseet huomattavasti. Siinä missä vielä viime vuonna lainaani lisättiin korkoja 18 euroa vuodessa, kasvaa opintolainani korkojen takia tänä vuonna 370 euroa vuodessa.

Laina, jota lukiossa tituleerattiin ”ilmaiseksi rahaksi”, ei todellakaan enää ole sitä.

Nyt ahdistaa, stressaa, ehkä jopa hieman kaduttaakin.

Toisaalta tiedän, etten olisi tullut toimeen pelkillä Kelan tarjoamilla opiskelijan etuuksilla. Opiskelijana Kelalta saatavat etuudet ovat opintoraha ja yleinen asumislisä. Opintoraha on kaikille suomalaisille opiskelijoille sama, tällä hetkellä 268,23 euroa kuukaudessa. Asumistukea voi saada Helsingissä enintään 465,60 euroa kuussa, muualla jopa satasen vähemmän. Tiivistettynä nämä tuet riittävät juuri ja juuri yksin asuvan ihmisen vuokraan vapailla markkinoilla, jos siihenkään.

” Opiskelijoilla on siis oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on ongelmansa.

Opiskelijoilla on siis oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joissa molemmissa on ongelmansa. Ensimmäinen vaihtoehto on työskennellä opintojen ohella tai loma-aikoina. Niin tein minäkin, kunnes en enää jaksanut. Tämä vaihtoehto ajoi neljäksi kuukaudeksi sairauslomalle.

Toinen vaihtoehto on ottaa opintolainaa. Tällöin maksan tulevaisuudessa korkojen muodossa jopa tuhansia euroja ”ylimääräistä” siitä, että pystyin opiskeluaikoina ostamaan ruokaa ja maksamaan vuokran – siis elämään.

Toki on niitäkin ihmisiä, jotka ovat nostaneet opintolainan täysin ”huvikseen” ja sijoittaneet sen. Esimerkiksi Siiri kertoi aiemmin Ilta-Sanomille rahoittaneensa osan ensiasunnostaan ASP-tilille sijoitetulla opintolainallaan.

Oli syy opintolainan nostamiselle mikä tahansa, inflaation kurittamat korot ovat nyt jokaisen niskassa.

Onneksi Kela on pohtinut pankkien kanssa mahdollisuutta valtion takaamaan opintolainan korkokattoon. Tällöin korot pysyisivät siedettävinä. Inflaation myötä myös tulevaisuuden palkat saattavat nousta, jolloin korot eivät välttämättä tuntuisi palkkaan nähden niin suurilta.

Lue lisää: Annikalle jäi kymppitonnien velat, kun koti ei mennytkään kaupaksi – tiukimmillaan elämiseen piti riittää 600 euroa kuukaudessa