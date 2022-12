Kun joku on raiskattu, Riina Korjamo pyydetään paikalle – lääkäri kertoo nyt tärkeän asian, joka voi tuntua raiskatusta inhottavalta

Suomessa on yli 20 Seri-tukikeskusta, joissa tutkitaan ja autetaan seksuaalirikosten uhreja. Niissä työskentely ei ole helppoa.

Riina Korjamon työ alkaa, kun puhelin soi. Joku on raiskattu.

Soittaja on tyypillisesti nuori, alle kolmekymppinen nainen. Tapahtumasta on kulunut alle vuorokausi. Tekijä on tuttu tai tutun tuttu. Soittaja on ehkä tehnyt rikosilmoituksen, ehkä ei. Sillä ei ole tässä tilanteessa väliä.

Tärkeintä on saada hänet turvaan.

Näin alkaa tavallinen työvuoro Helsingin Naistenklinikan Seri-tukikeskuksessa.

– Olisi tärkeää, että soittaisi heti, kun pystyy soittamaan. Poliisi osaa nykyään myös ohjata paikalle, Riina Korjamo sanoo.

Hän on Seri-tukikeskuksen vastuulääkäri.

Riina Korjamo haastattelee vastaanotolle saapuneen henkilön ajan kanssa. Kuvituskuva.

Seri-tukikeskukset palvelevat ympäri maan

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö. Sinne voi hakeutua kuka tahansa yli 16-vuotias seksuaalista väkivaltaa alle kuukauden sisään kohdannut riippumatta siitä, onko väkivallan kokija tehnyt tapahtuneesta rikosilmoitusta.

Pääsääntöisesti Seri-tukikeskus keskittyy raiskauksiin. Seksuaaliväkivallan kokija soittaa itse Seri-tukikeskukseen – tai sitten hänen puolestaan soittaa poliisi.

Riina Korjamo on työskennellyt Helsingin Naistenklinikalla sijaitsevassa Seri-tukikeskuksessa sen avaamisesta alkaen. Viidessä ja puolessa vuodessa tukikeskuksia seksuaalirikosten uhreille on perustettu jo 20 ympäri Suomea.

Ensi vuonna niitä tulee vielä muutama lisää, sillä vuodesta 2023 alkaen kaikki seksuaalirikokset tutkitaan ensisijaisesti Seri-tukikeskuksessa.

” Jokaisella on ne potilaat, jotka menevät ihon alle.

Tukikeskusten perustaminen noudattaa Istanbulin sopimusta, johon myös Suomi on sitoutunut. Euroopan neuvoston yleissopimuksen tarkoitus on ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa.

Seri-tukikeskuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi: lääkäreitä, päivystäviä lääkäreitä, kätilöitä, psykologeja ja sosiaalityöntekijä, sairaalapastorikin. Ensikäyntejä pelkästään Helsingin tukikeskuksessa on noin 1,6 päivässä. Se tarkoittaa vajaata kuuttasataa kävijää vuositasolla – ja sitä, että tukikeskuksessa kohdataan joka päivä joku raiskattu.

Tarkoituksena on tehdä käynnistä asiakkaalle niin kiireetön kuin mahdollista, Korjamo kertoo. Siksi yhden asiakkaan vastaanotto kestää juuri niin kauan kuin on tarpeellista.

Kuka tahansa voidaan raiskata

Vastaanotolle saapuvan henkilön ottaa vastaan kätilö tai sairaanhoitaja, joka kartoittaa lyhyesti, mitä ja milloin on tapahtunut, Korjamo kertoo. Yleensä aloitetaan ottamalla seksi- ja veriteitse tarttuvien tautien nollanäytteet, joihin tuloksia myöhemmin voidaan verrata.

– Vaikka seksuaaliväkivaltaa kokenut on usein nuorehko nainen, hän voi olla myös lapsi, mies, ikäihminen tai seksuaalivähemmistön edustaja. Heidän on vielä suurempi kynnys hakea apua, Korjamo muistuttaa.

Näytteenoton jälkeen lääkäri haastattelee henkilöä siitä, mitä on tapahtunut. Keskustelun jälkeen tehdään oikeustieteellinen lääkärintarkastus. Siinä lääkäri tarkastaa henkilön kohta kerrallaan, ottaa dna-näytteitä ja kuvaa mahdollisia vammoja. Lopuksi tehdään gynekologinen tutkimus.

” Näytteenoton vuoksi olisi tärkeää, että seksuaaliväkivaltaa kokenut tulisi vastaanotolle vielä samoissa vaatteissa ja käymättä pesulla, vaikka se tuntuukin inhottavalta.

Lääkäri suorittaa asiakkaalle oikeustieteellisen lääkärintarkastuksen.

Henkilö ei ole kuitenkaan koskaan kokonaan alasti tutkimuksessa, Korjamo muistuttaa. Tutkimus tehdään rauhassa ja kohta kerrallaan. Tarkoituksena on luoda turvallinen ja kiireetön ilmapiiri.

– Näytteenoton vuoksi olisi tärkeää, että seksuaaliväkivaltaa kokenut tulisi vastaanotolle vielä samoissa vaatteissa ja käymättä pesulla, vaikka se inhottavalta tuntuukin, Korjamo kertoo.

Tutkimuksen jälkeen henkilölle kerrotaan tyypillisestä akuutin trauman reaktioista.

Asiakkuus Seri-tukikeskukseen kestää puoli vuotta. Kätilö soittaa henkilölle muutaman viikon, kahden viikon, yhden ja kolmen kuukauden sekä puolen vuoden kohdalla laboratoriotuloksista. Samalla kysytään henkilön vointia.

– Jos oireet pitkittyvät, henkilön kanssa mietitään yhdessä, mikä olisi sopiva, pitkäaikaisempi hoitokontakti, Korjamo sanoo.

Tukea on mahdollista saada esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä tai raiskauskriisikeskus Tukinaisesta.

” Me pystymme oikeasti auttamaan.

Ennen kaikkea tiimityötä

Harva tilanne vastaanotolla hätkähdyttää enää Riina Korjamoa. Työ Seri-keskuksen vastuulääkärinä on sellainen, että siinä näkee kaikenlaista.

– Usein ihmetellään, että miten kukaan jaksaa tehdä tätä työtä, Korjamo kertoo.

– Mutta ehkä se on se tiimityö. Saan tehdä lääkärin osuuden, kätilö omansa ja sosiaalityöntekijät ja psykologit omansa. Me pystymme oikeasti auttamaan. Meidän työhömme ei vaikuta myöskään se, onko rikosta tapahtunut – sen tutkiminen kuuluu poliisille.

Lähes kaikki sosiaalityöntekijää lukuun ottamatta työskentelevät Seri-tukikeskuksen lisäksi Naistenklinikalla myös muissa ammattiaan vastaavissa töissä. Se vähentää kuormitusta, Korjamo toteaa.

Silti työ seksuaalirikosten parissa ei ole helppoa.

– Jokaisella on ne potilaat, jotka menevät ihon alle, Korjamo huokaisee.

Hän kertoo esimerkin asunnottomasta, päihdeongelmaisesta naisesta vuosien takaa.

– Aika monella asiakkaallamme raiskatuksi tuleminen ei ole heidän ainut ongelmansa. Silloin sitä miettii, että kuinka ihminen on päätynyt sellaiseen tilanteeseen. Miten huonoa tuuria ihmisellä voi olla, että hän päätyy meidän vastaanotollemme.

” Mitä päihtyneempi ihminen on, sitä vähemmän häneen saisi koskea.

Kyseisen naisen kanssa lähdettiinkin selvittämään terapian sijaan ensimmäisenä sosiaalityöntekijän kanssa sitä, kuinka naiselle saataisiin katto pään päälle.

– Lähdetään miettimään sitä, miten ihminen olisi turvassa, ja mikä auttaisi juuri häntä eteenpäin.

Päihteet ovat mukana useissa raiskaustapauksissa. Ihmiset saattavat kokea siitä vastaanotolla syyllisyyttä, Korjamo kertoo.

– Se on turhaa. Mitä päihtyneempi ihminen on, sitä vähemmän häneen saisi koskea. Päihtymispykälä on ollut raiskauksen kriteereissä jo aiemminkin.

Seksuaalirikoslaki suostumusperusteiseksi

Suomen seksuaalirikoslaki muuttuu ensi vuonna suostumusperusteiseksi. Tiivistettynä se tarkoittaa sitä, että vain kyllä tarkoittaa seksissä kyllä.

Tällä hetkellä arviolta vain noin 10 prosenttia seksuaaliväkivallasta tulee ylipäänsä viranomaisten tietoon, Korjamo huomauttaa. Uuden seksuaalilainsäädännön saama huomio voi hyvin vaikuttaa myös tietoisuuden lisääntymiseen sitä, mikä oikeastaan täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Poliisi on arvioinut, että lain päivittyminen lisää seksuaalirikosten esitutkintoja noin 20 prosenttia. Yli puolet Seri-tukikeskuksen asiakkaista tulee vastaanotolle ilman rikosilmoitusta, joten sen ensikäyntien arvioidaan lisääntyvän jopa 30–40 prosenttia.

– Jos poliisi ei lisää resurssejaan seksuaalirikosten esitutkintaan, pitenevät myös rikosten käsittelyajat, Korjamo kertoo.

Seksuaalirikoksen uhriksi joutunut joutuu jo nyt odottamaan pelkän esitutkinnan valmistumista Seri-tukikeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan keskimäärin viisi kuukautta. Käräjäoikeuden päätöstä joutuu odottamaan keskimäärin lähes kaksi vuotta.

Lisääntyneet tutkinnat eivät vaikuta Seri-tukikeskuksen toimintatapaan, mutta määrät lisääntyvät, Korjamo muistuttaa. Jos poliisi ei saa lisäresursseja lisääntyneisiin esitutkintoihin, käsittelyajat pitenevät entisestään.

Se lisää työtä ja pidentää tukipalveluiden tarvetta myös Seri-tukikeskuksessa.

– Tämä on sellaista työtä, jossa pitäisi aina pystyä hetkeksi pysähtymään.

Apua ja tukea täältä Akuutissa hätätilanteessa, esimerkiksi väkivallan uhatessa soita aina yleiseen hätänumeroon 112. Löydät lähimmän Seri-tukikeskuksen THL:n listauksesta. Rikosuhripäivystys vastaa numerossa 116 006 suomeksi ma–pe klo 9–20 sekä ruotsiksi ma–pe klo 12–14. Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille ja heidän läheisilleen. Kriisipäivystyksen numero 0800 97899. (Ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. Ei perjantaisin.) Nollalinjan puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville 080 005 005. (Avoinna 24h vuoden jokaisena päivänä.) Chat-palvelu auki arkisin klo 9-15. Nollalinjan sivuilta löytyvät listattuina myös kaikkien Suomen turvakotien yhteystiedot. Naisten Linjan tukipuhelin 0800 02400 suomeksi ma–pe 16–20 ja englanniksi perjantaisin klo 16–20. Chat-palvelu tiistaisin ja torstaisin klo 17–19. Mieli ry:n Valtakunnallinen kriisipuhelin suomeksi 09 2525 0111 (24h), ruotsiksi 09 2525 0112 (avoinna ma ja ke klo 16–20, ti, to, pe klo 9–13) sekä arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 (avoinna ma ja ti klo 11–15, ke klo 13-16 ja klo 17–21, to klo 10–15). Kaikki linjat ovat maksuttomia.

Jutun kuvat ovat lavastettuja.

