Muutto puolet pienempään kotiin ja vaatteisiin sata euroa vuodessa – supernuukailija Emma paljastaa parhaat vinkkinsä arjen säästöihin

Opiskelija ja hevosalan yrittäjä Emma Toiskallio, 34, aloitti nuukailun, sillä ei halua menettää elämästään vuosia rahanteolle enää yhtään enempää.

Olenko oikeasti valmis maksamaan tästä? Tätä kouvolalainen Emma Toiskallio kysyy itseltään jatkuvasti. Vastaus on useimmiten kielteinen, ja siksi Emma ostaakin vain tarpeeseen, mutta ei silloinkaan juuri koskaan maksa tuotteesta täyttä hintaa. Tämä koskee kaikkia Emman viisihenkiselle perheelleen tekemiä hankintoja, myös elintarvikkeita.

” Emma säästi 17 euroa nappaamalla alesta säilykkeitä, joita perheessä käytetään säännöllisesti.

Kulutustavarat, kuten vessapaperin, Emma ostaa isoissa erissä kaksi kertaa vuodessa. Eli silloin, kun tarjous on niin hyvä, että siitä kannattaa ottaa kaikki hyödyt irti. Haastattelua edeltävänä viikonloppuna Emma on säästänyt 17 euroa nappaamalla kotiin laatikollisen punalaputettuja säilykkeitä, joita perhe käyttää arjessa säännöllisesti.

Eräällä viikolla Emma keskitti perheen ruokaostokset automarkettiin, joka lupasi 5 euron etusetelin 50 eurolla ostavalle. Tuolla etusetelillä Emma sitten osti perheen kuiva-ainekaappiin 20 pussia tarjousmakaronia – raaka-aine, joka säilyy pitkään ja tulee varmasti käytettyä.

Nuukailu ulottuu myös ruokahuollon ulkopuolelle. Emman kodin ikkunoissa roikkuu verhojen sijaan paksut viltit. Niiden tarkoitus on estää vanhan hirsitalon lämmönhukkaa ja ennakoida näin tulevan talven sähkölaskuja. Alennusviltit sopivat Emman mukaan täydellisesti olohuoneen tapetteihin.

– Välillä toki huvittaa se, että opiskelen sisustusarkkitehdiksi ja minulla on neljän euron viltit ikkunoissa, Emma naurahtaa.

Parhaimmat tarjoukset löytyvät Emman mukaan alahyllyltä. ”Että pitää vähän nöyränä kumartua”, Emma naurahtaa.

Koti vaihtui puolet pienempään

Emma kertoo perineensä nuukailun jo äidinmaidossa. Mitään turhaa ei lapsuudenkodissa ostettu. Jos Emmalle piti ostaa farkut, ne valittiin hinnan, ei merkin mukaan.

– Lamasta huolimatta mistään ei ikinä ollut pulaa, mutta ei meillä ollut vaatteissa tai tavaroissa wau-efektiä, niin kuin joillakin luokkalaisillani oli.

Emmalle itselleen säästeliäisyyden eetos iski voimalla kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen. Tuolloin Emman ja hänen kumppaninsa kolmas lapsi syntyi. Ennen sitä hän oli myynyt hevosalan yrityksensä tilat ja jäänyt toiminimiyrittäjäksi. Yrityksen pyörittäminen kahden lapsen kanssa oli melkein ajanut hänet burn outin partaalle. Nyt Emma pystyi hoitamaan kuopusta kotona, toisin kuin kymmenen vuotta sitten. Silloin Emma ei pitänyt vanhempainvapaata ollenkaan, ja kokeekin menettäneensä osan vanhempien lastensa pikkulapsivuosista.

” Vuoden ajan Emma kirjasi ylös kaiken perheen rahankäytöstä.

Elämänsä ensimmäisellä vanhempainvapaalla Emma pohti, voisiko rahaa valjastaa arjessa jatkossa käyttöön muutenkin kuin työllä.

Ongelma oli tuttu: tuntui, että tilille tuleva raha ikään kuin mystisesti vain katosi jonnekin. Emma ryhtyi lukemaan sijoitusoppaita. Niissä sanottiin, että omiin kulutustottumuksiinsa on perehdyttävä tarkkaan jotta tietää, mihin raha kuluu ja mistä voi nipistää. Vuoden verran Emma kirjasi ylös kaiken perheen rahankäytöstä ja kävi läpi kodin tavaroita ja niiden tarpeellisuutta. Sen seurauksena 200 neliöinen rintamamiestalo jäi taakse. Uusi koti löytyi puolet pienemmästä hirsitalosta.

Kahdet housut riittävät

Jotta nuukailu onnistuu, pitää tietää tarkalleen, mitä omistaa ja mitä kaapeista löytyy. Otetaan esimerkiksi keittiön kuiva-ainekaappi.

Kun Emma alkaa pohtimaan mitä ruokaa tekisi ja mitä ostaisi kaupasta, hän käy läpi jo olemassa olevat raaka-aineet. Jos tomaattimurskan tai makaronien viimeinen käyttöpäivä lähestyy, ruoka suunnitellaan niiden mukaan. Näin ruokakaupasta tulee ostaneeksi vain sen, mitä oikeasti tarvitsee, ja ruokahävikki vähenee.

Säästäväinen elämäntapa vaatii itsekurin lisäksi myös rahankäytön pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta. Nykyään Emma budjetoi kaiken. Hän kirjoittaa tammikuussa paperille kaikki tulevan vuoden kulut: hiustenvärjäykset, vaatemenot ja juhlapyhät, jotka syövät normaalia arkea enemmän euroja.

” Emman vaatebudjetti on sata euroa vuodessa.

– Aiemmin elin rahan kanssa hetkessä. Tuolloin vuosittain toistuvien menoerien kustannukset tulivat eteen aina yllättäen. Nykyään osaan varautua niihin rahallisesti ajoissa.

Omiin vaatteisiinsa Emma on budjetoinut sata euroa vuodelle, sisältäen hevostallilla tarvittavat työvaatteet. Hän hankkii vaatteet useimmiten käytettynä joko kirpputorilta, tai sitten kavereilta, joiden kanssa Emma vaihtelee vaatteita. Pienikokoinen Emma saattaa saada ystäviltä esimerkiksi näiden teini-ikäisten lasten pieneksi jääneitä vaatteita. Viimeisin itse ostettu hankinta on kuuden euron talvitakki, jonka Emma löysi kirpparilta.

Emma aloitti ammattikorkeakouluopinnot syksyllä, ja koulukäyttöön hänellä on kahdet housut.

– Ei ihminen enempää tarvitse – toisia housuja käytän silloin, kun toiset ovat pesussa.

” Hiuksensa Emma leikkaa keittiösaksilla.

Hiuksensa Emma tasoittaa keittiösaksilla, ja hiustenvärjäyksen Emma tekee kotona neljän kuukauden välein. On laskelmaan budjetoitu myös yksi lisävärjäyskerta.

– Jos on jotain menoa, tai tukka kasvaakin jossain kuussa enemmän.

Ruuassa Emma ennakoi laskemalla kilo- ja litrahintoja ja sitä, kannattaako hyvän tarjouksen perässä ajaa toiselle paikkakunnalle, vai haihtuuko säästö bensakuluihin. Kerran puoliso pyysi Emmaa tuomaan tällaiselta säästöreissulta irtokarkkeja ja sekös sapetti – niiden kilohinta on korkea, ja tavoiteltu säästö hupeni karkkihyllylle.

Emman kumppanilla on vakituiset tulot, ja parilla on osin yhteiset rahat. Nuukailu ei ole perheen toimeentulon kannalta välttämätöntä, vaan se on valinta, jonka Emma haluaa tehdä.

– Tähän elämäntapaan jää koukkuun. Kun löydän jonkun hyvän diilin, siitä tulee ihan älytön voittajafiilis. Tuloni eivät ole ikinä olleet valtavan suuret, joten luonnollisesti haluan, että raha riittää mahdollisimman pitkälle.

Emma kertoo, että yhden isoimman kertasäästön hän teki tapettiostoksilla: alahyllyjä penkomalla Emma löysi 7 tapettirullaa yhden hinnalla.

Nuukailulla lisää vapaa-aikaa

Emma opettaa fiksua rahankäyttöä myös omille lapsilleen. Emmalle on tärkeää, että nuukailusta huolimatta lapsilla ei ole oloa, että jotain puuttuisi. Elämästä saa myös nauttia. Isommilla lapsilla on omat pankkikortit, ja he seuraavatkin tarkkaan omien tiliensä saldoja.

– Toivon, että he ymmärtäisivät sen, että jos tässä kohtaa säästetään, sitä rahaa voi käyttää myöhemmin johonkin spesiaalimpaan ostokseen.

Pikkuhiljaa säästäen Emma toivoo kerryttävänsä pesämunaa eläkevuosien turvaksi. Rahaa, jota ei tarvitsisi tehdä työllä. Tätä silmällä pitäen Emma on vuosien varrella ostanut viisi taloa eri puolilta Kouvolaa, joita vuokraa eteenpäin.

– Olen ostanut vanhoja omakotitaloja ja kunnostanut niitä pikkuhiljaa. Tuotot ovat toistaiseksi pieniä suurien korjauskulujen vuoksi, mutta tilanne tasaantuu ajan myötä.

Emmalle nuukailun avulla säästyvä raha tarkoittaa vapaa-ajan lisääntymistä: koska arjen menoista on mahdollista nipistää huolellisen suunnittelun avulla, tulojen ja sitä kautta niiden eteen rehkimisen ei tarvitse olla arjessa niin suuressa roolissa.

– Säästämisen tausta-ajatus on se, että en menettäisi vuosia rahanteolle enää yhtään enempää.