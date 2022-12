Vuoden isännöitsijä kertoo ilmiöstä, joka rasittaa nyt monen hermoja – tällaista on työ, jossa näkee kaikenlaista

Vuoden isännöitsijäksi valittu Anne Rintala ajautui isänsä perustamaan yritykseen hiljalleen. Erityislapsen vanhemmuus on opettanut epätäydellisyyttä. Sitä tarvitaan myös työssä, jossa ei tule koskaan valmista.

Anne Rintala satsaa perheyrityksessä viestintään. ”Viestintätulva on suuri, ja siksi on tärkeää erottua.”

Katsotaan nyt, Anne Rintala ajatteli hakeutuessaan isännöitsijän koulutukseen. Ala ei herättänyt suurta intohimoa, mutta eipä herättänyt entinen studioassistentin työkään. Anne oli muuttanut lapsen saatuaan takaisin synnyinkaupunkiinsa Keravalle, jossa myös hänen vanhempansa asuivat.

– Kaipasin äitiyslomalla jotain muuta sisältöä elämään. Isäni perustaman isännöintiyrityksen toimistorakennus sijaitsi silloin vanhempieni pihalla, ja oli helppoa viedä lapsi vanhemmille hoitoon ja mennä siskon avuksi. Aluksi tein yhden päivän viikossa, sitten kaksi, sitten kolme.

Lopulta hän päätyi työskentelemään yrityksessä täyspäiväisesti. Tänä syksynä Isännöintiliitto myönsi Annelle Vuoden isännöitsijä -palkinnon.

– Olen luova enkä kauhean hyvin vastaa perinteistä kuvaa isännöitsijästä, hän naurahtaa.

Anne on käyttänyt työssä luovuuttaan sekä medianomin opintoja hyödykseen, ja haluaa ravistella isännöintiin liittyviä mielikuvia.

–Erään alan koulutuksen mainoskuvassa oli harmaa kuusikymppinen mies. Silläkö saadaan lisää nuoria houkuteltua alalle? Missioni on tehdä isännöintityötä tunnetuksi.

Perheyritys

”Surimme töiden lomassa”

Isäni perusti Keravan Isännöinti Oy:n vuonna 1991. Silloin osakeyhtiön perustaminen vaati viisi ihmistä, ja koska meitä lapsia oli kolme, vanhemmat ottivat meidät nimellisiksi osakkaiksi. Kun isä päätti jäädä eläkkeelle vuonna 2006, hän kysyi siskoani jatkajaksi. Sisko suostui, ja parin vuoden päästä isä siirtyi sivuun. Äitiyslomalla aloin itsekin autella yrityksessä.

Siskoni sanoi, että jos haluan siitä täysipäiväisen ammatin, minun pitäisi kouluttautua isännöitsijäksi. Siitä on nyt kymmenen vuotta, kun kävin koulun ja jäin perheyritykseen töihin.

Parin vuoden päästä siitä saimme tietää, että isä on sairastunut parantumattomaan syöpään. Isän sairastuminen oli shokki, ja sitä seurasi erittäin vaikea ajanjakso. Minulla oli menossa avioero ja olin muutenkin aika loppu. Valmistelimme sukupolvenvaihdoksen, ostimme veljeni ulos, ja isän kuoltua osakkaiksi jäimme minä, siskoni ja äiti. Emme siskoni kanssa kauheasti edes miettineet vaihtoehtoja. Oli aivan selvää, että sukupolvenvaihdos tehdään.

Isän kuoleman jälkeen pidimme toimistoa päivän kiinni ja palasimme töihin. Surimme töiden lomassa. Isä oli aina pyörinyt nurkissa, vaikkei töissä virallisesti ollutkaan: hän mapitti ja vei roskia. Kun isän kuoltua hiljaista toimistoapulaista ei ollutkaan, totesimme siskoni kanssa, ettemme pärjää, ja palkkasimme sihteerin.

Perheen kanssa työskentely on ihan paras ympäristö silloin, kun kaikki toimii. Meillä toimii. Huono päivä annetaan anteeksi eikä kukaan jää muistelemaan sitä. Siskoni Jaana on minua kuusi vuotta vanhempi, ja oli pienenä idolini. Ehkä ikäero vaikuttaa siihen, että riitoja ei juuri synny.

Opiskelu

”Mikään opiskelu ei ole turhaa”

Lähdin 21-vuotiaana Ouluun opiskelemaan kuvallisen viestinnän medianomiksi. Valmistumisen jälkeen pääsin Helsinkiin töihin mainosvalokuvaamoon. Olin siellä studioassistenttina eli tein kaikkea muuta kuin valokuvasin: käsittelin kuvia, kannoin kuvauskalustoa, buukkasin malleja, hoidin järjestelyjä. Se oli unelmaduunini, ja minut valittiin satojen hakijoiden joukosta. Etenemismahdollisuuksia ei kuitenkaan ollut, ja siksi oli selvää, etten jatka siellä äitiyslomani jälkeen. Tarvitsen haasteita ja minun pitää pystyä vaikuttamaan.

Ehdin työskennellä valokuvaamossa puolitoista vuotta. Ajattelin, oliko typerää lukea tutkinto, jolla en tee mitään. Myöhemmin olen ymmärtänyt, miten paljon hyötyä siitä on ollut isännöitsijän työssä. Sen viestin haluan välittää myös nuorille: mikään opiskelu ei ole turhaa.

Ensi töikseni oikaisin perheyrityksemme tiedotteet. Ne ajoivat asiansa, mutta mietin, miten niistä voisi saada vielä parempia. Ihan ensiksi meille tuli logo. Ajattelin, että jo logon näkemällä ihminen ymmärtää tiedotteen olevan meiltä. Viestimme tärkeistä asioista kuvien avulla, eikä yhdellä tiedotteella saa olla liikaa asiaa. Ymmärrän ihmisen visuaalista silmää opintojeni ansiosta. Olen ylpeä siitä, että meidän firmamme tiedottaminen on alalla poikkeuksellisen hyvää.”

Anne ja Jaana-sisko mahtuvat hyvin samaan työpaikkaan. ”Pienenä pidin Jaanaa idolinani”, Anne sanoo.

Isännöinti

”Epäkohtien ratkaisu ei lopu koskaan”

”Kaksi mielikuvaa isännöitsijästä elää vahvana: kauluspaitainen keski-ikäinen mies tai haalariin pukeutunut huoltomies. Ehkä olen jollain tapaa onnistunut rikkomaan sitä kuvaa.

Isännöitsijän työssä on haasteita hyvässä ja pahassa, mutta se sopii luonteelleni. Lait muuttuvat ja koko ajan pitää kouluttautua, jotta pysyy ajan tasalla. Pidän siitä, että saan olla järjestelmällinen. Epäkohtien ratkaisu ei koskaan lopu.

Käytännössä isännöitsijä tekee kaiken organisoinnin, joka liittyy taloyhtiön sisä- ja ulko-osiin ja siellä asuviin ihmisiin. Järjestämme kiinteistöhuollon ja korjaustoimenpiteet. Hallinnoimme kiinteistöä yhdessä hallituksen kanssa. Tunnemme lain ja tiedämme, miten pitää lakisääteisesti toimia. Myös budjetointi, maksuliikenne ja kirjanpito kuuluu meille. Iso osa työnkuvaa ovat yhtiökokoukset, hallituksen kokoukset ja työmaakokoukset. Hankkeet työllistävät isännöintiä myös paljon. Korjausvelkaa Suomessa on paljon.

Isännöitsijän työssä näkee koko asumisen kirjon. Juuri nyt haasteet liittyvät muun muassa siihen, että tuholaiset ovat lisääntyneet, narkomaaneja on enemmän ja nuoret pelaavat kuulokkeet päässä öisin eivätkä ymmärrä, että he huutavat ja häiritsevät naapureita. Naapureita ei tunneta, koska talkoot ovat vähentyneet, ja koska sijoittajia on taloyhtiöissä entistä enemmän. Myös monet vanhukset asuvat kotona ehkä liian kauan, koska hoitopaikkoja ei ole.

Toivoisin, että asukasiltoja, talkoita ja asukaslähtöisiä toimikuntia olisi enemmän. Ne auttaisivat turvallisen ympäristön luomisessa. Yhteiskunnallisesti se olisi merkittävä muutos. Riidat syntyvät usein siitä, että vaaditaan kohtuuttomia tai tuijotetaan vain omaa napaa. Jonkinlainen sovittelukäytäntö olisi hienoa saada laajemmin käyttöön. Kahden naapurin välissä on isännöinnin vaikea olla, sillä asunto-osakeyhtiölain mukaan häiriöihin voi puuttua vain, jos häiriöistä kärsii useampi huoneisto.”

Ajanhallinta

”Koko ajan on kiire”

”Monet isännöitsijät pitävät puhelinta aina auki. Isä opetti, että puhelin suljetaan neljältä. Olemme opettaneet asiakkaammekin siihen, että meillä on toimistoajat. Olen ottanut ilmoitukset kaikista välineistä pois, koska ne katkaisevat väkisin ajatukset ja tekemisen.

Koko ajan on kiire eikä työpöytää saa tyhjäksi. Iso osa ajasta menee sähköpostin ja puhelimen parissa. Jokaiseen tehtävään liittyy myös monta eri vaihetta, esimerkiksi saunavuoron varaamiseen: ensin vuoro merkataan saunalistaan ja se lähetetään huoltoyhtiölle. Kun nimi on listassa, siitä tehdään lasku ja lähetetään se, ja seurataan, että maksu tulee suoritetuksi. Huoltoyhtiö ajastaa saunan.

Isännöitsijän työtä tehdään enimmäkseen toimistossa tietokoneen ääressä.

Työ on jatkuvaa sotaa ajanhallinnan kanssa. Minua harmittaa, että aikaa jää hirveän vähän yksittäisten osakkaiden informoimiselle. Digitalisaatio on jo tuonut jonkin verran helpotusta. Nykyiset nuoret eivät tule soittelemaan isännöitsijöille eivätkä istumaan kerhohuoneissa. Uskon, että etäkokoukset lisääntyvät.

Digitalisaatio ei ole mikään mörkö, joka syö vanhan hyvän tiedottamismallin. Hiljalleen vanha tapa vain tippuu pois. Muutos on lopulta aina hyvästä.”

Erityislapsen vanhemmuus

”Ajan kanssa olen oppinut hyväksymistä”

”Tyttäreni Monna syntyi vuonna 2009. Hänellä todettiin sydänvika, jota jäätiin seuraamaan. Hänellä ilmeni joitakin kehitysviiveitä, mutta hän kehittyi, rupesi kävelemään ja tapailemaan sanoja. Lähipiirissä ei juuri ollut muita lapsia ja oli vaikea ymmärtää, että lapsi oli perässä kehityksessä muista syistä kuin sydänviasta.

Päädyimme neurologin vastaanotolle, kun Monna oli 3-vuotias. Pidin kiinni siitä uskosta, että lapsessani ei ole mitään vikaa. Sitten lääkäri kertoi, että on löytynyt harvinainen kromosomipoikkeama.

Puhelun jälkeen romahdin. Olin siihen saakka luullut, että minulla on normaali lapsi, ja yhtäkkiä en tiennyt, pääseekö hän koskaan vaipoista eroon. Tuntui kuin minulle olisi syntynyt ihan uusi lapsi. Ajan kanssa olen oppinut hyväksymään asian, mutta en tiedä loppuuko surutyö koskaan. Monna täyttää nyt 14. Suurin murhe liittyy siihen, kuka lapsen puolia pitää, jos en itse ole tekemässä sitä.

Monna-tytär oli kuvauspäivänä koulun kanssa retkellä.

Monissa taidoissa Monna on kuusivuotiaan tasolla, mutta hän on paljon fiksumpi kuin mitä itsekään tajuan. Motoriikka sormissa on heikkoa ja hahmottaminen haastavaa, ja häntä joutuu vahtimaan ja ohjaamaan.

Luulen, että suhtautuisin erityisiin lapsiin ja ihmisiin huonosti, jos maailmani ei olisi oman kokemukseni kautta avartunut. Vammaisia on pidetty yhteiskunnassamme piilossa niin kauan, että olemme vieraantuneet erilaisuudesta. Nyt näkyy jo muutosta, esimerkiksi kouluissa erityisluokat toimivat yhdessä tavallisten luokkien kanssa.”

Perhe

”Tarvitsen tukea ympärilleni”

”Erityislapsen vanhemmuus sitoo ja vaikuttaa paljon arkeen. Työni luonteen takia tarvitsen tukea ympärilleni, koska Monna ei voi olla yksin kotona. Onneksi esimerkiksi äitini asuu lähellä.

Erosin Monnan isästä, kun tyttö oli 5-vuotias. Vuoroviikkovanhemmuuden myötä olen voinut pitää iltakokouksia enemmän niillä viikoilla, kun Monna ei ole kotona.

Joka aamu Monna pitää saattaa koulutaksiin ja olla neljältä vastassa, kun taksi tuo takaisin. Nykyisen aviomieheni 18-vuotias tytär asuu meidän luonamme ja 15-vuotias poika asuu meillä samoilla vuoroviikkorytmeillä kuin Monna. Heistä on paljon apua Monnan kanssa.

Monnalla on hyvä huumorintaju ja hän on sosiaalisesti älyttömän taitava. Uskon, että sen vuoksi hän tulee pärjäämään tässä yhteiskunnassa. Hän tarvitsee kuitenkin aina tukea eikä itsenäisty koskaan.”

Vapaaehtoistyö

”Vertaistukiryhmä täytti aukon”

”Viime vuonna kaaduin aamulenkillä ja vasen käteni meni poikki juuri, kun töissä oli hirveä kiire. Käden piti luutua kuusi viikkoa. Sinä aikana huomasin, etten ole korvaamaton. Luutumista odotellessani perustin Keravalle vertaistukiryhmän erityislasten vanhemmille. Kokoonnumme kerran kuussa, ja yrityksemme kustantaa paikalle lastenhoitajat. Vertaistukitoiminnan lisäksi toimin tyttäreni koulussa erityisluokkien yhdistyksessä.

Tiskirättejä valmistuu joululahjoiksi.

Aiemmin mietin, että olen väärällä alalla, koska työ ei tyydytä sieluani. Enää en ajattele niin, vaikka turhauttaakin, että asumiseen liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten yksinäisiä tai sairaita ihmisiä, ei ole aikaa hoitaa.Vertaistukiryhmä täytti minussa olevan aukon. Se antaa olemassaololleni ja läsnäololleni merkityksen.

Siinä, missä isännöitsijän työ on opettanut sietämään keskeneräisyyttä, äitiys on opettanut epätäydellisyyttä. Olen luonteeltani itselleni täysin armoton ja ankara ja vaadin itseltäni täyttä suoritusta. Tyttäreni kautta olen oppinut sietämään epätäydellisyyttä. Häneltä en vaadi täydellisiä suorituksia, ja olen oppinut olemaan itsellenikin armollisempi.

Annen 24 tuntia UNI 8H ”Tarvitsen aika paljon unta. Aamuisin tykkään nauttia aamukahvit hitaasti ja kiireettömästi yksin sohvalla.” TYÖ 9H ”Usein työt venyvät illalle, mutta se johtuu myös siitä, että tykkään ottaa itselleni aikaa aamuisin. Tapa on jäänyt äitiyslomalta, jolloin ei ollut aamuisin kiire mihinkään.” HARRASTUKSET 1H ”Elämäni on niin kiireistä, ettei harrastuksille juuri jää aikaa. Käyn koiran kanssa lenkillä ja kun ehdin, juoksen. Lenkkeillessä kuuntelen äänikirjoja.” PERHE 6H ”Perheaika on paljon kotona yhdessäoloa. Juttelemme paljon keskenämme.”

Anne Rintala o.s. Pulkkinen 43-vuotias isännöitsijä. Palkittiin Vuoden Isännöitsijä 2022 -palkinnolla. Uusperheeseen kuuluu Annen tytär Monna sekä aviomies Jani ja tämän 15- ja 18-vuotiaat lapset. Perhe asuu Keravalla. Perustanut Keravalle vertaistukiryhmän erityislasten vanhemmille.

