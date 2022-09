Nyt puhuvat naiset, jotka eivät saa jättituloja Onlyfansilla – Jenna ja Sonya kertovat, paljonko tienaavat erotiikalla

Luullaan, että kuka tahansa voi tienata helppoa rahaa lataamalla kuvia Onlyfansiin. Todellisuudessa tekijät tienaavat Onlyfansilla keskimäärin 151 dollaria kuukaudessa.

“No mutta kuka tahansa voi ottaa kuvia itsestään ja tienata Onlyfansilla.”

Moni kuvittelee, että sen kun vain lataa kuvan nettiin ja innokkaita maksajia satelee sadoittain. Eikä ihme, sillä Onlyfansista kirjoitetaankin usein menestystarinoiden kautta.

Viime kesäkuusta asti Onlyfans-sisältöä tehnyt Jenna Veteli, 25, tietää kuitenkin todellisuuden olevan aivan toinen. Maatalousopintojen, henkilökohtaisen avustajan työn ja kaupanalan töiden ohella Onlyfans on hänelle lisätulo. Sisällöistä saatavilla tuloilla ei vielä makseta laskuja.

– Ensimmäisinä kuukausina tienasin 1300 euroa ja tässä kuussa menee parituhatta rikki, Jenna lukee tienaamiaan summia tililtään.

Summa voi kuulostaa alkuun suurelta, mutta sitä Jenna ei saa käteen puhtaana. Onlyfans ottaa tienestien päältä 20 prosenttia, jonka jälkeen summasta lähtee vielä verot. Onlyfans-tulot verotetaan ulkomaantuloina.

Jennasta sisältöön laitetun työn määrää ei myöskään tunnuta ymmärtävän.

– Eniten minua ärsyttävät kommentit, että onpa helppoa rahaa. Se ei ole kenellekään helppoa rahaa. Vaatii panostusta, että tästä saa yhtään mitään tuloja.

Mikä ihmeen Onlyfans? Onlyfans on sosiaalisen median palvelu, jossa sisällöntuottajat tarjoavat yleensä maksua vastaan tilaajilleen kuvia, videoita, keskusteluja sekä muita palveluita. Pornografinen sisältö ei ole kiellettyä palvelussa. Onlyfans onkin nykyään tunnettu eroottisesta sisällöstä. Onlyfansilla on 170 miljoonaa käyttäjää.

Onlyfansiin liittyy päivittäin 500 000 uutta käyttäjää.

Onlyfansissa on 1,5 miljoonaa sisällöntuottajaa.

Monet menestyneimmistä sisällöntuottajista tienaavat kuukaudessa 100 000 dollaria tai enemmän.

Keskivertotienestit ovat 151 dollaria kuukaudessa.

Keskivertotilaajamäärä on 21 tilaajaa. Lähde: Onlyfans.com ja Earthweb.com

Ei ilmaista rahaa

Loppuvuodesta 2021 Jenna erosi pitkästä parisuhteesta. Eron jälkeen Jennan oma seksuaalinen vietti lähti kasvuun. Koska Onlyfans oli ollut paljon tapetilla, ajatteli hän alustan olevan helppo keino tutustua kutkuttelevaan erotiikka-alaan sekä itseensä.

– Olen aina ajatellut, että haluan tehdä jotain työtä kotoa käsin. Sellaista, josta saisin nopeammin tuloja ja josta itse pidän, hän kertoo.

Tilin aloittaminen ei tapahtunut hetken mielijohteesta, vaan Jenna oli pyöritellyt ideaa mielessään lähes puoli vuotta. Hän teki taustatyötä ja varmisti, mihin oli oikein sitoutumassa.

Sitten kesällä 2022 hän päätti repäistä.

Nyt Jenna tekee Onlyfansiin sisältöä pääasiassa soolona eli kuvaamalla itseään.

– Olen esimerkiksi kuvannut kun käyn suihkussa, arvostellut dildoja sekä vähän kaikenlaista muuta sisältöä. Teen toki myös sisältöä tilaajien pyynnöstä, mikä on ollut hyvin suosittua.

Jenna tekee myös bdsm-sisältöä, mutta alusta ei hyväksy helpolla fetissisisältöä. Sisältö pitää lähettää yksityisesti, mikä aiheuttaa Jennan mukaan lisää vaivaa ja työtä.

Tilaajia Jennalla on tällä hetkellä 315. Määrä kasvoi yhden paljon näyttökertoja saaneen Tiktok-videon ansiosta.

– Ennen sitä tilaajia oli noin pari sataa. Osa tilaajista ei uusi tilaustaan kuukausittain.

Jenna julkaisee sisältöä joka päivä vähintään kerran, joskus useammin. Sisällön Jenna kuvaa kotonaan, eikä hän tavoittele sisällön jäljellä missään nimessä täydellisyyttä.

– Saatan päivittää kuvan itsestäni kun katselen remonttiohjelmaa. Otan joskus kerralla useita kuvia ja ajastan julkaisuja eteenpäin seuraaville päiville.

Sisällön suunnittelemiseen ja tekemiseen hän voisi käyttää enemmänkin aikaa, mutta sitä kuluu myös markkinointiin ja viesteihin vastaamiseen, jopa enemmän kuin Jenna alun perin odotti.

Jenna markkinoi Onlyfans-tiliään Instagramissa, Tiktokissa, Redditissä ja Alastonsuomi-verkkosivulla. Mainosmateriaalia täytyy olla paljon tarjolla, eikä sekään synny itsestään.

– Somessa täytyy olla näkyvillä. Kukaan ei löytäisi tiliäni, jos en tekisi tiktokkeja. Ne saavat jopa satojatuhansia näyttökertoja. Myös oman kohderyhmän löytäminen on haastavaa, Jenna kertoo.

Eikä jo olemassa olevia tilaajia saa unohtaa. Heille pitää viestitellä ja kuunnella heidän toiveitaan. Tämän työn määrä ja vaiva yllätti Jennan.

Puhelias ja ulospäinsuuntautunut Jenna pitää yllä viattoman tytön roolia Onlyfansissa nimellä @naapurintytto_jenna.

Kaikkien näkyvillä

Toisaalta Jennalla oli hyvin realistinen kuva Onlyfansin tekemisestä jo ennen aloittamista:

– Tiesin alusta asti, etten tule menestymään sormia napauttamalla. Minulla ei ollut tuhansia seuraajia valmiina ja kilpailu on kovaa. On paljon suosittuja tekijöitä, joita monet jo seuraavat, hän kertoo.

Jenna ajatteli, että jo parin sadan tienestit olisivat kiva lisä tuloihin. Hän jopa yllättyi saadessaan seuraajia ja kehuja.

– Ajattelin, ettei minussa ole mitään erityistä.

Seuraajien saaminen vaatii näkyvillä olemista, mikä voi olla monelle myös miinuspuoli. Kaikki saavat tietää, vaikkei Onlyfansilla koskaan menestyisi. Jennaa ei itseään esillä oleminen haittaa.

Läheiset ovat suhtautuneet ristiriitaisesti kuullessaan Jennan sivutyöstä.

– Pikkusiskoni mainostaa asiaa kaikille kavereilleen. Se on melkeinpä vähän vitsinaihe. Myös äitini tottui lopulta ajatukseen.

Toisten mielestä Jennan Onlyfansin tekeminen on taas huomionhakuisuutta ja kielii mielenterveysongelmista.

– Aluksi jännitin, että entä jos tuttavapiirissäni joku ei hyväksy asiaa, eikä halua olla tekemisissä kanssani. Mutta sitten ajattelin, etten halua sellaisia ihmisiä lähelleni.

Tiktokissa Jenna on kohdannut moralisointia ja työn kutsumista huoraamiseksi. Ainoa suoranainen haukkumaviesti on tullut Redditissä.

– En ota kommentteja itseeni, eivätkä ne vaivaa minua. Ne viestivät ihmisten sulkeutuneisuudesta.

Sen sijaan itsekriittisyys painaa usein Onlyfansia tehdessä, eikä itsensä vertailulta ole helppoa välttyä. Ikäviä ajatuksia ja huonommuuden tunnetta Jenna kokee jopa viikoittain.

– Oma pää on pahin vihollinen: epäonnistun, en ole hyvä, en riitä, kukaan ei halua nähdä tätä ja kaikki muut ovat parempia.

Jenna näkee kuitenkin, ettei tässä työssä voi verrata itseään muihin. Kukaan ei ole samanlainen ja kaikilla on omat juttunsa.

– On vapauttavaa, että voin kuvata mitä ikinä haluan. Aina on joku, joka tykkää siitä kuitenkin.

Jenna kertoo puhuvansa luonnollisuuden puolesta. Hän ei halua piilotella karvoja, arpia tai vatsamakkaroita.

Maatilaunelmia ja erotiikka-alahaaveita

Nyt Onlyfans toimii lisätulona töiden ja koulun ohella, mutta Jenna haaveilee laajentavansa toimintaansa tulevaisuudessa.

– Aion alkaa kuvata sisältöä yhdessä sekä miesten että naisten kanssa. Haluaisin tehdä myös enemmän fetissisisältöä.

Myös erotiikka-alalla kokopäiväisesti työskenteleminen houkuttelee Jennaa. Hän lähti opiskelemaan maataloutta puolivahingossa. Hän kertoo olevansa hevosihminen ja unelmoi asuvansa maatilalla hoitaen hevosia.

– Unelmoin, ettei tarvitsisi tehdä töitä kympin tuntipalkalla. Voisin kuvata eroottista sisältöä kotoa käsin.

Onlyfansin tekeminen on vapauttanut Jennaa, eikä hänen tarvitse enää pidätellä itseään.

– Tykkään rikkoa tabuja ja puhua asioista, joista monet muut eivät puhu. Olen sinut itseni kanssa.

Ilmaisesta maksulliseen

Sonya, 27, on eläintenhoitaja ja opiskelee koiratrimmaajaksi. Päätoimisen opiskelun rinnalla rahalle on kuitenkin tarvetta, eikä Onlyfans vaikuttanut hänestä yhtään sen hullummalle tavalle tienata lisätuloja.

Erotiikka-ala ei kuitenkaan ollut Sonyalle täysin uusi ja tuntematon loikkaus, sillä hän on tehnyt jo viiden vuoden ajan miehensä kanssa aikuisviihdettä Alastonsuomi-verkkosivulle. Idea lähti kokeilunhalusta.

– Onlyfans oli vain luonnollinen siirtymä. Mietin, että miksi teen sisältöä ilmaiseksi, jos voin saada siitä rahaakin, Sonya kertoo.

Sonya kokeili Onlyfansin tekemistä ensi kerran jo liki kaksi vuotta sitten, mutta opiskelut veivät aikaa ja Onlyfans jäi. Hän aktivoitui kuitenkin uudelleen tänä kesänä, ja on tehnyt sisältöä nyt kahden kuukauden ajan.

Sonyan tililtä löytyy erityisesti anaalisisältöä ja ohjevideoita, mutta hän tekee myös muuta sisältöä. Soolovideoita tai kuvia hän ei usein julkaise, vaan kuvaa lähinnä parisisältöä, kuten asentoja ja suihinottoa, yhdessä miehensä kanssa.

Sisältöä hän julkaisee päivittäin: kaksi kuvaa ja yksi video. Aikaa sisällön kuvaamiseen kuluu useimmiten yksi kokonainen päivä viikossa.

– Yritän käyttää vapaa-aikani kuvaamiseen, ettei sitä tarvitsisi muuten tehdä. Sisältöä saattaa olla valmiina viikoksi eteenpäin.

Tilaajia Sonyalla on 123. Tilaajia on tullut lisää noin yksi tai kaksi päivässä. Kahdessa kuukaudessa Sonya on tienannut yhteensä noin 2 300 euroa. Tästä summasta lähtee vielä Onlyfansin ottama osuus sekä verot.

– Harmittaa, kun Onlyfans vetää välistä niin paljon rahaa. Jos laitan tilauksen hinnaksi 15 dollaria, lähtee siitä vain Onlyfansin puolesta jo 3 dollaria ja verot vielä päälle.

Vapaa-ajalla Sonya astuu @Samantha_Satine:n rooliin.

Vaiettu salaisuus

Myöskään Sonyalla ei ollut korkeita odotuksia Onlyfansin aloittamisesta.

– Tiesin, että paljon tienaavat ovat kuuluisia tai isoja nimiä. Ajattelin, ettei tästä hirveästi tienaa. Tulot jopa ylittivät odotukseni.

Mikään ei tule ilmaiseksi, ja Sonyan mukaan sekä sisältöön että fanien kanssa viestittelyyn täytyy panostaa.

– Se vähän yllätti, miten paljon aikaa tähän täytyy laittaa. Rahaa saa enemmän jos tilaajille juttelee ja he tietävät kuka olen. Muuten heidän kiinnostuksensa lopahtaa.

Sonya markkinoi tiliään Facebook-fanisivuillaan, Instagramissa, Redditissä ja Alastonsuomi-verkkosivulla.

Markkinoinnin kanssa Sonya koittaa olla varovainen, sillä hän ei ole kertonut vielä läheisilleen tekevänsä Onlyfansia.

– En viitsi huudella asiasta, kun en tiedä miten muut tähän suhtautuvat, hän kertoo.

Sonyan tulojen lähde on kuitenkin paljastunut hänen veljelleen sekä osalle kavereista. Vanhemmilleen hän ei sivutyöstään vielä ole kertonut.

– Osa on suhtautunut hyvin ja ajatellut, että Onlyfans on yhtä lailla työtä kuin mikä tahansa muukin. Jotkut kaverit taas ovat pitäneet vähemmän yhteyttä.

– Veli raivostui aluksi, mutta heltyi myöhemmin ja totesi, että elämme vain kerran.

Tulevaisuudessa opintojen jälkeen Sonya haluaa töihin trimmausalalle ja aikoo panostaa siihen.

– Onlyfans on minulle lisätulo ja harrastus. Vaikka erotiikka-ala onkin iso osa elämääni, en siitä kokopäivätyötä ainakaan vielä ole aikonut itselleni tehdä, hän kertoo.

