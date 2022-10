Emmi sai erikoisen viestin, joka oli kuin lottovoitto – kertoo nyt, millaista on arki maailman suurimmassa sirkuksessa, jossa tienaa 4–5 tonnia kuussa

Kun Emmi Björniä koulutettiin Kanadassa Cirque du Soleiliin, hän soitti kotiin ja sanoi tulevansa maitojunalla kotiin. Sittemmin fiilis muuttui täysin.

Kesällä 2019 Emmi Björn, 24, teki elämänsä isoimman päätöksen: hän lähtisi sirkusesiintyjäksi Cirque du Soleiliin toiselle puolelle maapalloa.

Ennen kuin Emmin työ sirkuksessa toteutui, hänen elämänsä oli täynnä käänteitä.

Syksyllä 2017 kiteeläinen Emmi muutti Helsinkiin opiskelemaan jalkaterapeutiksi ammattikorkeakouluun. Kahdeksan vuotta jalkapalloa pelannut Emmi päätti aloittaa myös uuden harrastuksen opiskelun ohella. Hän innostui freestyle-jalkapallosta, jossa pallolla tehdään erilaisia temppuja.

– Tajusin hyvin nopeasti, ettei koulu ollut minun juttuni. Ajattelin kuitenkin hieman yhteiskunnan painostuksesta, että olisi tärkeää hankkia tutkinto ja jatkoin opiskelua, Emmi kertoo.

Emmin kaikki keskittyminen meni silti jalkapalloharrastukseen. Samalla hän kuvasi videoita harrastuksestaan ja julkaisi niitä Instagramiin.

– Eräs freestyle-jalkapallo-sivusto jopa jakoi yhden treenivideoni.

” Kyllä siinä pari kyyneltä vierähti.

Tästä puolitoista vuotta myöhemmin keväällä 2019 Emmi sai erikoisen viestin: Cirque du Soleiliin haetaan uutta naispuolista freestylejalkapalloilijaa, olisitko kiinnostunut?

Emmin nykyinen pari, freestylejalkapalloilija Abou Traore, oli löytänyt Emmin videot freestyle-jalkapallosivuston kautta.

– Olin shokissa ja todella yllättynyt vähäisen kokemukseni vuoksi.

Tästä alkoi piinaava hakuprosessi. Emmi lähetti temppuiluvideot eteenpäin – ja sitten edessä oli monta viikkoa odottelua.

Emmi oli varma, ettei tulisi valituksi. Taso oli korkea, ja hän oli harrastanut lajia vasta puolitoista vuotta. Hänellä ei ollut myöskään esiintymiskokemusta.

Alkukesä lipui eteenpäin ja Emmi pakkasi viimeisiä tavaroitaan, sillä hän oli lähdössä kiertämään Eurooppaa kolmeksi viikoksi kesäkuussa. Sitten sähköpostiin kilahti viesti.

– Viestissä luki, että onnittelut, olet saanut paikan. Kyllä siinä pari kyyneltä vierähti.

Millaista on sirkusesiintyjän arki? Kurkkaa alla olevalta videolta, miltä Emmin arki näytti Sveitsin Zürichissä.

Todellinen näytönpaikka

Viesti oli juuri se, mitä Emmi oli kaivannut. Hän ei silti ollut ajatellut asiaa täysin loppuun: entä, jos hän saisikin paikan? Lähtö Kanadan Montrealiin oli edessä jo kuukauden päästä heinäkuussa.

Kaverit kannustivat Emmiä. Emmin äiti puolestaan tokaisi uutisen kuullessaan, ettei Emmi lähtisi. Emmi totesi, että kyllä lähtee.

Nyt vanha elämä, opinnot, perhe ja kaverit, olisivat jäämässä Suomeen. Emmi oli ehtinyt sulatella ajatusta kesäkuussa kolmisen viikkoa matkustaessaan ympäri Eurooppaa. Reissun jälkeen hänellä oli kaksi viikkoa aikaa muuttaa tavaransa pois Helsingistä ja hyvästellä kaverit.

Todellinen shokki iski vasta matkalla Kanadan Montrealiin.

– Vaihdoin lentoa Saksassa. Siellä tajusin olevani matkalla töihin Montrealiin toiselle puolelle maapalloa. Lentokentällä pääsi aikamoinen itku.

” Taisin soittaa parit itkupuhelut kotiin, että tulen maitojunalla takaisin.

Montrealissa Emmiä odotti kolme viikkoa intensiivistä perehdytystä työhön Cirque du Soleilin päämajassa. Tuona aikana hän opetteli soolopätkänsä sekä sivuroolinsa muissa esityksissä.

Lisäksi hän opetteli tekemään esitysmeikin, kävi näyttelytunneilla sekä sisäisti paljon tietoa verotuksesta ja muista työhön liittyvistä käytännön asioista.

– Tuona aikana taisin soittaa parit itkupuhelut kotiin, että ei tässä ole mitään järkeä ja tulen maitojunalla takaisin. Onneksi tutustuin yhteen suomalaiseen työkaveriin, joka tsemppasi minua.

Haastavan kolmiviikkoisen pätkän jälkeen alkoi todellinen näytönpaikka: kiertue ja esiintyminen.

” Kun menin verhon toiselle puolelle, jalkani olivat ihan spagettia.

Emmillä oli kaksi esiintymiskohdetta Kanadassa ja hän harjoitteli vielä kaksi viikkoa Calgaryssä ennen ensiesiintymistään. Emmi ei ollut koskaan aiemmin esiintynyt ison ihmisjoukon edessä.

– Muistan esityksestä ainoastaan sen, että kun menin verhon toiselle puolelle, jalkani olivat ihan spagettia. Olin niin hermostunut.

Toinen esiintymiskaupunki oli Vancouver. Siellä vietetyt kolme kuukautta ovat painuneet ikuisesti Emmin mieleen.

Meni noin viisi esitystä, kunnes Emmin jännitys muuttui innostukseksi ja työ tuntui omalta.

– Ensi kertaa ajattelin, että todella ansaitsin paikkani sirkuksessa.

Emmi tapasi parinsa Abou Traoren vasta kiertueella Montrealin perehdytyksen jälkeen. Emmi on oppinut Aboulta paljon esiintymisestä.

Työ kuin lottovoitto

Sirkusesiintyjien sopimukset määräytyvät usein sen mukaan, kuinka pitkään sirkus kiertää missäkin maanosassa. Emmi allekirjoitti tuolloin puolentoista vuoden sopimuksen Euroopan-kiertueelle. Nyt hänellä on sopimus kesän 2023 loppuun asti.

Palkka riippuu esitysten määrästä, sillä se maksetaan esityskohtaisesti. Emmillä on keskimäärin yhdeksän esitystä viikossa. Lontoossa esityksiä oli 12, mikä näkyi isompana palkkapussina.

Palkkaan vaikuttaa myös esiintyjän kokemus sekä esitettävän numeron vaarallisuus.

– Oma numeroni on vähemmän riskialtis, joten en saa siitä lisiä. En ole myöskään yhtä kokenut kuin monet muista artisteista, mikä vaikuttaa palkkaani.

– Saan palkkaa yli neljätuhatta Yhdysvaltain dollaria kuussa. Joskus se voi olla lähellä viittäkin tuhatta.

” Tämä työ on minulle kuin lottovoitto.

Verotus määräytyy sen mukaan, missä maassa palkka maksetaan. Jos kiertue on palkanmaksun aikaan Espanjassa, maksetaan verot Espanjaan.

Sirkuksessa on 120 työntekijää, ja mukaan mahtuu noin 40 esiintyjän lisäksi myös vakuutuksista, viisumeista, palkka-asioista ja teltan siirtymästä vastaavia työntekijöitä.

– Tämä työ on minulle kuin lottovoitto. Suurin unelmani oli matkustaa ja ansaita elanto freestyle-jalkapallolla.

Se, kuinka kauan yhdessä kaupungissa vietetään aikaa, riippuu täysin kaupungin koosta.

Sveitsin Zürichissä sirkus oli kuusi viikkoa ja seuraavassa kohteessa Espanjan Madridissa sirkus on kolme kuukautta.

Aina kun teltta vaihtaa kaupunkia, pääsevät esiintyjät kiertuelomalle. Loma kestää useimmiten viikon tai pari, mutta esimerkiksi maanosaa vaihtaessa loma voi kestää useamman kuukauden.

Esiintyjille maksetaan myös asuminen ja lennot.

Sirkus antaa esiintyjille kaksi vaihtoehtoa: asua yhteisessä majoituksessa, joka on yleensä hotelli tai sitten voi asua itse hankkimassa asunnossa. Esiintyjät saavat tietyn määrän siitä rahasta, joka heidän asumiseensa olisi käytetty yhteisessä majoituksessa. Katto pään päälle löytyy siis varmasti.

Sama käytäntö toimii myös lentojen kanssa.

– Esimerkiksi seuraavassa kaupungissa Madridissa asun työkaverini kanssa kivassa Airbnb-asunnossa. Yritän välttää hotellihuoneita, sillä oma keittiö ja kotoisa tunnelma ovat tärkeitä minulle.

Kiertuelomilla Emmi käy esimerkiksi moikkaamassa ystäviään. Lokakuussa 2022 Zürichin esitysten jälkeen hän vieraili Amsterdamissa.

Kohokohtia ja vaikeita hetkiä

Vaikka esityksiä on paljon, sirkusesiintyjän arki ei tunnu aina hektiseltä.

Emmi ei ole aamuvirkku ja nauttii rauhallisista päivistä. Perusarkipäivänä Emmi herää kun jaksaa, laittaa rauhassa aamupalaa ja kuuntelee podcasteja.

– Sitten kiertelen kaupungilla, käyn kahviloissa ja katselen nähtävyyksiä. Tykkää myös maalata ja piirtää vapaa-ajallani.

Töiden määrä riippuu pitkälti esitysten määrästä. Sveitsissä esityksiä oli yksi illassa keskiviikosta perjantaihin. Sirkuksella on käytössä show call, joka tarkoittaa aikaa, jolloin esiintyjien on viimeistään oltava töissä. Iltaesityksiin show call on kuudelta illalla. Lisäksi esiintyjien täytyy itse laittautua. Emmillä kuluu meikkiin 30–40 minuuttia.

Esitys kestää kaksi tuntia, mutta välissä on tauko. Töistä esiintyjät pääsevät lähtemään kymmeneltä illalla.

– Me esiintyjät olemme kovan tason urheilijoita, joten treenaamme paljon sekä ohjatusti että omatoimisesti. Minulla treenaamiseen menee yleensä pari tuntia päivässä.

” Vietämme työntekijöiden kanssa todella paljon aikaa yhdessä, mikä oli alkuun shokki.

Viikonloppuisin esityksiä saattaa olla kolme päivässä, mikä tarkoittaa noin 12 tunnin työpäivää.

Esitysten välissä on noin puolitoista tuntia, jolloin esiintyjät eivät saa poistua teltasta meikkien ja asujen takia. Tämä aika on kuitenkin vapaa-aikaa, jolloin esiintyjät voivat treenata, nukkua tai vaikkapa opiskella.

Vapaapäiviä on yksi tai kaksi viikossa. Maanantai on aina vapaa, joskus myös tiistai.

– Vietämme työntekijöiden kanssa todella paljon aikaa yhdessä, mikä oli alkuun shokki. Onneksi meillä on tosi hauska työporukka.

Emmistä parasta työssä on esiintyminen. Toinen kohokohta on yleisön näkeminen ja tapaaminen.

– Eräs nainen kävi katsomassa lapsensa kanssa esityksen ja laittoi minulle viestiä, että lapsi oli ollut ihan täpinöissään meidän jalkapallonumerosta. Tuollaiset viestit merkitsevät minulle enemmän kuin yksikään palkkakuitti.

Arkeen mahtuu myös vaikeita hetkiä. Vaikka työkavereita on paljon, saattaa yksinäinen olo yllättää välillä. Myös ikävä kavereita ja perhettä kohtaan iskee ajoittain.

– En halua antaa kuvaa, että kaikki olisi aina täydellistä. On yksinäisiä hetkiä ja välillä tulee itku ja kaipaan hyviä ystäviäni, jotka ovat Suomessa.

Silti Emmi jaksaa mennä joka päivä innoissaan töihin, sillä rakastaa esiintymistä.

Epävarmuutta ja uusia alkuja

Emmin sirkusura koki kovan kolauksen maaliskuussa 2020, kun koronapandemia pakotti sirkuksen toiminnan tauolle.

Kiertue oli ehtinyt Moskovaan, mutta esityksiä ei koskaan aloitettu. Epävarmana jatkostaan Emmi palasi Suomeen ja päätti opiskella hierojaksi.

– Odotin ja mietin joka päivä, että milloin pääsen taas esiintymään.

Kahden vuoden stressin ja odottelun jälkeen sirkus palasi kiertueelle tammikuussa 2022. Emmi ei unohda tuota hetkeä koskaan.

– Ensimmäinen esitys pandemian jälkeen oli oman teltan sijaan Lontoossa Royal Albert hallissa, johon mahtuu 5 000 katsojaa. Normaalisti katsojia on 2 500. Kyllä siinä muutamat kyyneleet vierähti.

Vasta tuolloin Emmi oivalsi, kuinka tärkeää sirkustyö oli.

– Se oli upea hetki. Koko yleisö hymyili ja nautti. On hienoa olla mukana ja auttaa ihmisiä pitämään hauskaa ja pääsemään irti arjesta vaikeina aikoina.

Kahden vuoden odotus ja epätietoisuus teki tammikuun 2022 ensiesityksestä Lontoon Royal Albert hallissa ikimuistoisen.

Pandemia-ajan epävarmuus vahvisti myös Emmin ajatuksia sirkusurasta: se on juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä.

– Haluaisin jatkaa Euroopan kiertueen jälkeen, jos he vain huolivat minut vielä.

Emmi keskittyy töiden ohella myös kisaamaan freestyle-jalkapallossa. Tänä vuonna hän oli maailman mestaruuskisoissa kahdeksan parhaan joukossa ensimmäisenä suomalaisena ikinä. Hän sai myös hopeaa show flow -kategoriassa, jossa yhdistellään temppuja keskenään.

– Tiedän, ettei sirkus ole loppuelämän työ, mutta olen yrittänyt olla miettimättä ja stressaamatta asiaa. Haluan nauttia tästä hetkestä nyt.

