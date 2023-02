Viikon päästä alkoivat vilunväreet ja armoton päänsärky. Marjo Mäenpäätä paleli jopa 30 asteen auringonpaahteessa.

Oli kevät 2013. Marjo oli ollut vasta pari kuukautta Kirkon ulkomaanavun ohjelmakoordinaattorina Itä-Kongossa, kun hän teki työmatkan Manginan kylään, tunnin lentomatkan päähän asemapaikastaan Gomasta.

Hotelli oli hyvätasoinen, sänkyjen päällä oli hyttysverkot. Tiukan työpäivän jälkeen hän oli kuitenkin innostunut juomaan muutaman oluen ja mennyt sitten nukkumaan.

– En ollut jaksanut asetella sänkyni yllä ollutta hyttysverkkoa tarkasti patjan alle, vaan nukahdin suoraa päätä sängylleni ulkovaatteet päällä, Mäenpää kertoo.

Aamulla hän huomasi pieniä hyttysenpiston jälkiä ihollaan ja sai pistoksista ensimmäisen malariansa. Myöhemmin hän sairasti taudin vielä pariin kertaan.

Malaria on köyhien kehitysmaiden sairaus, joka tappaa vuosittain noin puoli miljoonaa ihmistä. Tautiin on olemassa lääke, joka hoitaa sen parissa päivässä. Marjo pystyi hakemaan apteekista lääkkeet; kaikilla kongolaisilla sellaiseen ei ole varaa. Siitä huolimatta kongolaiset suhtautuivat malariaan kuin perusflunssaan.

– Kongossa saattoi kuolla hoitamattomaan tautiin, mutta Suomessa pystyy tappamaan itsensä ihan vain suorittamalla tai stressaamalla liikaa, Mäenpää toteaa.

Eroon suorittamisesta

Huolimattomuus hyttysverkon kanssa olisi aiemmin ollut Marjolle ennen kuulumatonta. Hän oli nuorena omien sanojensa mukaan ”kamala suorittaja”. Hän kasvoi omakotitaloalueella Helsingin Vartiokylässä ja kävi lukion Helsingin normaalilyseossa.

– Huolehdin itse koulutehtävistäni ja koin suurta pettymystä, jos en saanut kokeista täysiä pisteitä.

Alun perin hänen suuri haaveensa oli päästä töihin Brysseliin EU-virkamieheksi. Hän opiskeli valtio-oppia Helsingin yliopistossa ja Uppsalassa Ruotsissa ja keskittyi erityisesti EU-politiikkaan.

– Oli itsestäänselvyys mennä lukioon ja siitä yliopistoon. Elämäni polku oli hyvin suunniteltu omassa päässäni, hän kertoo.

Yliopiston jälkeen Marjo aloitti työt julkishallinnon konsultointiin keskittyvässä konsulttifirmassa, jossa nuoret vastavalmistuneet kilpailivat, kuka saa laskutettua eniten.

– Töitä tehdessä meni monta viikonloppua ja silti minua harmitti, etten saanut laskutettua mielestäni tarpeeksi.

” Elämäni polku oli hyvin suunniteltu omassa päässäni.

Vuonna 2010, kahden työntäyteisen vuoden jälkeen Marjo sai suorittamisesta tarpeekseen, irtisanoutui ja lähti vapaaehtoistyöhön Keniaan. Hänen juuri ostamansa asunto meni vuokralle, tavarat ullakkokomeroon.

– Ne olivat siellä seuraavat kymmenen vuotta, Marjo kertoo hymähtäen.

Keniasta Marjo päätyi kahdeksi vuodeksi töihin YK:n kehitysohjelman Intiaan, mutta ei saanut Afrikkaa pois mielestään. Kun hän näki työpaikkailmoitukseen, jossa Kirkon ulkomaanapu etsi ohjelmakoordinaattoria Kongon demokraattiseen tasavaltaan, hän päätti hakea ja tuli valituksi.

Isä kannusti lähtemään

Marjo on yksi harvoista suomalaisista avustustyöntekijöistä, jotka ovat asuneet levottomassa Itä-Kongossa. Hän työskenteli maassa ensin ohjelmakoordinaattorina ja sittemmin maajohtajana vuosina 2013–2016. Marjo kuvaa kokemuksiaan tuoreessa kirjassaan Tulivuorikaupunki Kongossa – Avustustyötä Afrikan sydämessä.

Kongo eli Kongon demokraattinen tasavalta on Belgian entinen siirtomaa, jonka pääkaupunki on Kinshasa. Maa on listattu maailman köyhimpien maiden joukkoon, ja yli puolet kongolaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Maassa on luonnonrikkauksia, mutta tavallinen kansa ei niistä hyödy. Niistä kilpailevat muun muassa alueelliset sissijoukot, jotka aiheuttavat sekasortoa.

Kirkon ulkomaanavun tukema ammattikoulu Gomassa auttoi konfliktin uhreja, katulapsia ja entisiä lapsisotilaita takaisin elämään koulutuksen avulla. Marjo vieraili koulussa keväällä 2015.

Marjon saapuessa maahan sen itäosassa Gomassa oli käytännössä yhä sotatila. Kun Marjo aluksi epäröi lähtöä, hänen isänsä kannusti.

– Isä oli aina ollut sitä mieltä, ettei elämässä kannattanut pelätä pahinta vaan tehdä sitä mitä halusi tehdä ja mennä sinne, minne halusi mennä, Marjo kuvaa.

– Ehkä isä eli minun kauttani unelmaansa käydä kaukomailla, koska hänen vanhemmillaan ei ollut aikoinaan varaa lähettää poikaansa edes oppikouluun.

Isä olisi halunnut myös tulla myöhemmin tytärtään Kongoon tervehtimään, mutta joutui jättämään matkan väliin sairastuttuaan Parkinsonin tautiin.

Elä hetkessä

Marjolle työ Kongossa oli muutakin kuin haastava työkomennus. Kongossa hän oppi elämään hetkessä. Kongossa luotettiin nykyhetkeen, koska huomisesta ei voinut tietää. Tämä näkyi esimerkiksi suhtautumisessa rahaan: sitä joko oli tai ei ollut ja se, jolla oli, maksoi muidenkin puolesta.

– Se joskus ärsytti, että miksi minun odotettiin tarjoavan kaikille. Toisaalta aloin myös elää rohkeammin kuin olin elänyt aiemmin. En enää suorittanut elämää kuten aiemmin olin tehnyt.

” Kongossa ihmiset ja asiat hyväksyttiin sellaisena kuin ne ovat.

Hän esimerkiksi uskalsi matkustaa sissien hallinnassa olevaan maakuntaan keskelle sademetsää ja ajaa pimeässä autolla yksin pitkin Goman katuja.

Vaikka hän on urallaan myöhemmin työskennellyt myös Keski-Afrikan tasavallassa ja Senegalissa, eniten hänen ajatteluaan muuttivat vuodet Kongossa, kun hän oli ”kolmekymppinen innokas avustustyöntekijä”.

– Tuntuu, että Suomessa aina vaaditaan jotain, joko itseltä tai muilta. Kongossa ihmiset ja asiat hyväksyttiin sellaisena kuin ne ovat, hän sanoo.

Unohtumaton hetki

Joskus Marjo mietti, miten yksittäinen järjestö pystyisi muuttamaan asioita Kongossa. Asioilla harvoin olikin vain yhtä puolta.

Esimerkiksi alueella, jossa Marjo sai ensimmäisen malariansa, oli koulu, jota kävi suuri joukko maan sisäisiä pakolaisia. Koulu oli erittäin huonossa kunnossa.

Marjo kuvaa koulua kirjassaan näin:

Sen seinät oli tehty savesta ja lehmänlannasta, ja aines pysyi hädin tuskin kasassa ohuiden keppien varassa. Koulussa oli peltikatto, mutta se oli hävyttömän kehno. Luokkahuoneet olivat täydellisen pimeitä päivälläkin. Seinällä oli liitutaulu, mutta luokan perältä ei nähnyt, mitä siihen kirjoitettiin.WC-tilat olivat perin vaatimattomat ja likaiset. Lapset kävivät tarpeillaan lähimetsikössä ja kuukautisten aikaan tytöt jättivät tulematta kouluun.

Kirkon ulkomaanavun tuella kylän asukkaat saivat rakennettua uuden koulurakennuksen, jossa oli vessoja pojille ja tytöille, luokkiin tuli hyvin valoa ja koulu yhdistettiin vesijohtoon, jotta oppilaille olisi tarjolla vettä.

Koulun avajaiset olivat Marjolle unohtumaton hetki.

– Olin niin ylpeä koko koulusta ja tuosta päivästä. Opettajat olivat teettäneet upeat samanlaiset asut, ja lapsilla oli kaikilla hienot koulupuvut. Puhuimme koulun käynnin tärkeydestä, Marjo kertoo.

Harvoin vain yhtä puolta

Aina kehitysavusta ei seuraa pelkästään hyvää, vaan sillä voi olla myös haittavaikutuksia. Näin kävi myös Manginan koulun kohdalla.

Koulu oli suunniteltu 200 lapselle, mutta uudesta hienosta koulusta tuli statussymboli alueen asukkaille ja kaikki halusivat lapsensa tähän kouluun. Lopulta oppilaita olikin 400. Koulunkäyntiaste nousi, mutta opettajat eivät enää pystyneet ohjaamaan oppilaita entiseen malliin, joten opetuksen taso laski.

– Eikä kaikilla alueen lapsilla ollut yhtä hienoa koulua. Olimmeko sittenkin luomassa epätasa-arvoa alueelle, Marjo pohtii.

Toisaalta, vaikka yksi koulu ei ratkaise Kongon kaikkia ongelmia, se oli jotain konkreettista. Mahdollisuus koulunkäyntiin saattoi ratkaista lasten koko tulevaisuuden. Eräs lapsisotilaana sissien joukoissa taistellut tyttö kertoi myöhemmin Marjolle olleensa taistelemassa, koska hän oli jäänyt orvoksi eikä ollut päässyt kouluun.

Marjo työskenteli Kongossa vuosina 2013–2016. Vaikka hän on sittemmin työskentellyt myös muualla Afrikassa, vuodet Kongossa vaikuttivat eniten hänen ajatteluunsa.

Työ Kongossa loppui seinään

Vaikeat olosuhteet saavat jotkut avustustyöntekijät suoriutumaan paremmin. Marjo sanoo kuuluvansa heihin.

– Kongossa koin pystyväni keskittymään olennaiseen, enkä käyttänyt enää aikaani mihinkään turhaan.

Marjon työ Itä-Kongossa loppui kuitenkin kuin seinään, kun Suomen hallitus päätti vuonna 2015 leikata Suomen kehitysyhteistyöstä peräti 300 miljoona. Niin suurta summaa ei saatu säästettyä pienillä leikkauksilla, vaan koko Kirkon ulkomaanavun toiminta Gomassa päättyi.

Marjosta se tuntui väärältä. Hänen mielestään kehitysapua pitäisi tehdä pitkäjänteisemmin kuin hallituskausi kerrallaan. Vain sillä tavalla saadaan myös pysyvämpiä tuloksia.

– Olkoon se raha sitten pienempi, mutta ainakin se olisi suunnitelmallisempaa.

” Suomessa kehitysapu nähdään liian mustavalkoisesti.

Nyt monen vuoden uurastus voi mennä hukkaan, kun apu loppuu äkillisesti eikä sen loppumiseen ehditä kunnolla varautua. Marjo on yrittänyt myöhemmin selvittää Manginan kylän koulurakennuksen kohtaloa, mutta ei ole löytänyt koulusta tietoja.

– Se oli kuitenkin hyvin rakennettu, joten kaipa se pystyssä yhä on, hän toivoo.

Marjon mielestä Suomessa kehitysavusta käytävä keskustelu nähdään mustavalkoisesti eikä virheitä sallita.

– Miksipä kehitysyhteistyö olisi erilaista kuin vaikkapa yritystoiminta: välillä onnistutaan ja välillä tehdään virheitä, hän muistuttaa.

Avustustyö voi koukuttaa

Avustustyö voi jäädä tekijälleen myös niin sanotusti päälle. Marjo on työssään tavannut humanitaarisia cowboyta, jotka jatkavat yhden työkomennuksen jälkeen aina uuteen paikkaan.

Hän myöntää, että myös hänelle itselleen on nykyään melkein helpompaa jatkaa uuteen kuin jäädä aloilleen vanhaan ja turvalliseen. Kongon jälkeen arki Suomessa tuntui ensin mitäänsanomattomalta.

– Kongossa jäin jonkinasteiseen adrenaliinikoukkuun, koska kaikessa elämisessä oli niin paljon jännitystä.

Vielä joskus hän haluaisi palata takaisin Kongoon edes käymään. Tällä hetkellä hänet pitää Suomessa perhe ja alle puolivuotias vauva, mutta hän haaveilee lähtevänsä joskus avustustyöhön perheensä kanssa.

– Haluaisin, että lapseni saisi kokemuksen, millaista on elää jos ei välttämättä Kongossa, niin jossain muualla Afrikassa.

Marjo haluaisi palata vielä joskus Kongoon edes käymään. Hän haluaisi tietää, onko Manginan kylässä oleva koulu, jonka rakentamista hän oli koordinoimassa, yhä pystyssä.

Marjo Mäenpää Vuonna 1981 syntynyt avustustyöntekijä ja kehitysavun ammattilainen. Työskennellyt Kirkon ulkomaanavun maajohtajana ja ohjelmakoordinaattorina Kongossa vuosina 2013–2016, josta kirjoittanut kirjan Tulivuorikaupunki Kongossa – Avustustyötä Afrikan sydämessä. Kongon lisäksi työskennellyt Senegalissa, Keski-Afrikassa, Intiassa ja Keniassa. Asuu nyt Vantaalla ja työskentelee Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED:ssä, josta on nyt perhevapaalla. Perheeseen kuuluu puoliso, yhteinen alle puolivuotias tytär ja puolison 9-vuotias poika sekä Kongosta Suomeen adoptoitu Makenga-koira.

Toisintekijät-juttusarjassa oman uransa kulkijat kertovat poikkeuksellisista valinnoistaan.

