Työ & raha

– Kirkossa valtaa pitää pieni ja monia tärkeitä uudistuksia jarruttava joukko, joka ei edusta kirkon jäsenten enemmistön näkemyksiä, Pastori Maikki eli Marjut Mulari sanoo.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. 1.Joh. 4:1

Instagramissa on syntynyt pieni ja humoristinen kiista, joka koskee sitä, kutsutaanko perinneherkkua leipäjuustoksi vai juustoleiväksi.

Pappi Marjut Mulari kuuluu itämurteisiin kuuluvan juustoleivän kannattajiin ja siteeraa vastaukseksi Uutta testamenttia. Ei auta Jumalan sana. Instagramissa tehdyssä äänestyksessä hänen kantansa jää alakynteen.

Mulari tunnetaan Instagramissa Pastori Maikkina, jossa hän paitsi vitsailee leipäjuustosta ja veisaa virsiä myös puhuu painavampaa asiaa yhdenvertaisuudesta ja byrokratian vähentämisestä kirkossa.

Instapappeuden ohella valtaosa työstä on papin perustyötä: jumalanpalveluksen pitämistä, häitä ja hautajaisia. Ihmisten kohtaamisia.

Puolet työajastaan Maikki viettää Haagan seurakunnassa, jossa hän vastaa muun muassa tapahtumien järjestämisestä. Toiset puolet työajastaan kuuntelee opiskelijoiden murheita Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa korkeakoulupastorina.

Molemmissa rooleissaan hän pyrkii ravistelemaan laskevan jäsenmäärän kanssa kamppailevaa kirkkoa kohti nykyaikaa.

– Kirkon on uudistuttava, jotta sillä olisi valoisa tulevaisuus. Nyt kirkossa valtaa pitää pieni ja monia tärkeitä uudistuksia jarruttava joukko, joka ei edusta kirkon jäsenten enemmistön näkemyksiä vaikkapa avioliitosta, hän sanoo.

Lapsuus

”Sain kotoa luterilaisen työmoraalin mallin”

”Kasvoin työläisperheessä Espoon Karakalliossa. Sain kotoa kahdenlaista työnteon mallia: Isä oli hitsaaja, joka lähti varhain aamulla töihin ja tuli aikaisin iltapäivällä kotiin. Työ tehtiin työajalla työpaikalla ja kotona oltiin vapaalla.

Äidiltäni opin, mitä tarkoittaa kutsumustyö. Hän työskenteli Karakallion palvelutalossa pitkään ainoana pysyvänä työntekijänä. Hän oli kuin yksipappisen seurakunnan kirkkoherra: teki kaikkea vessanpesusta hallintohommiin ja oli aina töissä. Äidin työpaikka oli se, mihin lapsena menimme koulun jälkeen hakemaan evästä tai tekemään läksyjä. Siellä vietettiin myös ylioppilasjuhliani.

Luterilainen työmoraali on kauhean väärin ymmärretty. Siinä ei ole kyse siitä, että ajamme itsemme töitä tehden loppuun. Työ on tärkeää, sillä se tuottaa hyvää yhteisölle ja on yhteiskunnallisesti arvokasta. Luterilaisesta näkökulmasta työtä tehdään Jumalan kunniaksi, mutta työ ei ole jumala. Elämässä pitäisi olla aikaa myös ihan omalle itselle ja läheisille sekä levolle ja olemiselle.

Suomessa suhtautuminen työhön on perinteisesti korostanut pelkkää raatamista. Kirkolla on varmaan ollut siihen osansa, sillä se ei ole historiassa kovin paljon korostanut tätä levollisuuden ja itselle armollisuuden ilosanomaa. Tässä ajassa sitä kuitenkin tarvitaan enemmän kuin koskaan.”

Maikki on sosiaalisessa mediassa puhunut myös elämän kohtuullistamisen puolesta.

Asenne

”Eliittilukio pelasti perfektionismilta”

”Lapsuuden ja nuoruuden haaveammattini oli lääkäri, sillä ajattelin, että siinä ammatissa voisin auttaa muita. Peruskoulun jälkeen hain ja pääsin Ressun lukioon Helsingin keskustassa. Se oli kotitaustani ohella yksi elämäni merkittävimmistä valinnoista. Voi sanoa, että se pelasti minut perfektionismilta.

Olin peruskoulussa kympin oppilas. Sain ja halusin saada aina hyviä arvosanoja. Ressun lukiossa oli paljon muitakin kympin oppilaita. Ymmärsin, että minun ei tarvitse olla kaikessa paras. Tämä oivallus on pelastanut paljolta ja olen kiitollinen, että opin sen jo nuorena lukiolaisena.

Tajusin esimerkiksi ensimmäisellä pitkän matematiikan kurssilla, että lääkärin ura vaatisi muutakin kuin halua eivätkä rahkeeni ja kiinnostukseni riittäisi niihin oppiaineisiin. Halusin kuitenkin jonkin konkreettisen ammatin, jossa voisin auttaa muita. Aloin miettiä, mikä muu minua kiinnostaa: uskonto, psykologia ja musiikki kiinnostivat.”

Fakta Maikin 24h Pappeus 24h Olen pappi nukkuessanikin. Aamurutiinit 1 h Olen aamuvirkku ja herään yleensä ennen muuta perhettä. Syön puuroa. Kuuntelen usein aamun lehden robotin lukemana samalla kuin keittelen puuroa. Meikkaaminen on minulle siirtymäriitti. Joskus teen lyhyitä lihaskuntotreenejä. Työt 3–13h Papilla ei ole työaikaa, ja siksi päivän työtunnit vaihtelevat. Jos jokin päivä on tosi pitkä, pyrin pitämään seuraavan lyhyenä niin, että noin 8 tunnin keskiarvo säilyy. Työaikani jakaantuu puoliksi seurakunnan ja ammattikorkeakoulun kesken. Some 2h Instagramissa päivittämiseen, viestien vastaamiseen ja keskusteluun käytän päivittäin pari tuntia. Lenkki 1h Teen joka päivä koiran ja ystävän kanssa kävelylenkin. Uni 7h Nukkuisin mielelläni enemmänkin, mutta tuppaan valvomaan myöhään, sillä illat ovat myös omaa aikaani. Silloin katson sarjoja ja puuhastelen käsitöitä.

Kutsumus

”Sain sisäisen kutsumuksen lukiossa”

”Sanotaan, että pappeuteen saa sisäisen kutsumuksen. Minun kohdallani se tapahtui lukiossa. Perheeni ei ollut erityisen uskonnollinen. Luimme iltarukouksen ja kävimme kirkossa juhlapyhinä kuten muutkin sen ajan lapsiperheet.

Rippikoulun jälkeen olin kuitenkin toiminut isosena Leppävaaran seurakunnassa ja sitä kautta tutustunut myös papin työhön. Tajusin, että papin ammatti voi olla ammatti siinä missä muutkin, ja että myös pappina voi auttaa muita.

Vanha rippikouluraamattu on ”erittäin luettu ja piirrelty”.

Kun harrastuksesta tulee työ, siinä on hyvänä puolena, että ei ole tarvinnut miettiä, onko työllä merkitystä tai tykkäänkö oikeasti tästä.

Pappeuteen on aikoinaan liittynyt paljon nykyistä enemmän statusta ja valtaa, mutta se ei ollut minulle motivaatio hakeutua tähän työhön. En myöskään ollut luontainen esiintyjä, jolla olisi ollut palava halu päästä julistamaan, vaan se on pitänyt opetella. Nykyään tykkään kyllä myös saarnata.

Luin itseni pappeuden ohella Helsingin yliopistossa myös uskonnon ja historian opettajaksi, sillä ajattelin, että on hyvä olla myös jokin toinen ammatti.

Opettaminen on myös kivaa. Olen harrastanut teininä kilpauintia ja toiminut uimaopettajana. Olin aina viimeinen tai toiseksi viimeinen, koska minulla ei ole minkäänlaista kilpailuviettiä. En ole vielä tehnyt opettajan työtä päivääkään ja haaveeni on, että joskus saan tehdä sitäkin. Rippikouluja olen kyllä vetänyt ja tykkään siitä. Teinit ovat mahtavia.”

Työ korkeakoulupappina

”Minulle saa jutella”

”Myös työssäni korkeakoulupappina saan työskennellä nuorten aikuisten parissa. Tavoitteeni on mennä opiskelijoiden arkeen ja tueksi sinne, missä he ovat.

Minulla on Haaga-Helian Haagan kampuksen kirjastolla oma sohva, jossa päivystän. Läppärissäni on iso kyltti, jossa lukee: Minulle saa jutella. Joka kerta joku tulee puhumaan jotain. Syvempiä keskusteluja varten varaan työhuoneen.

Maikilla on Haaga-Helian Haagan kampuksen kirjastolla oma sohva, jossa hän päivystää.

Nuoret nostavat keskusteluissa usein esiin heihin kohdistuvat paineet. Nykymaailma on nuorille ihan järjettömän vaativa. Sekä työelämä että opinnot ovat vaativampia kuin ennen ja tahti on tiukempi. Omistakaan opiskeluajoista ei ole niin kauan, mutta näen että silloin tehtyjen valintojen vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin tuntuvat nyt. Myös pandemia-aika on ollut monille korkeakouluopiskelijoille rankkaa aikaa.

On tärkeää, että nuorille on tarjolla korkeakouluissa hyvinvointipalveluja, mutta se ei yksin riitä. Se on vain oireen hoitamista. Peräänkuulutan yhteiskunnalta inhimillistämistä.

On surullista, että korkeakoulut sivistyslaitoksina on alistettu tuottavuuden palvelukseen, eikä sivistyksen ja tiedon. Samanlaisia vaatimuksia esitetään joskus kirkollekin, minkä koen puistattavana.”

Työ seurakunnassa

”Rutiinit auttavat siirtymässä”

”Toisen puolen työajastani työskentelen seurakuntapappina Haagan seurakunnassa. Minulla on siellä virka, josta olen osittaisella virkavapaalla. Meillä on kokonaistyöaika, emmekä saa ylityökorvauksia. Hyvä puoli siinä on joustavuus eli voin sopia käyväni vaikka kampaajalla keskellä työpäivää.

Papin työ painottuu viikonloppuihin. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat yhä papin ydintyöt. Meidän seurakunnassamme papit ovat aina kolme viikonloppua töissä ja kaksi vapaalla. Pienten lasten perheessä siinä on joskus säätämistä, ja heitämmekin joskus puolison kanssa läpsyt eteisessä.

Maikille on tärkeää, että hän pystyy pyöräilemään töihin. Se on paitsi konkreettinen siirtymä työminään myös hänen ympäristötekonsa.

Myös papit uupuvat työmääränsä alle. Itse en ole kokenut vakavaa uupumusta koskaan, mutta olen ollut lähellä sitä. Se ei kuitenkaan ole johtunut itse työstä vaan huonosta johtamisesta. Pappina minulla on pääosin ollut onni työskennellä seurakunnissa, joita on johdettu hyvin.

Työn rajaaminen on tärkeää. Pappeus on ympärivuorokautinen tehtävä, mutta työrooliin siirtymisessä auttaa se, että teen työmatkat pyörällä säässä kuin säässä. Myös tietyt rutiinit kuten se, kun puen sakastissa alban päälleni, auttavat siirtymään roolista toiseen. Meikkaan töihin joka päivä. Koen sen vahvaksi osaksi itseilmaisuani ja työrooliani.

Pappisnaisena saan toisinaan palautetta, jossa joku kertoo eronneensa minun kaltaisteni takia kirkosta. Jokaisella on oikeus omaan vakaumukseensa, mutta kirkon tapaan toimia se ei saisi vaikuttaa. Uskon, että se, miten kristityt kohtelevat toisiaan, on se, mistä Jumala tunnetaan.”

Meikkaaminen on Maikille tärkeä osa itseilmaisua ja yksi tapa siirtyä työrooliin.

Somepappeus

”Laulan virsiä somessa”

”Maikki on oikeastaan lapsuuden partionimeni, mutta minut tunnetaan Maikkina nykyisin kaikkialla. Sillä nimellä perustin myös Instagram-tilini vuonna 2020. Nyt minulla on seuraajia yli 6 800. Tilin kasvaminen näin suureksi oli oikeastaan vahinko. Perustin tilin kommentoidakseni uutta Uuden testamentin käännöstä. Olin korona-aikana kotona kuopuksen kanssa, joka oli helppo vauva. Kaipasin vauvaperhearjen lisäksi jotain älyllistä tekemistä.

Kun palasin töihin, aloin päivittää tiliä muutenkin. Instagramissa koen, että siellä on helppo olla läsnä paitsi pappina, myös omana itsenään ja koko persoonana.

Olen tutustun Instagramin kautta myös uusiin ihmisiin, joista yksi on @nakitjamutsi-tiliä pitävä Päivi Sappinen. Päivi on armoitettu veisaaja ja olemme pitäneet yhdessä Instagramissa virsi-livejä.

Minulle on ollut yllätys, miten monenlaisia ihmisiä virret kiinnostavat. Monella virsiin liittyy lämpimiä muistoja, vaikka ei kuuluisikaan kirkkoon. Minusta virret kuuluvat kaikille katsomukseen katsomatta. Samoinhan joulun alla kirkoissa pidettävät kauneimmat joululaulut ja muut yhteislaulutilaisuudet kokoavat ihmisiä yli rajojen.

Teen somea osittain työajallani, mutta suureksi osaksi omalla ajallani. Somen kautta minuun ottaa yhteyttä myös moni sellainen, jolla ei ole muuta yhteyttä kirkkoon, mitä pidän suurena luottamuksenosoituksena. Ainoa varjopuoli siinä on, että joskus viestejä tulee niin paljon, etten kaikkiin niihin pysty vastaamaan. Se usein painaa mieltä.”

Kauniit korkokengät on sijoitettu makuuhuoneen kirjahyllylle Maikin kotona. ”Meillä on aika pieni koti ja melko vähän säilytystilaa, niin minusta oli kiva ajatus laittaa kauniit kengät esille, kun ne eivät mahtuneet kaappiinkaan.”

Kuunteleminen

”Suljen ihmisten murheet päässäni lokerikkoon”

”Olen hyvä pitämään salaisuuksia. Se on ammattitaitoni ydintä. Pappina minulla on ehdoton vaitiolovelvollisuus siitä, mitä ihmiset minulle kertovat.

Kuulen usein ihmisten rankkojakin tarinoita. Olen aina kokenut, että olen hyvä kuuntelija. Se on minulle kutsumus. En kuitenkaan ime asioita itseeni tai kuormitu, vaikka kuulen rajujakin tarinoita. Minulla on mielessäni eräänlainen lokero, jonne ne talletan.

Koen, että usko kannattelee minua, sillä ymmärrän, että tämä ei ole minun käsissäni vaan minä olen Jumalan käsissä.”

Jaksaminen

”Palaudun ihmisten seurassa”

”Jaksamiseni kulmakiviä ovat koiran kanssa joka ilta tehdyt pitkät lenkit. Koen, että parhaiden lataudun ihmisten seurassa. Naapuristossa minulla on kolme lenkkikaveria, joista joku lähtee usein kanssani kävelylle parantamaan maailmaa.

Toinen tärkeä rentoutumispaikka minulle on sauna. Vaikka lataudun pääasiassa ihmisten seurassa, saunassa tykkään olla yksin.

Tykkään kuunnella äänikirjoja ja katsoa historiallista fiktiota, sarjoja ja elokuvia. Suosikkejani ovat monet brittiläiset sarjat, kuten Hakekaa kätilö! sekä The White Queen. Historia on minusta loputtoman kiinnostavaa. Jännää, miten maailma muuttuu, mutta ihminen on lopulta aika samanlainen sekä hyvässä että pahassa: ihana ja kauhea samaan aikaan.”

Päivittäiset kävelylenkit perheen 7-vuotiaan koiran Tuiken kanssa ovat Maikille tärkeä osa hänen hyvinvointiaan.

Fakta Marjut Mulari 33-vuotias Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Työskentelee Helsingissä Haagan seurakunnassa ja ja korkeakoulupappina Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.

Tunnetaan Instagramissa Pastori Maikkina, jossa kertoo papin työstään.

Harrastaa soolosaunomista, pitkiä kävelylenkkejä koiran kanssa sekä historiallisiin tositapahtumiin perustuvien tv-sarjojen ja elokuvien katsomista.

Asuu puolisonsa ja kahden alle kouluikäisen lapsena kanssa Helsingissä.

