Katja, 34, on tienannut Airbnb-asunnoilla 7 vuotta – nyt hän kertoo, mitä outoa asiakkaat ovat jättäneet jälkeensä: ”Mietin, mistä haju tulee”

Asuntojen vuokraaminen edellyttää kylmiä hermoja. Vaativa työ myös palkitsee: lyhyillä, yön tai kahden vuokrauksilla voi tienata suuria summia.

Helsinkiläinen Katja Meriläinen, 34, omistaa kahdeksan asuntoa ja vuokraa osaa niistä muun muassa Airbnb:n kautta.

Asuntojen vuokraaminen on Katjan mukaan hektistä työtä ja vaatii ajoittain kylmiä hermoja. Arkeen kuuluu paljon erilaisia tehtäviä: varauspyyntöihin ja viesteihin vastaamista, siivoamista, pyykinpesua, asuntojen ylläpitoa ja koordinointia.

” Minun täytyy olla jatkuvasti tavoitettavissa.

– Minun täytyy olla jatkuvasti tavoitettavissa, sillä varauspyyntöjä tai viestejä saattaa tulla milloin vain. Myös ongelmia saattaa ilmetä, ja tilanteet voivat muuttua milloin tahansa, Katja kertoo.

Joskus varaus saattaa tulla vain muutaman tunnin varoitusajalla. Lisäksi asunnossa voi hajota jokin sellainen asia, joka vaatii välitöntä reagointia.

Jokaisen vuokralaisen jälkeen tehdään perussiivous. Tämä tarkoittaa lakanoiden ja pyyhkeiden pyykkäämistä, pintojen perusteellista putsausta sekä imurointia. Asunnoissa täytyy myös käydä säännöllisesti paitsi siivoamassa myös tarkistamassa, että asunto on kunnossa.

Katjan mukaan koordinointiin kuluu paljon aikaa erityisesti silloin, mikäli hän ei itse pääse hoitamaan asunnon tarkistusta.

Polku asuntosijoittajaksi

Katja aloitti Airbnb-vuokrauksen seitsemän vuotta sitten. Hän on aina ollut kiinnostunut asunnoista.

Kun Katja muutti omilleen lukioikäisenä, hän alkoi haaveilla – ja tavoitella – ikiomaa asuntoa.

– Ajattelin, että olisi paljon kätevämpää omistaa asunto, jossa asuu. Ja vielä kätevämpää olisi omistaa useita asuntoja, joita voisi vuokrata muille.

Tästä ajatuksesta alkoi aggressiivinen asuntosäästäminen. Katja aloitti säästämisen nollasta, eikä varojen kerryttäminen ollut helppoa nuorelle opiskelijalle. Kun Katja pääsi yliopistoon, hän teki koulun ohella töitä. Hänellä kesti lopulta kahdeksan vuotta, että sai säästettyä omaan asuntoon tarvittavan omarahoitusosuuden.

” Kuin ihmeen kaupalla yksi pankki myönsi lainan.

Silloisen yliopisto-opiskelijan oli kuitenkin vaikea saada lainaa ilman vakituisia tuloja.

– Kuin ihmeen kaupalla yksi pankki myönsi lainan. Ostin vuonna 2013 ensiasunnokseni kolmion hieman edullisemmalta alueelta Espoosta.

Katja vuokrasi asuntoaan muille esimerkiksi vaihto-opintojensa ajan. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja alkoi alan töiden ohella kerryttämään varallisuutta seuraavaan asuntoon.

Ensimmäisen varsinaisen sijoitusasunnon Katja osti vuonna 2016. Tuolloin hän työskenteli tapahtumatuottajana Microsoftilla.

Ura asuntosijoittajana sai alkunsa, ja nyt Katja on tehnyt asuntosijoittamista täyspäiväisesti viitisen vuotta lopetettuaan palkkatyössään.

– Asuntosijoittamiseen kuuluu kaikki asuntojen ostamisesta remontointiin ja vuokrasuhteiden hallinnointiin, Katja kertoo.

Katja tutkii asuntomarkkinoita, seuraa myynnissä olevia kohteita ja käy katsomassa niitä. Hän myös neuvottelee rahoituksesta pankin kanssa. Katja on sijoittanut asuntoihin myös yhdessä tuttaviensa kanssa.

Lisäksi asuntosijoittajan työhön kuuluu se, että tutustuu taloyhtiön asiakirjoihin ja tekee asunnoista tarjouksia. Ennen kuin Katja tekee ostopäätöksen asusta, hän miettii käyttötarkoituksen: meneekö asunto vuokralle vai Airbnb-asunnoksi?

– Asunnolla pitää olla aina a ja b suunnitelma. Vuokraamisen sijaan voin myös flipata eli remontoida ja myydä asunnon pois isommalla voitolla.

Asunnon ostamisen jälkeen Katja suunnittelee mahdolliset remontit ja sisustaa asunnot. Tämän jälkeen Katja etsii vuokralaiset, laatii vuokrasopimukset ja huolehtii suhteista vuokralaisiin.

Tienestit riippuvat monesta seikasta

Perinteisten vuokra-asuntojen lisäksi Katja hoitaa omia sekä tuttujensa Airbnb-asuntoja.

Koska Katja ei halua kilpailla hotellihuoneiden kanssa, hän vuokraa hieman isompia, perheille soveltuvia asuntojaan pääasiassa pitkäaikaisesti Airbnb-alustan kautta. Vuokra-aika saattaa olla viikoista kuukausiin.

– Vuokralaiseni ovat usein esimerkiksi työmatkalaisia tai sellaisia, jotka tarvitsevat majoitusta remontin ajaksi.

Airbnb-asunnoilla tienatut summat riippuvat monesta asiasta.

” Yön tai kahden vuokrauksilla voisi tienata hyvinkin suuria summia.

Jos asunnosta saisi perinteisillä vuokramarkkinoilla esimerkiksi tuhat euroa kuussa, voi sillä lyhytaikaisilla Airbnb-vuokrauksilla tienata kaksinkertaisen summan eli 2000 euroa kuussa. Pidempiaikaisissa vuokrasuhteissa tienattu summa on noin puolitoistakertainen.

– Vuokra-aika vaikuttaa summaan. Lyhyillä, yön tai kahden vuokrauksilla voisi halutessaan tienata hyvinkin suuria summia.

Toisaalta asuntoon liittyy myös paljon kuluja: siivouskustannukset, sähkö, vesi, nettiyhteys, vakuutukset, huonekalut ja niiden uusimiset.

Tienaamistaan summista Katja maksaa myös verot, vastikkeita ja lainalyhennyksiä.

Airbnb ottaa vuokrasta komission, joka on yleensä noin kolme prosenttia. Lisäksi vieras maksaa noin 10–15 prosenttia. Käytännössä summa, jonka Airbnb ottaa välistä on noin 15 prosenttia tai ylikin.

Itsenäistä, mutta yksinäistä työtä

Katjan mielestä työn parhaisiin puoliin kuuluu vapaus: hän voi itse päättää aikatauluistaan ja siitä, mitä ja miten asiat tekee.

– Tykkään myös puuhastella asuntojen kanssa sekä tehdä niistä sisustuksella kotoisia ja kauniita.

Työn varjopuolia on yksinäisyys. Katja hoitaa lähes kaiken itse, eikä hän näe apujoukkojaan kasvokkain kovin usein.

– Olen alkanut kaipaamaan tietynlaista työyhteisöä. Olisi kiva nähdä ja höpistä muiden kanssa näistä asioista.

Jonkin verran Katja kuitenkin kohtaa asiakkaitaan kasvokkain.

Hassuja pyyntöjä ja kivoja kohtaamisia

Suurin osa asiakkaista tietää tulevansa kotimajoitukseen. Harvoin, mutta joskus Katjan kohteissa vierailevat asukkaat odottavat kuitenkin hotellitasoista palvelua kellon ympäri.

Asiakkaat ovat kyselleet Katjalta muun muassa aamutakkeja, tohveleita, hammasharjoja ja -tahnoja sekä muita hotellimaisia mukavuuksia. Joskus asiakkaat taas ovat pyytäneet ostamaan jääkaappiin ruokaa valmiiksi.

– Joissain tapauksissa lisäpalvelu voi olla ihan paikallaan, ja autan asukkaita mahdollisuuksieni mukaan. Tietenkin tavalla, jolla apua kysytään, on väliä.

Joskus asukkaat myös kutsuvat Katjaa kylään esimerkiksi viettämään iltaa tai illalliselle.

– Menen aina todella mielelläni juttelemaan ja tutustumaan.

Katja ei oleta, eikä edellytä vierailta lahjoja. Mutta toisinaan hän saa niitä. Kauempaa tulleet asiakkaat saattavat tuoda paikallisia ruokia tai tuotteita.

Ikimuistoisin lahja oli itse neulottu villapaita. Katja sai sen eräältä asiakkaaltaan, joka oli vuokrannut Katjan asuntoa useamman kerran.

Airbnb-arki kiinnostaa

Katja alkoi kuvata työstään humoristisia videoita dokumentointimielessä jo vuosia sitten, jotta voisi kertoa työstään muille. Hän alkoi julkaista videoita Tiktokissa vasta viime vuonna. Hän kertoo arjestaan myös Instagramissa.

– Videot vieraiden jättämistä sotkuista tai tavaroista ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Asiakkaat pysyvät videoilla anonyymeinä, Katja kertoo.

” Kerran postitin unohtuneen hammasharjan Tanskaan asiakkaan pyynnöstä.

Monet Airbnb-vuokraajat ovat tiukkoja puhtaudesta, ja lisämaksuja siivouksesta saatetaan vaatia ilman kunnon perusteita. Tällaiseen Katja ei ole halunnut ryhtyä.

– En odota vierailta perinpohjaista siivousta, eikä asuntoa tarvitse esimerkiksi imuroida tai luututa. Riittää, että huonekalut ja tavarat olisivat suunnilleen paikoillaan.

Suurin osa vieraista jättääkin asunnon erinomaiseen kuntoon. Vieraat ajattelevat olevansa toisen kodissa ja kunnioittavat sitä.

Sen sijaan tavaroitaan asukkaat unohtelevat usein. Yleisimmin asuntoon jää ruokaa ja vaatteita. Käyttökelpoiset ja avaamattomat paketit Katja hyödyntää itse, mutta asiakkaiden omat kokkaukset menevät roskiin.

– En ole vuosikausiin ostanut itse pastaa, hilloa tai kaurahiutaleita.

Vaatteita ja tavaroita Katja säilyttää jonkin aikaa, mutta jos niitä ei kysellä, ne päätyvät keräykseen.

– Kerran postitin unohtuneen hammasharjan Tanskaan asiakkaan pyynnöstä. Hän toki maksoi postimaksut.

Sotkuja ja haisevia yllätyksiä

Siivoaminen ei ole iso työ. Katjasta on kuitenkin ikävää, jos joku on vieraillut hänen luonaan, eikä ole välittänyt asunnosta yhtään.

– Kyllähän sen erottaa, ovatko jäljet elämisestä vai tahallaan tai huolimattomuudella aiheutettuja.

Näin kävi kerran patjan kanssa. Katjalla on vuokralla mökki, jossa on kattoikkuna. Kattoikkunaa ei saa pitää sateella auki, sillä suoraan sen alla on sänky. Eräs asiakas oli jättänyt ikkunan viikoksi auki.

– Kaikki katolla ollut lika oli valunut sänkyyn, ja se oli läpimärkä ja kurainen.

Katja pyysi asiakkaalta kuitenkin vain osan uusien patjojen hinnasta, sillä pilalle mennyt patja oli jo vanhempi. Hänestä on väärin maksattaa asiakkailla asioiden uusimisesta asunnossa.

Sotkuja paljon vaikeampaa on päästä eroon hauista. Joskus vieraat ovat saattaneet polttaa tupakkaa sisällä. Tämä on kielletty talon säännöissä, ja asukas saa tupakoinnista aina sakkomaksun peräänsä. Ylipäätään voimakkaat hajut, kuten hajuvedet, on vaikea poistaa asunnosta.

Katjalla on kokemusta myös oudosta ja haisevasta yllätyksestä.

Asunnossa oli vieraillut nuori pari. Heidän lähdettyään Katja oli tehnyt loppusiivouksen tavalliseen tapaansa. Myöhemmin hän näytti asuntoa uudelle vuokralaisehdokkaalle. He huomasivat omituisen pahan hajun leijailevan asunnossa.

– Mietin, mistä haju tulee ja mikä ihme voi haista niin pahalle. Lopulta haju tuli jo rappukäytävään.

Katja tajusi unohtaneensa yhden paikan: jääkaapin päällä oli kaappi, jossa oli mikro. Mikrossa oli päätön, raaka pakastekana. Mädäntynyt kana oli muhinut viikon mikrossa. Asuntoa piti tuulettaa todella pitkään tapauksen jälkeen.

– Onneksi tällaiset ongelmatapaukset ovat hyvin harvinaisia, ja pääsääntöisesti kaikki muut vieraat ovat aina ihania.

