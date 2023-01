Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Saako työpaikalta viedä kotiin kyniä? Entä vessapaperia? Vastaa 9 kysymykseen, niin näet, oletko muiden suomalaisten kanssa samoilla linjoilla

Mitä kaikkea on ok tehdä työpaikalla tai työaikana? Nyt selvitetään, kuinka tiukka tai löyhä moraali suomalaisilla työntekijöillä oikein on!

